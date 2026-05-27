Ferrari, su primer coche eléctrico y la “destrucción de un mito”

Luca di Montezemolo abandonó la presidencia de Ferrari en 2014, después de 23 años en los que se erigió en una figura clave, impulsando las ventas y el prestigio internacional de la marca y a la vez, los éxitos del equipo de Fórmula 1 , en especial durate la etapa de Michael Schumacher.

En Italia, el dirigente de Bolonia todavía tiene un peso importante y de ahí que sus explosivas críticas al nuevo Ferrari Luce viralizaran rápidamente y las acciones de la compañía se desplomaran un 8% apenas unas horas después de la presentación del coche.

El Luce, lanzado este lunes al mercado, es el primer coche cien por cien eléctrico de Ferrari y además, familiar. Dos conceptos totalmente opuestos a la tradicional seña de identidad de la compañía de Maranello. Ha sido diseñado por el creador del Iphone, Jony Ive y cuesta 640.000 dólares (549.500) euros.

Ferrari Luce / Ferrari

Los puristas del Ferrari, sus millones de fans en todo el mundo, reaccionaron con incredulidad en las redes sociales. “¿Qué es esa cosa?”. “Si Enzo Ferrari estuviera aquí les despediría a todos…”. Cuando más duros eran los reproches y más intenso el debate, le preguntaron su opinión a Montezemolo durante un evento de altos ejecutivos.

“Si digo lo que pienso realmente dañaría a Ferrari. Se están arriesgando a la destrucción de un mito”, admitió ante las cámaras. Quería zanjar ahí el asunto, pero le insistieron. “Espero que al menos quiten el logo del Cavallino de ese coche”, soltó. Y cuando ya enfilaba la salida, añadió: “Lo bueno es que los chinos no querrán copiarlo…”. Demoledor.

Interior del Luce / Ferrari

Luca di Montezemolo llegó a Maranello en 1973 como asistente personal de Enzo Ferrari y en solo un año ya estaba al frente de la Scuderia de Fórmula 1, que en 1975 y 77 logró los títulos con Niki Lauda. Cuando el fundador de Ferrari murió en 1988, la compañía cayó en picado. Gianni Agnelli, al frente del grupo FIAT, trajo de vuelta a Montezemolo para arreglar el desastre.

Redujo a la mitad la producción de coches de lujo hasta convertirlos en un objeto de deseo por los que había que esperar años en lista de espera. Y en el plano deportivo, impulsó un auténtico ‘dream team’ con Jean Todt como jefe de equipo, Ross Brawn como ingeniero y estratega y Michael Schumacher al volante.

Entre 1999 y 2004 Ferrari cosechó seis campeonatos consecutivos de constructores y cinco títulos de pilotos con el alemán. Los años de mayor gloria de la Scuderia. Suficiente bagaje para tener en cuenta la valoración de Montezemolo en cualquier aspecto relacionado con la marca, incluso cuando se trata de su primer eléctrico.