Ferrari logra los títulos de pilotos y constructores en el WEC, con Miguel Molina en su alineación

Toyota se llevó la victoria en las 8 Horas de Bahrein, última cita del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) 2025, mientras Ferrari se aseguró tanto el título de pilotos como el de constructores en la categoría Hypercar, con el español Miguel Molina en su alineación.

Kamui Kobayashi, Mike Conway y Nyck de Vries controlaron la mayor parte de la carrera con el Toyota GR010 Hybrid #7, consiguiendo su primer triunfo de la temporada, aunque la final del WEC tuvo color rojo Ferrari. James Calado, Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi sellaron el título de pilotos tras remontar al cuarto puesto.

Los ganadores de las 24 Horas de Le Mans 2023 se proclamaron campeones del mundo de pilotos en la clase reina de Hypercar, conquistando Ferrari su primer título de prototipos a este nivel desde 1972, gracias también a que Miguel Molina, Nicklas Nielsen y Antonio Fuoco lograron un valioso tercer puesto con el coche hermano #50.

Kubica fue quinto con el Ferrari satélite de AF Corse, completando el éxito de los de Maranello.

El mejor LMDh fue el Cadillac V-Series.R #12, con Alex Lynn, Will Stevens y Norman Nato completando una carrera sólida para terminar sextos. Aston Martin no pudo recuperarse completamente de su penalización a mitad de carrera, y Alex Riberas, Marco Sørensen y Roman de Angelis finalizaron finalmente séptimos con el Valkyrie #009.

La despedida de Porsche del Hypercar terminó en decepción, ya que sus dos coches oficiales de Penske cayeron en la clasificación tras montar neumáticos medios en la segunda mitad de la carrera, cuando la temperatura bajó.