Ferrari celebra en Maranello el World Endurance Championship

Una temporada marcada por extraordinarios resultados deportivos en competiciones de resistencia fue celebrada por el Cavallino Rampante el jueves 18 de diciembre, durante un evento en el que participaron empleados de Ferrari, tifosi y ciudadanos de Maranello, junto a los pilotos que ayudaron a escribir una página imborrable de la historia.

Celebrando los títulos mundiales de Constructores y Pilotos conseguidos en el Campeonato Mundial de Resistencia FIA 2025 estuvieron Antonio Fuoco, Miguel Molina y Nicklas Nielsen, protagonistas con el dorsal 50 499P, y sus compañeros de equipo Alessandro Pier Guidi y Antonio Giovinazzi – campeones mundiales de Pilotos con el dorsal 51 499P – junto a James Calado, ausente por compromisos personales.

Por la mañana, los pilotos fueron recibidos con aplausos por la gente de Ferrari mientras desfilaban por las calles interiores de la sede del fabricante de Maranello con sus coches, y participaron en una sesión de firma de autógrafos, antes de almorzar con los empleados. Posteriormente, a primera hora de la tarde, todos los aficionados al automovilismo que llegaron a Maranello a partir de las 14:00 presenciaron la salida de los 499P por la histórica puerta de la Via Abetone Inferiore, donde los pilotos fueron recibidos con cariño por los tifosi. Finalmente, llegaron al Museo Ferrari de Maranello, donde participaron en una sesión de firma de autógrafos abierta a todos.