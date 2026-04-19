Éxito rotundo del Trial Alpens

Alpens se ha convertido este fin de semana del 18-19 de abril en el epicentro del trial clásico con la celebración del Trial d'Alpens, prueba puntuable para la Copa de España de Clásicas y la Copa Catalana de Clàssiques.

Éxito rotundo del Trial, organizado por el Moto Club d'Alpens, que ha logrado que esta pequeña localidad de la comarca del Lluçanès, Catalunya, sea la sede de la primera y única fecha en la que ambos campeonatos puntuables coincidan en este 2026.

Un evento que no hace nada más que confirmar lo que ya se les había reconocido en el pasado. Y es que de los tres Triales coordinados a nivel autonómico, al Motoclub Alpens se la ha otorgado tres premios a la mejor organización. Dedicación y compromiso para traer de regreso esta modalidad a una localidad encantada con la celebración del evento.

Imagen del Trial d'Alpens, celebrado el fin de semana del 18-19 de abril en la localidad catalana / Moto Club Alpens

El pueblo, volcado con el Trial

Pese a tener poco más de 270 habitantes, la prueba ha superado las 200 personas entre público y acompañantes. Una participación que también habría sido complicada de gestionar sin la ayuda de unos 40 voluntarios locales que han participado activamente en el control de las zonas, la logística y la restauración de estas mismas. El pueblo se ha volcado con el Trial, convirtiendo la localidad en una 'fiesta' en la que se ha respirado un gran ambiente durante todo el fin de semana.

En un entorno privilegiado, los asistentes han podido disfrutar de pistas especialmente diseñadas y cuidadas para este Trial. Algo más de 14km en los que se rhan recorrido las 10 zonas diarias habilitadas del circuito.

"La gente se ha ido muy contenta" Pau Cruells — Presidente Moto Club d'Alpens

El presidente del motoclub organizador, Pau Cruells, valoró muy positivamente el desarrollo del evento: "La gente se ha ido muy contenta y eso reconforta después de todo el trabajo realizado". Tras tres años acogiendo la Copa Catalana, la entidad dio un paso adelante al organizar de forma simultánea una prueba del Campeonato de España y del certamen autonómico.

Por su parte, el alcalde de Alpens, Toni Prat, también destacó su satisfacción por la organización del Trial, impulsado por el Motoclub y liderado por jóvenes del municipio. Asimismo, subrayó el impacto positivo del evento en la economía local.

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A su vez, Miquel Cirera, encargado del marcaje de las zonas, ha querido destacar el empeño que han puesto en que el circuito sea lo más entretenido y seguro a la vez: "Cuidamos mucho cada detalle para que los participantes disfruten de este Trial".