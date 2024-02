Eric Gené, la nueva 'perla' del TCR

Eric Gené ha completado un magnífico debut en las citas invernales del TCR Spain, donde ha conquistado su primera victoria individual con un turismo TCR al volante del CUPRA León Competición. Eric es hijo de Jordi Gené, embajador de CUPRA y exitoso piloto de turismos, y está preparado para dejar huella en el automovilismo.

El joven piloto de 16 años, que inició su carrera en el karting y en la Fórmula 4, saboreó las mieles del éxito al conseguir un triunfo junto a su padre Jordi en el Campeonato de España de Resistencia (CER), también al volante de un CUPRA León Competición. En 2024, Eric competirá en el TCR Spain de la mano del equipo Monlau.

¿Cómo ha sido tu primera experiencia en el TCR Spain? ¡Los resultados han sido muy buenos!

Me he sentido muy cómodo en las dos citas del TCR Spain, en Jerez y en Cheste, en el que ha sido mi debut en el campeonato. Nos hemos enfrentado a unos rivales muy duros y a pilotos de alto nivel que ya habían competido en otros campeonatos TCR. A pesar de mi falta de experiencia en comparación con el resto, estoy muy satisfecho con los resultados que hemos conseguido, entre ellos dos poles – una en cada circuito-, tres podios y una victoria. Ahora estoy deseando seguir entrenando y trabajando para continuar la temporada al mejor nivel.

¿Cómo te has sentido al volante del CUPRA León Competición?

La verdad es que me siento muy cómodo, es un coche que va muy bien y que coincide con mi estilo. Es un modelo con una competitividad demostrada, con victorias y títulos en todo el mundo. Me he adaptado muy rápidamente: solo hicimos un día de test previo a las carreras, en Barcelona y, sobre todo, realizamos mucho entrenamiento en el simulador del CETDM (Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor) en Valencia, donde estoy trabajando muy duro.

¿Dónde competirás en la presente temporada?

Este año tenemos previsto participar en el TCR Spain con el equipo Monlau y con el CUPRA León Competición. Además, lo compaginaremos con algunos test donde rodaré junto a mi padre, porque al final cuando entrenas con gente de alto nivel mejoras un montón.

El apellido Gené es una institución en el automovilismo, tanto en F1 como en Turismos, Le Mans… ¿Cuáles son tus primeros recuerdos del mundo del motor?

La verdad es que tengo muchos recuerdos relacionados con el mundo del motor desde pequeño. Mi padre siempre ha estado ahí y me ha ayudado en todo lo que he hecho, en el karting, en la F4 y ahora en los turismos, que es donde me puede ayudar más por su experiencia en la pista… y esta es una razón más por la que me encantan las carreras. También tengo la suerte de tener cerca a mi tío (Marc), que me echó una mano cuando competí en la Fórmula 4 en todo lo que pudo.

También recuerdo las carreras de mi padre, sobre todo la temporada 2015 del TCR International, en la que él competía con CUPRA y consiguió muy buenos resultados, terminando el campeonato en el tercer puesto. Aquel año pude ir a algunas carreras, como a Monza, y además de disfrutarlo mucho, también aprendí de aquellos días como piloto.

¿Cuándo decidiste que querías ser piloto?

Fue un día en el que estaba en el karting de mi padre, en el que se organizó una competición con un par de amigos. Yo estaba por allí y mi padre me propuso que me uniera; yo acepté. Me lo pasé muy bien y después de aquella carrera mi padre llamó al equipo Monlau para organizar una prueba con un kart de competición. A partir de ahí fuimos creciendo, hicimos la primera carrera, después dimos el salto al Campeonato de España, al europeo, a la F4… y ahora al TCR Spain.

Iniciaste tu carrera en el karting, después competiste en monoplazas y ahora en turismos, ¿dónde te sientes más cómodo?

Comencé a competir en el mundo del karting, donde conseguí victorias importantes a nivel nacional, y en el panorama internacional también estuve arriba. Posteriormente, dí el salto a la Fórmula 4 española, uno de los peldaños previos a la Fórmula 1 y uno de los certámenes más duros y de nivel más alto que existen. Ahora mi carrera está más enfocada en turismos, donde voy a dar mi 100% como siempre.

¿Cuál es tu sueño para el futuro?

De momento estoy centrado en esta temporada, pero de cara al futuro, si hablamos de turismos me encantaría participar en una carrera histórica como el Gran Premio de Macao, porque me gustan mucho los circuitos urbanos. Pensando más allá, siempre he dicho que me encantaría dedicarme a los GT, por lo que mi sueño sería correr las 24 Horas de Le Mans con un GT3.