Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Álex Palou Cinco veces campeón de la IndyCar
Álex Palou, dispuesto a ser el mejor de la historia en Indycar: “Por supuesto, vamos a ir a por ellos”
El español sigue reinando en la categoría estadounidense tras conquistar su quinto título en 2026 y no se pone límites: “Tengo ganas de más”
Nada ni nadie puede con Álex Palou Montalbo (Sant Antoni de Vilamajor, 1997). El español se ha proclamado cinco veces campeón de Indycar (2021, 2023, 2024, 2025 y 2026), una cifra que le convierte en el tercer piloto más laureado de la historia del campeonato, solo por detrás de Scott Dixon (6) y AJ Foyt (7). Además, se ha convertido en el primer piloto en ganar cinco títulos en seis años. Un dominio que no parece tener fin: “Tengo ganas de más”, reconoce Palou, que ya tiene entre ceja y ceja el próximo objetivo: alcanzar a las dos grandes leyendas de Indycar. “Por supuesto, vamos a intentar ir a por ellos”, asegura.
Palou también piensa en el futuro y en el nuevo Indycar que llegará en 2028: “Muy bien, la verdad que muy contento por cómo va (el nuevo monoplaza). Al final es un Indycar mejorado”, explica. Además, el catalán habla sobre la posibilidad de ver a la Indycar corriendo en España, ya que está abriendo fronteras: “La veo lejana. No habría nada que me hiciera más ilusión que poder correr en casa. Si fuera en España sería increíble. Creo que para eso falta mucho”. Para lo que no habrá que esperar tanto es para ver a Álex Palou y Max Verstappen compartiendo el mismo coche, porque el catalán confirma que disputarán una carrera juntos “el año que viene”.
Enhorabuena por el quinto título. Piloto más joven que logra cinco campeonatos y primer piloto que consigue cinco títulos de Indycar en seis años. ¿Qué siente?
Felicidad. Mucha felicidad. Estoy hipercontento también de poder celebrarlo aquí con vosotros y con ganas de celebrarlo un poquito más con el equipo cuando pueda, con la familia, con los amigos y con ganas de más.
Al igual que la temporada pasada, el final fue muy apretado, con pruebas en Milwaukee, ahora en Laguna Seca, así que mucho tiempo para celebrarlo no ha tenido…
No, no hemos tenido. Siempre pasa igual. Nunca hay un espacio para poder celebrar justo cuando se consigue el campeonato, pero en cuanto pueda volver a Indianápolis con el equipo, organizaremos algo chulo para celebrarlo juntos.
Además, Álex te colocas como el tercer piloto más laureado de la historia en Indycar, solo por detrás de Scott Dixon, con seis títulos, y a AJ Foyt con siete. ¿Vas a por ellos?
Por supuesto, vamos a intentar ir a por ellos. Primero el de Dixon, obviamente, que es el que está más cerca. Al final, la motivación no es adelantarlo a él o igualarlo, la motivación es poder seguir ganando, poder seguir luchando, poder seguir ganando a la competencia y siendo un poquito mejor que ellos, pero bueno, vamos a intentarlo, a ver si podemos conseguirlo. Creo que tenemos al mejor equipo alrededor nuestro y tengo ganas de demostrar lo que podemos hacer el año que viene también.
Cuando el nombre de Álex Palou está entre las leyendas de Indycar, como Scott Dixon y AJ Foyt, ¿qué sensaciones le da?
Siento que es una locura, que es como una broma y que es un sueño. Nunca jamás en mi vida lo habría pensado que podría escuchar mi nombre alrededor de estas leyendas. Así que tenemos una oportunidad increíble por delante y espero poder aprovecharla al máximo.
En 2026, has dado un paso adelante en clasificación con ocho poles, pero a pesar de las seis victorias, sí que en algunas carreras habéis tenido dificultades para seguir al coche de delante o para seguir el ritmo. ¿Dónde cree que ha estado este déficit?
Un poco de todo, nos ha faltado en algunos circuitos. En algunos no hemos podido maximizar lo que teníamos, en otros, al revés. En años anteriores nos faltaba mucho en clasificación, que como mucho conseguíamos una o dos poles. Este año hemos conseguido un poco demasiadas, ocho a lo mejor es un poco exagerado también. En las nuevas normas de los circuitos urbanos, donde íbamos de uno en uno, nos ha ayudado mucho por alguna razón y hemos podido conseguir dos o tres poles que no las esperábamos. Creo que es un buen problema el poder salir delante y tener que ver ahora cómo podemos conseguir otra vez la forma que teníamos en las carreras antes, pero, aun así, que parece poco, pero que hemos ganado seis carreras este año.
¿Se puede decir que estamos ante el Álex Palou más completo?
Yo creo que sí, desde mi punto de vista, sí. Me siento así. Soy mejor que lo que era el año pasado, creo que en algunos momentos sí que la he liado un poco. Ha habido carreras que he hecho fallos muy grandes, pero tenemos que averiguar qué ha pasado, cómo podemos mejorarlo y evitar que pase en el futuro.
Además, hay pilotos que ya dan el campeonato del año que viene, el de 2027, por perdido, porque están convencidos de que lo volverás a ganar y esperan que su gran oportunidad llegue en 2028 con el nuevo reglamento. ¿Qué opinas al respecto?
Pues nos viene de lujo. Si alguien ya nos lo da, pues lo cogemos, pero no, creo que, aunque tengamos, obviamente, una oportunidad increíble con el mismo coche, creo que hay mucho trabajo por hacer y por terminar y que no va a ser para nada fácil. Así que, bueno, está bien que haya alguno que tire la toalla, eso nos viene bien, pero va a ser duro.
Hablamos de 2028, cuando se estrenará un nuevo reglamento en Indycar y ya has podido probar ese monoplaza. ¿Qué te ha parecido?
Muy bien, la verdad que muy contento por cómo va. Al final es un Indycar mejorado, tanto estéticamente como prestaciones. Creo que a la gente le va a gustar mucho. Tenemos un test también este jueves (10 de septiembre) en el oval, así que a ver si vemos cómo va en Indianápolis y podemos hacer que sea un coche increíble, tanto a nivel de tiempos por vuelta como a nivel de show, que sea un coche que se pueda correr bien, que podamos adelantar mucho y que sea muy bueno para los fans, que lo que quieren ver es luchas en carrera.
Has probado el nuevo monoplaza, te gusta. ¿Lo tendrán todavía más difícil los rivales para batirte?
Ya veremos, ya veremos, no lo sé. La verdad que no sé, esperemos que sí, esperemos que sea más difícil para ellos.
Se habla que, en los años siguientes, Indycar quiere abrir fronteras y correr alguna prueba en otros países. ¿Cómo ve la posibilidad de que la Indycar recale en España?
La veo lejana, obviamente, porque está lejos, está lejos y para mí sería un bombazo, sería increíble. No habría nada que me hiciera más ilusión que poder correr en casa, ya sea aquí, ahí, me da igual dónde, pero si fuera en España sería increíble. Creo que para eso falta mucho. Obviamente, si hubiera la más mínima posibilidad, estaría yo ahí empujando tanto a Indycar como a unos y a otros para hacerlo posible. Y, bueno, sé que, si eso pasara, sería un buen show, a la gente le gustaría mucho y sería una cosa que, aunque se hiciera para un evento de un año, se terminaría haciendo durante más años.
Ahora que se acabó la temporada de Indycar, tenéis seis meses de parón hasta que empiece la nueva temporada. ¿Cómo va a preparar estos meses y qué carreras tiene cerradas o programadas en estas ‘vacaciones’?
Sí, la verdad es que tenemos bastante tiempo. De momento, solo tengo dos carreras que, para quitaros las ilusiones, no va a ser con Max (Verstappen). La gente se enteró, porque sí que estábamos hablando de ver si algún día podríamos hacer alguna carrera juntos. Sí la haremos, no sé cuándo. No sé, este año no va a ser, pero intentaremos ver si el año que viene podemos hacer una carrera juntos. Este año tengo programada una de GT3 aquí en Indianápolis y otra, la última, de resistencia (en IMSA), que será Petit Le Mans con el Acura.
Por último, volviendo a Indycar, lo decíamos, cinco títulos en seis años. ¿Dónde está el techo de Álex Palou?
No hay. Tenemos que ver hasta dónde podemos llegar, pero estoy seguro de que no hay techo.
- Candidatos al Balón de Oro 2026, en directo: lista completa de nominados al premio, hoy en vivo
- Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
- ¡Frenazo a Bisiwu!
- Marcus Rashford resurge en el Manchester United con guiño al Barça
- Las recompras que se queda el Barça tras un mercado distinto
- Reacciones y polémica del Real Madrid - Inter de Milán de Champions League
- Implacable pronóstico de Van der Vaart sobre el Feyenoord: 'Contra el Barça solo tiene un 1% de posibilidades
- Edu Aguirre sorprende con sus predicciones para LaLiga y señala a un inesperado candidato: 'El Valencia