Ferrari golpea primero en Imola, pero Alpine y Toyota responden

La espera ha sido más larga de lo esperada pero el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) ha echado por fin a rodar este viernes. El campeonato, que tendría que haber dado el pistoletazo de salida a finales de marzo en Qatar, tuvo que aplazar su cita inaugural debido al conflicto bélico que azota Oriente Medio en las últimas semanas. Ahora, en pleno parón de Fórmula 1 y MotoGP por el mismo motivo, las 6 Horas de Imola, quitan el 'gusanillo' a los fanáticos del motor. Y la primera jornada no dejó indiferente a nadie.

Los 99 pilotos y 14 fabricantes que componen la parrilla saltaron a pista este viernes para las primeras sesiones de entrenamientos, tras los test que se celebraron en el mismo trazado italiano esta misma semana. Y hubo un poco de todo. Durante el Prólogo y los Entrenamientos Libres 1, Ferrari protagonizó una auténtica exhibición situando sus tres 499P en las tres primeras plazas.

El Ferrari 499P de Fuoco, Molina y Nielsen rodando en Imola / FERRARI

El expiloto de Fórmula 1 Robert Kubica (quien forma tándem con Yifei y Hanson), con el dorsal #83 del AF Corse, se llevó el mejor tiempo tras rodar en 1:31.739. Por su parte, el #50 de Antonio Fuoco (quien forma tándem con el español Miguel Molina y Nicklas Nielsen) y el #51 de Antonio Giovinazzi fueron segundo y tercero, respectivamente.

Pero la jerarquía de Maranello se desvaneció en la Free Practice 2. Tras una jornada con muy buenas condiciones meteorológicas, los tiempos estuvieron muy apretados y se rebajaron bastante desde la primera sesión. Finalmente, fueron el Alpine #35 (Felix da Costa, Milesi y Habsburg) y el Toyota #7 (Conway, Kobayashi y de Vriesqui) quienes vieron caer la bandera a cuadros en primera y segunda plaza, relegando al primer Hypercar italiano, el #50 de Fuoco, Molina y Nielsen, a la tercera plaza. El #51 fue cuarto y el #83 séptimo.

Pese a cerrar el día distinto a como empezó, Ferrari no comenzó mal su defensa del título de pilotos y el de constructores. Los del Cavallino Rampante se llevaron ambos reconocimientos el pasado curso, tras cuatro podios. Sumaron, de esta manera, el noveno título mundial en la competición de resistencia.

Por su parte, el español Dani Juncadella ha terminado octavo en el debut de Genesis, marca de lujo de Hyundai, en la categoría. El catalán, que forma equipo con Mathieu Jaminet y Paul Loup Chatin ha terminado con un registro de 1'31.387, a 0.489 del mejor tiempo de Alpine.

El 'jefazo', presente

Durante la primera jornada en el trazado italiano, muy especial para Ferrari, también se dejó ver el presidente de la fábrica, John Elkan. El italiano fue protagonista el pasado curso al señalar a los pilotos de Fórmula 1 de la Scudería, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, después de un trágico fin de semana en Interlagos en el que ambos abandonaron. Mientras, en las 8 horas de Bahréin la fábrica conquistaba el título en Resistencia.

"Brasil fue una gran decepción. Si analizamos el campeonato de Fórmula 1, podemos decir que nuestros mecánicos están ganando el campeonato con su rendimiento y todo lo que han hecho en las paradas en boxes. Si nos fijamos en nuestros ingenieros, no hay duda de que el coche ha mejorado. En cuanto al resto, no está a la altura”, dijo a Sky Sports Italia

John Elkann, presidente de Ferrari, presente en Imola / FERRARI

“Y sin duda tenemos pilotos a los que es importante que se concentren en pilotar y hablen menos, porque aún nos quedan carreras importantes por delante y no es imposible conseguir el segundo puesto”, sentenció Elkann, que no dudó en responder al pesimismo de ambos pilotos ante la prensa.

Volviendo a lo que sucede en pista en Imola, la clasificación, que incluye la Hyperpole, se disputará el sábado a partir de las 14:30 horas, mientras que la carrera de seis horas dará inicio el domingo 19 de abril a las 13:00 horas.