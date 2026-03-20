Pepe Martí: “De aquí a 4 o 5 años, ojalá estemos peleando por un Campeonato del Mundo”

La Fórmula E llega al Circuito del Jarama (Madrid). Con ello, el campeonato eléctrico tiene circuito, equipo y piloto español con Pepe Martí (Barcelona, 2005). El catalán está “feliz” y sabe que se le está “valorando muy bien (en Cupra) para ser un rookie”. Martí asegura que la prueba en el Jarama “será un espectáculo” y tiene “muchas ganas de que llegue el Gen 4”, ya que “será un paso adelante brutal”.

El piloto español también habla sobre su asignatura pendiente en la Fórmula E y la nueva reglamentación de la Fórmula 1: “No me extrañaría que estos Fórmula 1 en 3 o 4 años sean los más rápidos que hemos visto hasta ahora”. El catalán de 20 años espera que: “cuando lleguemos al término de la temporada de aquí a 4 o 5 años, ojalá estemos peleando por un Campeonato del Mundo”.

Lleva 5 carreras en la Fórmula E, 11º en la clasificación y usted viene de terminar 6º en la segunda carrera en Jeddah para ser su mejor resultado en la Fórmula E. ¿Cómo está y cómo se está viendo en la categoría?

Estoy bien. Me encuentro bien, estoy feliz con el equipo, estoy feliz en el campeonato, me he sentido bien recibido, y la verdad que eso lo que te transmite es calma, tranquilidad y confianza. Entonces, estoy pudiéndome centrar en mi trabajo, sentirme a gusto conmigo mismo y con el coche en gran parte de los E-Prix hasta ahora, y Jeddah fue uno de ellos. Sobre todo en la segunda carrera, porque en la primera sufrí el pinchazo, tuvimos que poner un neumático viejo. Pero en la segunda, con el coche bien en el sitio, haciendo una buena carrera, viniendo desde atrás, pues conseguimos sumar muy buenos puntos, y la verdad que estoy muy contento hasta ahora.

¿Se esperaba que iba a rendir tan bien en la Fórmula E, en una categoría que se ha dicho que los rookies tardan en adaptarse?

A ver, tan bien. Obviamente está yendo bien, estamos haciendo un buen trabajo, pero estamos 11º del campeonato, así que somos los primeros de la segunda mitad. Estoy contento hasta ahora con cómo está yendo, pero siempre aspiramos a más. El equipo creo que en eso también me siento feliz, en el sentido de que están viendo que no es fortuito, de que estamos haciendo un buen trabajo. Confían, tengo mucha más palabra en lo que pasa en el coche, más responsabilidad, y eso también a mí me complace y me hace feliz el hecho de que tengo una responsabilidad, tengo una importancia en este equipo, se me está valorando muy bien para ser un rookie. Y mi trabajo y el trabajo del equipo conmigo se está viendo recompensado, y cada uno ha hecho su parte espléndidamente bien. Me han recibido muy bien y muy contento de trabajar con toda la gente de Cupra Kiro.

Pepe Martí rodando en el Cupra Kiro / Cupra

La Fórmula E llega a Madrid, al circuito del Jarama, ¿cómo espera que sea la carrera?

Ojalá que sea una buena carrera. Seguro que será un espectáculo, porque eso está garantizado en este campeonato, pero espero que podamos tener una carrera limpia, que eso es lo más importante, que no tengamos problemas. Que tengamos un buen fin de semana, estoy seguro de que el coche irá bien, porque el equipo ha hecho un trabajo fantástico con eso hasta ahora, y espero poder hacer mi parte del trabajo también en una buena calidad y haciendo un buen fin de semana.

¿Y qué objetivo se pone para la carrera en el Jarama?

El objetivo principal es consolidar el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Hicimos 7º en México, 9º en Miami y luego no puntuamos en la primera de Jeddah. Si volvemos a estar en esa consistencia, en los puntos, de estar trabajando. Yo tenía un objetivo al principio de la temporada que era estar el 50% de las carreras en los puntos, así que si podemos mantener y superar eso con creces, estaría muy feliz. Aspirar para ese P7, P6, P5 sería un muy buen resultado, y si podemos aspirar a más, y más en el circuito de casa, pues estaría muy feliz, pero hay que ser realistas. Estoy convencido de que el equipo me dará un buen coche y ojalá que podamos pelear por consolidar ese top 6. Como objetivo ambicioso, todos sabemos lo que quiero. Pero al final hay que ser realista, hay que tomar las oportunidades que tenemos y asumir la responsabilidad de ser el piloto de casa.

Hablando con Xavi Serra (Director de Cupra Racing) decía que usted tiene una asignatura pendiente que son las clasificaciones. ¿Qué pasa con ellas?

Si te soy sincero, ahora estoy mucho más cerca en cuanto a velocidad de lo que estuve en Fórmula 2. En Fórmula 2 me costó mucho siempre llegar a ese punto de clasificación de alto rendimiento. Siempre fue un coche que me costó en clasificación. En Fórmula 3 no lo fue tanto. Hice dos poles y estuve peleando siempre por hacer buenos resultados.

Pero el F2 siempre fue un coche que me costó. Y de verdad que el Fórmula E creo que me he adaptado mejor, lo único que en el momento de poner la vuelta al límite con los sensores, aún tengo algún desconocimiento de dónde están. Al final, realmente durante un fin de semana, la mitad de las vueltas son de Quali y la mitad de las vueltas son de carrera, entonces no hacemos tantas vueltas a push. Y aún es algo que cuando llega esa una o dos vueltas que tenemos aquí en Jarama, será realmente una vuelta útil de neumático, pues la presión que recae en esa vuelta y clavarlo todo es muy difícil. Y sobre todo en un campeonato donde del primero al sexto están en dos décimas. Así que cualquier error tiene un peso muy alto y creo que los duelos llegarán pronto.

Gen 4, el nuevo monoplaza de la Fórmula E

El año que viene entrará el Gen 4 en la Fórmula E, ¿lo conducirá para Cupra?

Aún no lo sé, pero las cosas están rodando bien, está yendo todo sobre raíles. El equipo yo creo que está contento con mi rendimiento, como han dicho alguna vez. Yo estoy muy feliz con el equipo, y ahora mismo estoy centrado en este año, en lo que queda de temporada, que al final queda más de media temporada. Y está yendo bien, pero hay que ser cautos, hay que ser realistas, hemos corrido en circuitos que, aparte de Brasil, pues México es relativamente semiurbano, que es más permanente, lo mismo con Miami, y Jeddah es un circuito que también tiene similitudes, aunque el layout (diseño) sea distinto a lo que he conducido.

En la segunda mitad de la temporada tendremos Shanghái, Japón, Londres, que son circuitos muy característicos de este campeonato, estrechos, difíciles, la clasificación tiene mucha importancia, y es en estos circuitos donde realmente si quiero seguir demostrándome como buen piloto, pues tengo que seguir haciendo un buen trabajo, y haciéndolo bien. Así que me tengo que centrar en esta temporada 12 y luego veremos la temporada 13 con el Gen 4.

Con el Gen 4 y la polémica que hay con la nueva reglamentación en la Fórmula 1, ¿en qué punto cree que está y estará la Fórmula E con respecto a la Fórmula 1? Ya que los pilotos que han conducido el Gen 4, han dicho que es el monoplaza más salvaje en el que se han montado.

Definitivamente el coche es muchísimo más rápido que el actual, el Gen 3 Evo, y tanto para los pilotos, como para los ingenieros, aficionados, será un paso adelante brutal. Con esto podemos esperar que sea un punto de inflexión para el campeonato, y además creo que a nivel de disfrute del coche también crecerá mucho. Como piloto me apetece mucho, tengo muchas ganas de que llegue el Gen 4, pero primero tengo que centrarme en lo que resta de temporada.

Pepe Martí / Cupra

La ‘nueva’ Fórmula 1

¿Qué opina de la ‘nueva’ Fórmula 1?

Es distinto. Al final todos nos quejamos en su día del V6 híbrido cuando llegó en 2014 que Mercedes dominaba, y el único equipo que no se quejaba de las reglamentaciones era Mercedes. Lo mismo está pasando ahora, entonces creo que hay que darles tiempo a los equipos, a los fabricantes de motores para también ver esta tecnología y desarrollarla.

A nosotros, la Fórmula E, como campeonato, nos irá muy bien, porque al final cuanta más gente haya, y obviamente la Fórmula 1 es muy talentosa en desarrollo, pues es cuando más gente talentosa tendremos desarrollando baterías, unidades de potencia eléctricas, unidades de potencia de combustión, el híbrido, todo esto al final lo único que hace es que tanto el sector del automóvil como el sector de competición vaya creciendo, y no me extrañaría que viendo el ratio de desarrollo que hay hoy en día en el mundo tecnológico. No me extrañaría que estos Fórmula 1 en 3 o 4 años sean los más rápidos que hemos visto hasta ahora.

Hay algunos equipos de Fórmula 1 que tienen pilotos de Fórmula E, ya sea como reserva, de simulador, de desarrollo, ¿le ha llegado alguna oferta o ha habido alguna conversación?

Por ahora no. Está pasando más yo creo en pilotos con mucha experiencia, que conocen muy bien el campeonato, y obviamente estaría abierto a ayudar a algunos equipos. Ahora mismo estoy centrado en esta temporada con Cupra Kiro. Me tengo que centrar en mi trabajo y luego veremos.

Si sigue cogiendo peso el motor eléctrico en la Fórmula 1, ¿cree usted que tiene más oportunidades de llegar a la Fórmula E?

Si te digo la verdad, ahora mismo estoy centrado en la Fórmula E. Obviamente a la Fórmula 1 nunca le cierras la puerta, y en caso de que me llegase algo, siempre estás dispuesto a escuchar, la Fórmula 1 es la Fórmula 1. Pero sinceramente, lo mejor que puedo hacer para mí mismo es centrarme en hacerlo bien esté donde esté. Todo el mundo está muy contento con mi temporada de debut, pero el año que De Vries llegó a la Fórmula 1, fue después de haber sido campeón. Así que me tengo que centrar en mi día a día, en trabajarlo bien, en prepararme bien para las siguientes carreras, y cuando lleguemos al término de la temporada de aquí a 4 o 5 años, ojalá estemos peleando por un campeonato del mundo. Pero a día de hoy, me tengo que centrar en el presente, y un buen presente siempre hará un mejor futuro.