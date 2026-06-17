Entrevista SPORT
MOTOGP
Iker Lecuona sobre su regreso a MotoGP: “Veía que el equipo estaba contento porque me lo estaba pasando como un niño”
El piloto español retornó a la categoría reina en Balaton Park, acabando entre los diez primeros y se mostró “más que contento por el rendimiento”, y asegura que “no hay nada imposible” para Marc Márquez en su lucha por su décimo Mundial
Con 19 años, Iker Lecuona Gascón (Valencia, 2000) irrumpió en MotoGP como el tercer piloto más joven en disputar un Gran Premio en la categoría reina. Siete años después, el valenciano está “contento” en el Aruba.it Ducati y afirma que en el siguiente curso puede “luchar por el Mundial de Superbikes seguro al 100%”. Lecuona tuvo la oportunidad en Balaton Park de regresar a MotoGP sustituyendo en Gresini a Álex Márquez, tras su escalofriante accidente en el Circuit Barcelona-Catalunya. El español terminó séptimo, “más que contento” por el rendimiento y “sorprendido”: “Veía que el equipo estaba contento porque me lo estaba pasando como un niño”, afirma el valenciano en una entrevista con Diario SPORT. Además, el segundo clasificado del Mundial de Superbikes destaca que “no hay nada imposible” para Marc Márquez en la batalla por su 10º Mundial: “Esos 25 puntos le dan un plus”.
¿Cómo se ha sentido este fin de semana en Balaton Park?
Ya estaba contento simplemente con ir, pues imagínate ahora que estoy más que contento por el rendimiento. Un rendimiento que, te soy sincero, es que no me esperaba ir y no me esperaba este rendimiento tan alto, tan constante y tan rápido. Han sido tres años sin una MotoGP, con todos los cambios que conllevan una moto que sí, obviamente sé que la Ducati ahora mismo, junto con la Aprilia, son las dos mejores motos de parrilla. Aprilia incluso ahora tiene pinta de que vaya un poquito más, pero Marc (Márquez) está demostrando que la Ducati está ahí. Entonces, sé que no he ido con una moto imposible o muy difícil. Es una moto bastante más dócil de la que he solido llevar en MotoGP. Esto ha ayudado, lógicamente, pero hay que llegar y hay que hacerlo.
Estoy sorprendido porque me fui acogiendo muy rápido y tengo que decir que el equipo también, tanto los técnicos, todo el staff del equipo, fue genial porque llegué y me trataron como si fuese su piloto desde el minuto uno. Si hacía falta que me explicasen tres veces las cosas, me las explicaron tres veces. Me ayudaban a entender, a mejorar, tanto técnicamente, dentro del box, como en el pilotaje. Y eso ha hecho que me haya sentido súper agradecido del fin de semana, súper contento. Veía que el equipo estaba contento porque me lo estaba pasando como un niño. Cuando pasé meta, acabé reventado físicamente, pero estaba súper contento y súper satisfecho con el trabajo porque más que el resultado, que es un séptimo, si no se caen (refiriéndose a la caída de 5 pilotos en la salida), es un 12. Es un 12º, que está más que correcto y más que bien. Es el cómo trabajé, el cómo me lo gestioné todo, sin errores, sin caídas, sin prácticamente fallos. Esto es también de lo que más orgulloso estoy ahora mismo.
¿Cuáles fueron las sensaciones al volver a montarte en una MotoGP?
Estaba nervioso. El jueves, ya estaba nervioso, y el miércoles que cogí al avión para ir hacia allí (Balaton Park (Hungría), ya estaba un poco nervioso, porque encima se nos atrasó casi tres horas el avión. Digo ‘espérate, que no llegamos’. Ya estaba hablando con la del equipo para ver si nos íbamos hacia Alicante a coger el otro. Mi cabeza estaba flotando, estaba modo cortocircuito. Pero sobre todo de la tensión, de esos nervios de volver al paddock con todo nuevo, que lleguen los monos. Es que no ha sido solamente vas y corres. Me he cogido equipación del test mía. Todos los cascos. Factúralos, que llegue todo bien, que lleguen los monos. Ha sido como una mezcla de felicidad y nerviosismo al mismo tiempo.
¿Y cómo fue ese cambio de la Superbike a la MotoGP?
De normal soy un piloto que me acoplo bastante rápido. Por decirte algún dato. En una carrera que hice de MotoGP con Honda, me subí a la moto por primera vez el viernes el FP1 en Barcelona. Y la quinta vuelta de ese FP1, por tema de condiciones, etc., y por no usar rueda nueva, fue la mejor vuelta que hice en el fin de semana hasta la Quali. Lo cual quiere decir que me acoplo bastante rápido en una dirección. A la MotoGP siempre cuesta un poquito más, porque los Pirelli son más fáciles de entender, los Michelin cuestan un poquito más, entonces a mí me costó bastante.
Aparte tres años fuera de la MotoGP, en aquel entonces cuando hice Honda era un año y medio, entonces los timings se han alargado mucho, las motos en general, han cambiado mucho, han evolucionado mucho, todo ha cambiado bastante. El acostumbrarme a la MotoGP ha costado bastante. Tuve una clase teórica-práctica en el box de unos 40 minutos explicándome todo, de cómo, del por qué, entendiendo todo el funcionamiento.
Si se habla de sensaciones. ¿Qué siente en MotoGP, que a lo mejor en Superbikes no ha sentido?
La moto cambia mucho, entonces, la mayor diferencia en recta, es que en la MotoGP estamos muy cubiertos con el carenado. Vamos encajados en la moto y estamos tan bien cubiertos con la aerodinámica que no notamos el aire. En la Superbike, al contrario, nos pega bastante más en los hombros. Siempre sientes en los hombros que te tira un poco hacia atrás, la moto flexa un poquito más, porque en MotoGP tenemos el holeshot, en la Superbike no. Entonces, una moto siempre a alta velocidad, la Superbike siempre flexa un poquito más y empieza un poco a moverse. Creo que son las mayores diferencias, hablando en recta, que se nota diferencia.
Sobre el fin de semana en Balaton Park. Acabaste 7º el domingo, luchando contra Moreira, Miller…, adelantando a Fabio Quartararo, a Toprak (Razgatlioglu), y también igualó usted su segundo mejor resultado en MotoGP.
Son carreras y siempre pasan cosas, o puede no pasar ninguna. En este caso, buena suerte por mí y por todos en general, de que ninguno de los cinco pilotos que se vieron en ese incidente sufrieron daños. Desde atrás se vio feo ese accidente. Por suerte, cuando no hubo bandera roja, entendí que no había pasado nada grave, entonces, ya me centré en correr. Te digo que todos los pilotos teníamos las primeras tres, cuatro curvas, la cabeza un poco de bandera roja o no, porque sabemos que si hay bandera roja es algo grave. Por suerte no, así que continuamos.
(Sobre su carrera) Súper contento porque estuve en un grupo con Brad (Binder), que me llevo súper bien. Al final son compañeros de pista que me llevo muy bien con ellos, que tengo relación desde hace años y volver a pista con ellos es… pues son campeones del mundo, tanto de MotoGP como de Moto2 o Moto3, o de Superbikes con Toprak. Está guay volver y luchar contra ellos, gente que hacía mucho que no luchaba. Me lo pasé muy bien, sufrí mucho porque también ellos me adelantaban a mí. Cuando yo adelantaba me adelantaban, así que no era fácil. Pero fue bonito.
En un solo fin de semana conseguiste nueve puntos, los mismos que Toprak en toda la temporada, dos menos que Miller y tres menos que Rins. ¿Qué piensa sobre este dato?
Aquí se han juntado muchos factores. El más acentuado es este accidente, que al final saca cinco pilotos top de la parrilla. Y terminé 7º, como si hubiese terminado el decimosegundo, que son cuatro puntos, igualmente estaría supercontento. Más allá del resultado es el trabajo, y es el cómo hemos gestionado todo, cómo hemos ido de rápido durante el fin de semana. Lo llevo diciendo desde el principio de temporada, Toprak lo está haciendo muy bien con una moto muy difícil. He sido piloto de MotoGP, sí han pasado tres años, pero la funcionalidad de los frenos es la misma.
A mí no se me ha olvidado frenar con esos frenos, me encantan esos frenos. No es fácil volver y hacerlo, pero es algo que ya tengo interiorizado. Yo he ido rápido con una MotoGP, entonces, también sé que me ha costado mucho volver a adaptarme a esos Michelin, pero he puesto mucho de mi parte para intentar pilotar como pilotaba antes, y con rueda usada iba más rápido que con rueda nueva, porque cada vuelta que daba, iba modificando, iba entendiendo, iba escuchando los neumáticos. Para mí es un poquito más fácil que para Toprak. Sabemos que las Yamaha están sufriendo, pero Toprak lo está haciendo muy bien, está con las Yamaha, no está siendo la última Yamaha, o está siendo siempre ahí. También me alegra estar compartiendo pista, me llevo muy bien con él, estuvimos hablando, y lo está haciendo bien.
Sobre esta temporada de MotoGP, ¿cómo la está viendo? ¿Cree que Marc (Márquez), aunque esté a 72 puntos del líder, Marco Bezzecchi, puede lograr su 10º Mundial?
Me acuerdo cuando estaba en casa aún, que era pequeño. Marc, la remontada que pegó de puntos a (Stefan) Bradl en Moto2. No hay nada imposible. Lo hemos visto también en Superbikes, cuando Jonathan (Rea) ganó a Álvaro (Bautista) con tanta distancia. Si el primero empieza a fallar, por nervios, porque se cae, porque le tiran, que al final son carreras y puede pasar a uno y a otro, ojo. Un campeonato no está decidido hasta que no lo has ganado.
Valentino (Rossi) en su año perdió por un punto contra (Nicky) Hayden en Cheste, así que todo puede pasar. Obviamente, esos 25 puntos que ha recuperado ahora Marc le dan un plus, pero hay que ver ahora que vamos a Brno, qué tal se encuentra Marc. A lo mejor Balaton le iba mejor porque no había tantas curvas a derechas, pero en Brno es un circuito a derechas. Vamos a ver qué pasa poco a poco. Está siendo un campeonato que Bezzecchi lo está haciendo muy bien con las Aprilia. Las Aprilia están yendo muy rápido, pero a ver si Marc termina de recuperarse y puede estar ahí. (Fabio) Di Giannantonio también lo está haciendo genial y no está lejos, está siendo constante. Como dijo Pecco (Bagnaia), no jugaría al póker con Marc. Lo mismo digo.
Hablando sobre el futuro de MotoGP. En 2027 entra una nueva reglamentación y hay mucha incertidumbre con los asientos. ¿Le podemos ver a usted en un futuro en MotoGP?
Ahora mismo, te digo, y la verdad es que estamos terminando de hablar las cosas con Aruba. Estoy súper contento con ellos. La intención es continuar con ellos. Obviamente hay cosas por ahí, no digo en MotoGP, digo en Superbikes, pero la intención está clara. Estamos muy contentos mutuamente y yo no estoy pensando en MotoGP. De hecho, esto ha sido una increíble sorpresa, el volver a MotoGP, que no me la esperaba ni mucho menos. Estaba flipando, pero los pies en la tierra, estoy contento donde estoy, estamos segundos en el campeonato, con más experiencia. Ya el año que viene podemos luchar por el mundial seguro al 100%. Veremos si Nicoló (Bulega) se va o no, pero ya te digo, mi sitio ahora mismo lo tengo claro. En un futuro nunca voy a decir que no, nunca digo nunca, ni nunca es imposible.
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