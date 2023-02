Espectacular victoria de Pepe Martí en Abu Dhabi

El piloto barcelonés termina su temporada asiática con otra gran victoria, remontando desde la quinta posición El éxito le da un plus de confianza para arrancar su segunda temporada de FIA Fórmula 3: "Nos vamos con ganas de más”

Pepe Martí ha terminado su temporada asiática con una victoria en el Yas Marina Circuit, trazado que ponía el broche de oro a la Fórmula Regional Middle East 2023. El joven piloto ha sumado su segunda victoria, en un certamen que no ha hecho en su totalidad, pero que le ha servido para bregar mucho más en el mundo de los monoplazas, y, sobre todo, en la lucha por las posiciones delanteras, como ha sucedido este domingo en una de sus mejores actuaciones.

Ha sido en la segunda carrera de la última cita del campeonato, cuando Pepe Marti ocupaba el quinto puesto en la parrilla, y en la salida y tras los primeros virajes ya ha conseguido superar a dos rivales con adelantamientos espectaculares.

Llevaba un gran ritmo, que le ha permitido adelantar al piloto que ocupaba el segundo puesto a media carrera, preparándose para la lucha por la victoria, con el piloto que lideraba la prueba. La lucha ha sido intensa, y en un emparejamiento ha chocado con un bordillo y el coche ha saltado por los aires. Afortunadamente, el monoplaza no ha sufrido desperfectos importantes, y Martí ha recobrado fuerzas para intentar nuevos ataques, que al final le han permitido efectuar el adelantamiento y liderar la prueba hasta el final, obteniendo su segunda victoria de la temporada, tras la que obtuvo la semana pasada en Dubai.Pepe Marti ocupaba el quinto lugar en la salida, después de haber terminado sexto en la primera carrera del fin de semana, que otorgaba en orden invertido, la posición de los diez primeros en la siguiente carrera. Desde el undécimo puesto que ocupaba en la salida, el piloto español llevó a cabo una gran remontada, y a pesar de un alerón roto por un encontronazo con otro piloto, consiguió clasificarse en la sexta posición final.

“Ha sido una de las mejores carreras que he hecho hasta el momento: buena salida, adelantando a dos pilotos por el exterior, después he hecho otro adelantamiento por fuera pero en este me han medio echado de pista y al mismo tiempo que ganaba la posición, la he perdido. He logrado adelantar con una buena maniobra y después hemos protagonizado una bonita lucha con el que iba primero. Después de varios intentos, he encontrado un hueco para adelantarle y ganar”.“Es una gran alegría porque hoy ha sido más complicado que la semana pasada y saliendo 5º puede pasar cualquier cosa. Hemos logrado hacer una gran carrera y estoy muy contento porque era lo que quería. Ojalá lo hubiera podido hacer en el resto de pruebas, pero nos vamos con ganas de más”.“En la primera carrera del sábado, teníamos mucha velocidad, partía desde la undécima posición de parrilla, e hicimos una buena salida. Me situé noveno, y podríamos haber ido adelante, pero tuve un contacto con otro piloto que hizo una maniobra peligrosa y me rompió parte del alerón delantero. Terminamos la carrera con el alerón roto y perdimos muchísimo ritmo. Lo único que me salvaba es que al haber perdido el alerón, corría mucho en la recta y podía defenderme más o menos de los coches de detrás. Aún así me tuve que defender con garras y dientes y pudimos terminar 8º, que tras varias penalizaciones terminó siendo un 6º lugar, pudiendo sumar algunos puntos”.

En la última carrera de la temporada asiática, Pepe ocupaba el puesto número 11 de la parrilla. En esta ocasión, mantuvo una dura lucha con sus rivales para mejorar posiciones, y a pesar de un choque con otro participante, logró terminar décimo y puntuar una vez más.

El piloto de Movento, estuvo regularmente entre los diez primeros del certamen y concluye séptimo con 79 puntos en la clasificación general sin haber participado en todas las citas. La buena actuación de Pepe Marti en la última reunión de la Fórmula Regional Asiática llega después de los esperanzadores test de Baréin, en su preparación para la temporada de Fórmula 3, que llevará a cabo con el equipo Campos Racing.