El ex piloto Antolín González confiesa que asesinó a su padre

Hace unos años, Antolín González fue noticia por ser una joven promesa del automovilismo, pero su carrera se truncó. Tras brillar en las categorías inferiores y llegar a la F3, tuvo que abandonar la competición y su sueño en la F1 por falta de apoyo económico. En verano su nombre volvió a copar titulares al ser detenido como el presunto asesino de su padre.

Ahora, 'La Sexta' informa que casi cuatro meses después Antolín González, que está en prisión provisional desde del 5 de julio, ha confesado el asesinato. El expiloto de 23 años declaró en el Juzgado de Instrucción número 2 de Aranda de Duero para buscar un trato para la reducción de su condena.

Antolín González le asestó a su padre una puñalada en el cuello en una nave industrial de Aranda de Duero durante una fuerte discusión familiar. El expiloto sostiene que su padre fue el primero en empuñar el arma, una especie de machete de entre 10 y 15 centímetros de hoja, lo que desencadenó un forcejeo mortal por una cuchillada accidental en el cuello.

Antolín comenzó destacando a los ocho años en el circuito de karting de Villariezo, en Burgos. Su trayectoria en el automovilismo fue fulgurante y la prensa burgalesa hablaba de un "nuevo Fernando Alonso". Pilotó en la Fórmula 4 Española y disputó un año de Fórmula 3 con el equipo Drivex, participó en el Fórmula Masters China y también en las Asian Fórmula Renault Series, donde fue subcampeón en 2018.

La falta de espónsors le privó de intentar cumplir su sueño a la Fórmula 1 o de seguir compitiendo y Antonlín desapareció de la escena pública. Hasta ahora. El pasado sábado Antolín González fue detenido como presunto asesino de su padre, también llamado Antolín González, un conocido empresario y propietario de Aceitunas Antolín.