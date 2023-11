La entrevista | Toni Bou: "Podría ser competitivo a los 42, como Alonso"

"Pocos pueden estar 17 años ganando y sumar 34 mundiales. Tengo muy claro que no es normal. He conseguido mucho más de lo que hubiera podido soñar", reconoce "Mi peor derrota del año fue en casa de Honda, dolió mas. ¿Márquez?. Entiendo su decisión, pero ojalá vuelva en 2025 y acabe ganando un Mundial con Honda"

Toni Bou ha celebrado en SPORT su nuevo doblete en el Mundial de Trial, después de sumar otros dos títulos en 2023 (indoor y outdoor) y elevar el listón a 34, un palmarés inigualable. El piloto del Repsol Honda, que no pierde un campeonato del mundo desde 2007, considera que tiene 'cuerda para rato' a sus 37 años. "Si Alonso es competitivo con 42, yo también podría. El deporte ha cambiado y ahora, si nos cuidamos y las lesiones nos respetan, podemos alargar nuestra carrera", argumenta. De momento, el desafío es llegar a los 40 años con 40 títulos, a dos por temporada.

Después de 17 temporadas ganando de forma consecutiva los mundiales de TrialGP y XTrial, ¿qué nota le pone al 2023?

Yo diría que ha sido una temporada muy buena, porque hemos ido de menos a más, pero evidentemente no puede ser un 10 porque el inicio del campeonato fue un poco más apretado de lo normal. Jaime Busto nos puso las cosas muy complicadas y no pudimos ganar todas las carreras. Así que quizá le pondría un 7 o un 8, porque acabamos con muchas victorias y muy buenas sensaciones.

En todo caso, nunca se puntúa con un 10. ¿Cree de verdad que aún hay margen de mejora?

Sí, siempre se puede mejorar. Ha sido una temporada muy buena. Hemos encontrado el camino y hemos ido a más, pero un diez es casi imposible. A veces ni ganando todas las carreras te pones un diez, porque soy muy exigente. Venimos de una racha muy, muy buena. Pero la perfección no existe y siempre se puede mejorar.

Los que le conocen dicen que ya está pensando más en 2024 que en descansar...

Bueno, es un mixto. Aún queda una carrera, pero después toca descansar. También que estoy motivado pensando ya en la próxima temporada, en hacer las cosas bien. Tenemos claro dónde se puede mejorar. También hemos visto que los jóvenes vienen apretando muchísimo y es una motivación.

¿Lo más difícil a nivel mental, cuando lleva tantos años arriba ganando, es quizás la pretemporada?

Sí, un poco sí, porque optas a repetir lo que has conseguido la última temporada y evidentemente, el objetivo es más fácil cuando vienes peleando por conseguir algo nuevo que no para repetir algo que has conseguido. Pero siempre encontramos la motivación en el día a día, porque lo que hago es mi pasión y siempre tengo el objetivo de mejorar. Cada vez es más complicado y a veces, no se consigue, porque hemos tenido temporadas que no han sido perfectas.

¿Cuál es su rutina de entrenamiento en invierno, entre temporada y temporada?

Intentamos hacer un poco más de físico y si se puede hacer doble de motos, mejor que mejor. Eso si el físico aguanta y si no, pues por la tarde, normalmente en invierno hago un poco de físico para intentar cuidar esas lesiones que vengo arrastrando de hace años. Los últimos dos años han sido muy buenos para mí. Creo que la pretemporada es la parte más importante para para poder aguantar y no tener lesiones.

¿Cómo es su relación con Fujinami, que fue su rival en pista y ahora es su jefe?

Bueno, sobre todo el primer año con Fuji fue una sensación extraña, porque sí que es verdad que los últimos años no hacía de manager, pero me ayudaba mucho en todo lo que podía, porque tenemos buena relación. Al final al tener un compañero de equipo durante 15 años creas una buena relación, una buena amistad, si no sería imposible. Y tener un mánager que ha sido campeón del mundo y un piloto supercompetitivo que siempre lucha todo hasta el final, es algo positivo para mí.

Este año los rivales, como su compañero Marcelli o Busto, se lo han puesto difícil, pero en general parece que cuesta que salga un relevo natural, alguien capaz de batirte regularmente, un nuevo Bou…

Ellos están ya a un nivel altísimo. Jaime este año ha hecho un campeonato brillante, tiene un talento muy, muy bueno y veremos la evolución. En el caso de Gabri, lo mismo, tiene mucho nivel y como demostró en la carrera de Madrid, puede luchar por la victoria. Les falta ese punto de regularidad para luchar por un campeonato de principio a fin.

¿Estará preparado para la derrota cuando llegue?

Sí, evidentemente. Yo soy superafortunado con lo que he vivido como deportista. Pocos pueden estar 17 años ganando consecutivamente los dos títulos mundiales en los dos campeonatos que disputamos y eso es algo que tengo muy claro. Que no es para nada normal. Luchamos y nos exigimos el máximo, pero hay que tocar con los pies en el suelo. Ya he conseguido mucho más de lo que yo hubiera podido soñar. Y estos años me han preparado psicológicamente, porque te vas haciendo mayor, vas madurando, vas entendiendo las cosas de una forma diferente.

¿Este año hay alguna derrota que le haya hecho especialmente rabia?

Sí, muchas. Pero sí hay una que me marcó un poco más, que fue la carrera de Japón, porque era en casa de Honda y por cómo se dio el final de carrera. Jaime cometió dos cincos en las dos últimas zonas y tuvimos la oportunidad, después de una carrera bastante mala nuestra, de aún de conseguir la victoria en la última zona. Fallé y se escapó allí. Dolió un poco más de lo que estamos acostumbrados por muchos factores, porque era la 6.ª carrera, era un momento de hacer un cambio en el campeonato. Si conseguía esa victoria cogía una buena ventaja. Y fue una carrera bastante mala, no de pilotaje, sino de errores en las decisiones. Pero de todo se aprende.

Hablando de Honda, ¿qué opina de la decisión de Marc Márquez?

Marc y yo llevamos muchos años en el Repsol Honda y tenemos una gran relación de amistad. La verdad es que lo entiendo, ha pasado unos años complicados por la lesión. Es un piloto supercompetitivo y le entiendo porque, egoístamente, tenía que mirar por su carrera. Mi deseo es que vuelva en 2025 y que acabe ganando un Mundial con Honda. Es la esperanza que nos queda.

¿Sabe si existe racha similar de 34 títulos mundiales en otros deportes?

Pues la verdad es que no lo sé, no lo hemos mirado, no suelo fijarme mucho en los números. Si no me habría obsesionado y no habría conseguido estos 34 mundiales 17 años consecutivos. Es que son números brutales. Pero si yo lo he conseguido, seguro que hay gente que lo va a conseguir o puede ser que lo haya conseguido.

¿Y el Mundial más emotivo de todos los que ha conquistado?

El primero porque fue el momento clave de mi carrera, cuando decidí cambiar al Repsol Honda en un momento que se decía que la moto cuatro tiempos no era competitiva. Desde el primer día que la probé tuve buenas sensaciones, confianza en la decisión que habíamos tomado. Y poder ganar el Mundial a los tres meses fue irrepetible.

¿Conserva la moto con la que ganó aquel primer mundial?

Con la que gane está en la fábrica, está en un museo, pero sí que tengo varias motos en mi colección y como la primera es la más emotiva, al final de mi carrera me gustaría tenerla.

Y los trofeos, ¿qué hace con tantos? ¿dónde los guarda?

Bueno, pues muchos en mi casa. También hay algunos en casa de mi padre. Muchísimos, porque es un grandísimo aficionado y me gusta que conserve los de las carreras a las que vino él, que tenga el recuerdo. Así que siempre es bonito ver el trofeo y recordar el momento de esa carrera.

¿Ha cambiado mucho el trial desde que comenzó a ganar en 2007?

Sí, el trial evolucionado muchísimo, como todos los deportes, se ha modernizado, ha cambiado el estilo, pero por suerte para mí, si no mantienes la base de este deporte es imposible ser competitivo al final de los campeonatos.

¿El reto ahora es llegar a los 40 años con 40 títulos?

Bueno, es un objetivo, aunque como he dicho, los números tampoco me los miro demasiado. Evidentemente que lucho por conseguir más y más y no me quiero obsesionar. Así que ahora vamos a intentar conseguir el 35. Los calendarios últimamente están un poco complicados, pero mientras esté en activo, si voy sumando títulos, intentaremos conseguir el máximo.

Alonso es un poco la referencia con 42…

Alonso es supercompetitivo con la edad que tiene. En el trial tenemos a Adam Raga, que es competitivo con 41. El deporte ha cambiado. Antes los pilotos se retiraban a los 29, 30, 31. Ahora nos cuidamos muchísimo y si no hay lesiones se puede alargar la carrera.

¿Qué podría hacerle decir ‘basta, hasta aquí hemos llegado’?

Bueno, hay dos cosas que para mí son vitales. Una son las lesiones. Correr con dolor era muy duro. Y entrenar con dolor es algo que no le gusta a nadie. Y otra cosa sería no divertirme compitiendo, gane o no gane. Si estoy luchando con los jóvenes y no gano el campeonato, pero me lo estoy pasando bien, mi mentalidad será la misma porque hemos ganado muchísimo y creo que me merezco divertirme, pero si no me divierto y veo que no soy competitivo, eso me haría de retirarme, seguro.

¿Y después?

Veremos, porque estamos alargando tanto la carrera que mi mentalidad también va cambiando, pero seguro que seguiré vinculado a Honda. Al renovar ya me lo han ofrecido, quieren que esté con ellos en el futuro. Y para mí también es importante quedarme cuando ya no pilote, después de lograr tantísimos títulos vinculados al Repsol Honda.

¿Se ve como Valentino Rossi, por ejemplo, pasándose a las cuatro ruedas? ¿O quizá corriendo un rally Dakar?

Veremos, no voy a poder estar quieto, seguro, así que dependerá de un poco de Honda y de mi situación, si estoy lesionado o si he acabado porque realmente no puedo más. No me veo haciendo nada en lo que no pueda ser competitivo, pero si encuentro algo que me llene, ¿por qué no?.