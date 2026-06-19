La experiencia “bestial” de Genesis y Dani Juncadella en su debut en la categoría reina de las 24 Horas de Le Mans

Las primeras veces nunca se olvidan y así será la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans para Genesis y Dani Juncadella. La marca surcoreana y el piloto español hicieron “una gran carrera” en su debut en Hypercar en la histórica prueba. A pesar de algunos problemas, el catalán se lleva puntos “súper positivos”: “Mi experiencia en las 24 Horas ha sido bestial”, nos afirmó al Diario SPORT.

Genesis está maravillando. Tras debutar en la presente temporada del WEC, la marca de lujo de Hyundai ya logró sus primeros puntos en el campeonato con el octavo puesto del #17 en Spa-Francorchamps. En su estreno en las 24 Horas de Le Mans, la firma surcoreana también sorprendió, empezando en la sexta posición con el #19 y en la novena con el #17: “Tenemos un coche que de base es muy competitivo. Entonces hay que pulir detalles, pequeñas cosas, que es lo que nos hará ir dando saltos para adelante”, aseguró Juncadella en un encuentro con la prensa española en el circuito de la Sarthe, entre la que se encontraba el Diario SPORT.

El español nos contó que en Le Mans “es muy importante la velocidad punta en recta”, pero Genesis no es “extremadamente competitiva” en esta faceta: “Somos de los coches más pesados también, entonces la salida de curva nos va a costar un poco más que otros”. Este es el problema que tuvo en la salida, porque el #19 bajó hasta la novena posición.

A partir de ahí, el #17 y el #19 empezaron a perder posiciones debido a la inexperiencia en una carrera tan dura como las 24 Horas de Le Mans. El #17 tuvo que retirarse por un fallo en la suspensión, pero Juncadella, junto a Paul-Loup Chatin y Mathieu Jaminet, al volante del #19, lograron la hazaña de terminar 13º en su debut, luchando contra problemas del sistema: “Mi experiencia en las 24 Horas ha sido bestial. Hicimos una gran carrera, ningún error el equipo y los pilotos. Tuvimos algún problemilla eléctrico con el que tuvimos que parar el coche dos veces, pero a parte de eso lo demás fue genial”, nos explicó el español.

“El coche la verdad es que lo he sentido muy competitivo toda la semana, pero en la carrera también fuimos bastante agresivos en los pianos, en la conducción, y aguantó mecánicamente, aerodinámicamente súper bien y eso es algo también súper positivo”, señaló Juncadella. El español aseguró que Genesis debe seguir mejorando “más en el tema de los sistemas” y no se preocupan porque saben “que es parte del desarrollo” y donde se tienen que “enfocar ahora mismo”. En la firma surcoreana tienen que trabajar duro y “analizar para mejorar en las próximas citas”. La siguiente parada del Mundial de Resistencia del 10 al 12 de julio en Sao Paulo (Brasil).