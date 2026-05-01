Felipe Drugovich sobre la situación de Fernando Alonso y Aston Martin en la Fórmula 1: “Es triste verlos tan lentos”

Felipe Drugovich (Maringá (Brasil), 2000) es uno de los pilotos que cambió la Fórmula 1 por la Fórmula E, tras ser campeón de la F2 en 2022 y piloto reserva y de pruebas en Aston Martin F1 desde 2022 hasta 2025. El brasileño nos atiende en los prolegómenos del doble E-Prix de Berlín, las rondas 7 y 8 de la temporada, y aborda brevemente la situación de la escudería británica en la categoría reina del automovilismo: “Es triste verlos tan lentos”. Además, el piloto de 25 años afirma sobre Fernando Alonso y su retirada: “Fernando ha sido muy amable conmigo durante estos tres años. Vamos a ver qué pasa con él ahora que es padre”.

En el E-Prix de Berlín de 2025, Drugovich debutó en la Fórmula E con Mahindra y consiguió sus primeros y únicos puntos en la categoría hasta ahora, con una 7º posición en la segunda carrera. El brasileño recaló este año en Andretti y cree “que hay muchas cosas” que le faltan, “pero lo más importante es la experiencia”.

Felipe Drugovich montado en su monoplaza / Andretti Fórmula E

Además, el año que viene se estrenará el Gen4 en el campeonato eléctrico y Drugovich sabe que “es una gran oportunidad para la Fórmula E para ganar un poco de terreno en otros campeonatos y también ir junto a la Fórmula 1”. La categoría “está en la dirección correcta” y el brasileño dice que “algo que está faltando en este momento es el espectáculo de que los coches sean bastante rápidos y ver a los pilotos empujando coches rápidos al límite”, pero está convencido de que esto “va a estar ahí el año que viene”, para ser un “auténtico coche de carreras”. El piloto de Andretti afirma que “las cosas empiezan a verse bastante brillantes” para la Fórmula E y una de las razones puede ser “que todo el mundo está un poco enfadado con la Fórmula 1”.

¿Cómo está? ¿Cómo llega a Berlín después de un parón de la Fórmula E de más de un mes?

Estoy muy bien. Estoy muy contento de estar aquí. Después de un mes, volví a Brasil. Me relaje un poco. Pero luego hice toda la preparación para esta carrera. Y aquí estamos. En un circuito que conozco un poco. Es una carrera que he tenido experiencia antes de venir este año. Así que estoy contento. Y espero que podamos capitalizar eso.

La Fórmula E lleva 6 rondas hasta ahora y usted no ha conseguido ningún punto, ¿qué cree que le está faltando?

Sí, creo que hay muchas cosas que nos faltan. Pero lo más importante es la experiencia. El equipo, como sabes, está ayudándome. Andrés (Castillo), mi ingeniero, está ayudándome. Pero él también es un rookie, porque ha estado en la Formula E en el pasado, pero está aprendiendo conmigo. Y creo que es solo la falta de experiencia. Hemos estado muy agresivos en algunos escenarios y tratando de explorar varios escenarios, aunque probablemente no fueran las opciones más seguras. Y muchas veces no estábamos en el lugar correcto en el momento correcto. Pero es todo aprendizaje. Y si calculas todos los si… que podría haber en el campeonato, podría haber sido bastante bueno. Pero el campeonato no está hecho de si…, así que es lo que es. Solo tenemos que aprender de lo que hemos explorado, de los errores que hicimos este año y empezar a capitalizar ahora, especialmente en una carrera en la que tengo experiencia.

El año pasado usted debutó en la Formula E en Berlín y ganaste algunos puntos en la segunda carrera con un 7º puesto. ¿Cómo afronta esta prueba en Berlín?

Honestamente, bastante similar a cualquier otro fin de semana. Hice toda mi preparación en el simulador y encontré las cosas que podemos usar aquí. Y espero que esas cosas me permitan estar un poco más cómodo en la carrera. Eso es lo más importante. La carrera ha sido un poco inconsistente por mi parte y por nuestra parte en general. Pero la velocidad está ahí. Desde las últimas dos o tres carreras, hemos sido bastante competitivos en la clasificación y, al menos, en los libres. En la última carrera, fuimos muy agresivos en la clasificación y metimos la pata, pero en términos de velocidad estaba ahí. Así que eso es lo menos nos preocupa ahora. Tenemos que empezar a enfocarnos más en las carreras. Y asegurarnos de que somos consistentes primero. Esa consistencia es la que te da puntos en la Formula E.

La última carrera fue en el Circuito del Jarama (Madrid). Usted terminó 15º, pero llegó a liderar con el attack mode después de salir último, ¿qué sensaciones tuvo? ¿Le gustaría volver al Jarama?

Sí, por supuesto. El evento fue mega y creo que es una cosa muy buena que vamos a grandes circuitos. Puedes llamarlo un circuito grande para la Formula E. Y sí, es algo que realmente disfruté. La atmósfera fue buena. Había mucha gente. Fue muy bueno. El ambiente fue muy bueno y deseamos volver allí. Es un circuito genial para la Formula E.

La carrera fue una consecuencia de lo que metimos la pata en la clasificación. Intentamos algo un poco extraordinario para la carrera. Y obviamente no funcionó. Pero es lo que es. El problema principal fue la clasificación. Tratamos de ir con nuevos neumáticos para la clasificación y fuimos de 1º en la FP2 a últimos en la clasificación. Fue un poco deprimente porque pensamos que podía funcionar. Especialmente empezando con neumáticos nuevos en la carrera. Pero no funcionó. Estuve varias vueltas en el liderato y fue divertido mientras duró. Es experiencia. Sabemos qué hacer y espero que no repitamos los mismos errores.

Felipe Drugovich rodando en el Circuito del Jarama / Andretti Fórmula E

Pepe Martí también es rookie como usted en la Fórmula E. ¿Qué opina de su rendimiento?

Lo está haciendo bien. Es un buen conductor, obviamente. Sí, lo está haciendo realmente bien y eso es todo lo que puedo decir, honestamente.

La temporada que viene se estrena el Gen4 en la Fórmula E y aunque todavía no lo ha conducido, lo ha podido ver usted en pista en Paul Ricard. ¿Cómo ve a los Gen4? ¿Qué sensaciones le dieron?

Sí, es realmente genial. El coche es una oportunidad genial para que el campeonato crezca más. Está en la dirección correcta y creo que todos los pilotos esperan que sea muy rápido. En términos de vueltas también. Y no sé si la gente puede verlo o no, pero algo que está faltando en la Formula E en este momento es el espectáculo de que los coches sean bastante rápidos y ver a los pilotos empujando coches rápidos al límite. Creo que eso es algo que está faltando en la Formula E y va a estar ahí el año que viene. Así que todo el mundo está muy emocionado y se ve bien. Se ve como un auténtico coche de carreras. Fue y se ve bastante bien. Fue muy bueno ver el coche en pista.

¿Cambiará la percepción de la gente sobre la Fórmula E con el Gen4?

Sí. Obviamente todavía queda un poco de tiempo por vuelta sobre la Fórmula 1, pero no es nuestro trabajo comparar ambas (Fórmula E y Fórmula 1). Cada campeonato tiene su propio propósito y creo que es una gran oportunidad para la Fórmula E para ganar un poco de terreno en otros campeonatos y también ir junto a la Fórmula 1.

Lo que vemos es algo genial para la Fórmula E. La gente está empezando a mirar a la Fórmula E como un campeonato de carreras muy rápido y creo que la clasificación será algo genial para ver el próximo año. Ya lo es, porque disfrutas mucho el formato. Pero por los coches las harán bastante guays el próximo año. Y creo que hay mucho margen para mejorar aún más. Cada vez que montamos neumáticos lisos en esos coches, vas aún más rápido. Las cosas empiezan a verse bastante brillantes para la Fórmula E.

Y el próximo año, ¿en qué posición cree que estará la Fórmula E con respecto a Fórmula 1?

Es difícil decirlo. Cada uno tiene su propio camino. No necesitan cruzar caminos. Y creo que la Fórmula 1 va en una dirección más electrificada, que probablemente fue un poco contra su instinto. Los coches se volvieron más lentos, por lo que no es increíble. Pero creo honestamente, que todo el mundo está un poco enfadado con la Fórmula 1. Están haciendo vueltas de energía en clasificación. Mientras que la Fórmula E no lo hace. Sólo empujan en clasificación. Es una situación un poco extraña.

Al final del día, es bueno para la Fórmula E. Estamos haciendo vueltas completas a toda velocidad en clasificación. Y eso es muy importante para el campeonato. Y en carrera, obviamente, aceptamos que uno de los objetivos de la categoría sea encontrar la eficiencia. Y ese es uno de los objetivos. No es realmente velocidad, pero es más eficiencia lo que importa en la carrera.

Alberto Longo, cofundador de la Fórmula E, dijo que la Fórmula E con el Gen4 va a ser más rápido que un coche de Fórmula 2, pero va a estar detrás de un Fórmula 1. ¿Qué piensa usted sobre ello?

Tenemos que esperar y ver cuando la comparemos en la misma carrera, que debería ser en Monaco, por lo que dicen los otros equipos. (Andretti) No estamos haciendo simulaciones para el Gen4, porque no somos fabricantes. Pero parece que va a ser alrededor de lo que Alberto dijo. Alrededor de los tiempos de Fórmula 2. Quizás un poco más rápido, con un poco de desarrollo. En general, tenemos que esperar y ver. Nunca son todo flores como parece, pero debería ser bastante bien. Y en modo de clasificación, lo que todos esperan es que sea bastante rápido. Y espero que sea más rápido que la Fórmula 2. Y obviamente, la Fórmula 1 este año en Monaco va a ser un poco más lenta. Así que espero que esté bastante cerca de la Fórmula 1.

Hablando brevemente sobre Fórmula 1. Usted estuvo en Aston Martin con Fernando Alonso. ¿Cuál es su punto de vista de Aston Martin y Fernando Alonso sobre lo que les está pasando esta temporada (el pobre rendimiento)? También, ¿cree que se va a retirar Fernando y qué te ha enseñado en estos tres años que ha estado usted en Aston Martin?

Honestamente, lo que está pasando en Aston Martin ahora, no puedo comentarlo, ya no estoy allí más. Es triste verlos tan lentos, pero es lo que es. Es un gran cambio para ellos en todos los aspectos del equipo. Se espera que tomen tiempo para mejorar. Fernando ha sido muy amable conmigo durante estos tres años. Ha sido un buen tipo. Obviamente es una situación un poco extraña. Quería conducir para el equipo y él estaba conduciendo. Muchas veces no estaba muy contento con el coche. Y todo lo que yo quería era conducir, sin importar si era rápido o no. Fue una situación un poco extraña. Pero ha sido genial. Obviamente es un gran piloto. No hay nada que hablar sobre eso. Es genial. Vamos a ver qué pasa con él ahora que es padre. Veremos.