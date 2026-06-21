Un error condena el póker de Álex Palou

La Indycar es muy emocionante y la carrera en Road America lo demostró. Tras hacer historia al lograr su quinta pole consecutiva, Álex Palou iba lanzando a por su cuarta victoria en Road America, pero un drive through por exceso de velocidad en el pit lane, apartó al español de conseguir el póker de triunfos. En una carrera vibrante, Lundgaard cayó hasta la última posición después de la primera vuelta, pero consiguió remontar para llevarse la victoria.

Palou firmó un hito histórico al lograr su quinta pole consecutiva, la sexta en diez pruebas. El español se convirtió en el primer piloto en alcanzar esta hazaña en una misma temporada desde Danny Sullivan en 1988. El catalán mantuvo el liderato en la salida y empezó a marcar el ritmo. Armstrong subió al segundo puesto, en una carrera que arrancó con numerosos duelos en pista. Por detrás, Lundgaard sufrió problemas y tuvo que entrar en boxes al llevar el alerón delantero doblado, que rozaba con la rueda delantera izquierda después de un toque con Dixon. El danés bajó hasta la última posición.

Vuelta rápida tras vuelta rápida, Palou era el único piloto en rodar en 1:46 y la ventaja sobre Armstrong subió a más de 3 segundos en la vuelta 6. La lucha por el último escalón del podio continuaba entre Malukas y Rosenqvist. El sueco logró superar al estadounidense en el giro 13, pero ya estaban a más de 6 segundos del liderato del español.

En la vuelta 14 comenzaron las paradas en boxes. Palou entró para montar neumáticos duros y bajó hasta el 11º puesto. Grosjean tuvo problemas y perdió la rueda trasera izquierda. Dirección de carrera sacó la bandera amarilla y Rosenqvist se benefició para entrar en boxes. El sueco puso los blandos y estaba primero en la raya de salida de boxes, con el español segundo.

La prueba se relanzó en la vuelta 20. Rosenqvist calentó mejor sus neumáticos y sacó unas seis décimas de distancia sobre Palou. El español igualó sus tiempos y se marcharon a más de 2 segundos de Ericsson, tercero. En el giro 27, la distancia entre Rosenqvist y Palou superó el segundo y el equipo Chip Ganassi Racing decidió cambiar de estrategia.

Palou paró en boxes en la vuelta 29 para volver a poner los neumáticos duros. El catalán salió 17º, pero le impusieron un drive through por exceso de velocidad en el pit lane. Palou también perdió algo de tiempo en una lucha con Grosjean y se reincorporó 22º. Un giro más tarde, Rasmussen se quedó parado en la recta de meta y dirección de carrera decretó la bandera amarilla. Prácticamente todos los pilotos aprovecharon para entrar a boxes.

Las paradas dejaron a Marcus Armstrong como líder con Malukas segundo y Rossi tercero, que pararon antes de la bandera amarilla. Palou estaba octavo. La verde volvió brevemente y dejó paso a otra amarilla en la vuelta 33 por una pieza que estaba en medio la pista. La carrera se relanzó en el giro 37 y Palou superó a Foster para colocarse séptimo. Tras varias luchas, el español también logró adelantar a Power y subió al sexto.

A falta de 14 vueltas para el final, empezaron las últimas paradas en boxes, con Rossi, Simpson y Palou. El español montó los duros y tras superar a Rossi bajó al 18º puesto. Con las paradas de los demás pilotos, Armstrong subió al liderato con Malukas segundo y Lundgaard tercero. Palou estaba séptimo, a tan solo 8 giros para el final de la prueba.

Lundgaard adelantó a Malukas para ponerse segundo y fue en busca del liderato. El danés recortó la distancia con Armstrong, que a falta 4 vueltas para el final se paró por problemas en el motor. Lundgaard estaba comandando la carrera con bandera amarilla.

La carrera se relanzó en la última vuelta y hubo lío. Rahal y Power lucharon por el último cajón del podio y llegaron a tocarse, aunque el australiano logró conservar la tercera posición. Christian Lundgaard firmó su segunda victoria de la temporada, por delante de Malukas y Power. Simpson acabó cuarto y Palou fue quinto tras los últimos incidentes.

A pesar de una carrera alocada y el error en el pit lane, Álex Palou aumenta su ventaja al frente de la general de la Indycar hasta los 60 puntos sobre Malukas segundo. Kirkwood está tercero a 61 puntos del español, Lundgaard cuarto a 77 y Pato O’Ward se queda más descolgado a 117 puntos. La siguiente parada del campeonato estadounidense será del 3 al 5 de julio en el circuito de Mid-Ohio.