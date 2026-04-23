Álex Márquez: "Competir contra Marc es una clase teórica y práctica constante"

Dice Álex Márquez (Cervera, 1996) que competir contra Marc Márquez es "una clase teórica y práctica constante". Conversar con él supone un ejercicio similar. Ha desarrollado una capacidad analítica que le permite ganar contexto sin perder el instinto. Indispensable para asimilar un subcampeonato del mundo como el que logró el año pasado con Gresini Racing sin que esto le provoqué una distorsión con el momento presente. Nueva moto, distintas sensaciones y mismo propósito: trabajo diario.

En el debut del Mundial en Tailandia, cuerpo a tierra. En Brasil, un brazo lleno de moratones tras ser víctima de un asfalto que se levantaba. En EEUU, el mejor fin de semana de puntos de los tres disputados. Un recorrido ascendente, de sensaciones, que llega a un lugar mágico este fin de semana. Un GP de España de MotoGP en el Circuito de Jerez, donde logró el año pasado su primer triunfo en la categoría reina.

Por tanto, una plaza idílica para hacer un 'clic', sin obsesión. ¿Y lo de KTM? Solo una sonrisa mirando el naranja de las motos de Momoven, empresa de la que es accionista, y organizadora de un acto en el que conversa con SPORT recordando que él, pese a todo lo que pueda pasar, es tan celeste como Gresini.

P. En apenas un año, todas las preguntamos que le podamos hacer han cambiado. ¿Cuántas cosas no son igual desde que logró el subcampeonato de MotoGP?

R. Muchísimas. A lo mejor no estaría ni en este acto, imagínate (de Momoven, empresa de alquiler de motos de la que es accionista). Al final creo que es verdad que en el deporte estás de moda y pasas de estarlo en un momento. Te sientes bien y al cabo de dos semanas mal, pero tú no has hecho nada diferente, simplemente el resultado no ha acompañado. Pero sí que en un año han cambiado mucho las cosas, por suerte. Pero 2025 también tengo que decir que fue un año donde a mí personalmente me dejó muy vacío.

P. ¿A qué se refiere?

R. Conseguí algo muy bonito en el Mundial. Fue el año idílico con Marc, siendo el de nuevo campeón y yo segundo. Cuando lo vives desde dentro, parece que todo encaja. Que no tienes que tocar nada, que todo fluye sin esfuerzo. El problema es cuando eso se acaba, porque te deja una sensación rara, ese “¿y ahora qué?” que no es fácil de gestionar. Por ahí fue un punto también de decir “¿y ahora qué?”, de tener que volver a encontrar la motivación desde otro sitio. Me costó hasta reconectar, autoconvencerme del “vamos otra vez”, que en febrero ya empezamos. Fue una temporada súper bonita, sobre todo, por la forma en la que entiendes el proceso y lo que necesitas para volver a estar ahí.

Álex Márquez, piloto de Gresini Racing, en el simulador de Momoven, empresa de la que es accionista. / MOMOVEN

P. ¿Ha tenido que hacer un ajuste de expectativas después de las tres primeras carreras del Mundial?

R. Al final me ha venido hasta bien. Muchas veces cuando todo viene muy rodado y fácil, como el año pasado, no te das ni cuenta de lo que estás haciendo bien o mal porque, porque todo funciona. Y ahí es donde creo que de vez en cuando un golpe de realidad es necesario, porque te obliga a parar, a analizar o a entender. En ese sentido, este inicio del campeonato me ha servido para bajar otra vez al punto de partida.

Hay que tener en cuenta que cuando la competencia da un paso, como ha pasado este año, tú tiendes a empujar más y eso hace que pongas la moto más en crisis Álex Márquez — Subcampeón de MotoGP y piloto de Gresini Racing

P. ¿Qué objetivos se había puesto?

R. Yo siempre dije que los objetivos realistas los vamos a poner después de cinco, seis o siete carreras, porque ahora mismo sería precipitado. Llevamos tres, no tienes una foto real todavía. Después de Mugello (fin de semana del 31 de mayo) o Montmeló (fin de semana del 17 de mayo) veremos realmente dónde está cada uno y a qué podemos optar. Si es estar en el top 5, consolidarnos en el top 7 o incluso pelear por algo más, pero eso lo va a decir el tiempo y sobre todo cómo evolucionemos nosotros.

P. ¿Qué le está faltando en este inicio de temporada para estar más arriba?

R. No es una cosa grande ni un problema evidente. Es más complicado, porque son pequeños aspectos que no acabas de entender del todo. Yo creo que no estamos tan lejos, pero la sensación es que nos gustaría estar más cerca, y ahí es donde hay que afinar. También hay que tener en cuenta que cuando la competencia da un paso, como ha pasado este año, tú tiendes a empujar más y eso hace que pongas la moto más en crisis. Entonces es un equilibrio entre entender mejor la moto y también adaptarte tú. Con la Ducati Desmosedici GP24 todo me venía más natural por el estilo de pilotaje, pero la GP25 tiene potencial, simplemente hay que encontrar cómo sacarlo, y eso es lo que estamos buscando ahora.

Álex Márquez, durante Momoven Talks, acto celebrado antes del MotoGP de España. / MOMOVEN

P. ¿Ese clic que espera puede llegar en Jerez este fin de semana?

R. Ojalá, porque si hay un circuito propicio para que pasen cosas y llegue ese 'clic' es Jerez. Pero también hay que ser realista: no depende solo del gran premio, depende mucho del trabajo de los test, de las cosas que podamos probar y de si encontramos ese punto que nos falta. Ahora mismo la sensación es que estamos cerca, pero no lo suficiente. Ese último paso es el más difícil. Luego está el factor emocional, porque Jerez es especial, es el circuito más bonito del año para mí, corres en casa, hay más presión, más ganas de hacerlo bien, y ahí también tienes que saber controlar la motivación para no pasarte. Si lo gestionas bien, puede ser un punto de inflexión, pero si no, es simplemente una carrera más de un campeonato muy largo.

Este año se ha visto claro que Aprilia ha dado un paso muy importante. Ya venían bien, pero ahora han dado otro más y lo han consolidado. Lo que más impresiona es cómo lo hacen, la tranquilidad que transmiten Álex Márquez — Subcampeón de MotoGP y piloto de Gresini Racing

P. ¿Cómo está el 'juego de tronos' de los fabricantes en MotoGP? Este año parece que Aprilia ha dado un paso por delante del resto.

R. El tiempo pasa muy rápido en el deporte y muchas veces no te da tiempo a analizarlo. Este año se ha visto claro que Aprilia ha dado un paso muy importante. Ya venían bien, pero ahora han dado otro más y lo han consolidado. Lo que más impresiona es cómo lo hacen, la tranquilidad que transmiten, la estabilidad de la moto, el grip… Cuando vas detrás parece que no van rápido, pero cuando te das cuenta ya no los ves. Han encontrado un paquete muy sólido. KTM también ha vuelto a un nivel que el año pasado no se vio por los problemas que tuvieron. Todo eso hace que el campeonato esté más abierto, pero también más difícil. Por eso digo que el gallinero está muy revoloteado ahora, aunque con el paso de las carreras todo se ordena y ahí es donde se ve la realidad de cada uno.

P. ¿Cómo les afectan los rumores de mercado y que el acuerdo para 2027-2031 todavía no haya cristalizado de forma pública?

R. Sinceramente, ni entre los pilotos se habla. Ahora, con Liberty, entra gente nueva, se lo quieren mirar más, los equipos también piden más a las fábricas y todo se alarga un poco más de lo habitual. Al final todo el mundo está trabajando para que salga adelante, hay negociaciones en marcha y va a haber campeonato. Nosotros, dentro de eso, estamos centrados en lo deportivo, en lo que depende de nosotros, porque al final lo otro es un contexto que no controlas y que no te puede afectar cuando estás compitiendo.

El piloto Marc Márquez (d), de Ducati Lenovo Team, primer clasificado, y su hermano Álex Márquez (i), segundo, en el podio tras la carrera de MotoGP del Gran Premio de Aragón 2025. / Javier Cebollada / EFE

P. El año pasado fue una delicia ver a los Márquez en plena competición. ¿Cómo ve este duelo entre hermanos en la presente temporada?

R. Luchar con él es una clase teórica y práctica constante. Marc es un piloto con el que aprendes a marchas forzadas porque ves cosas que no ves en otros. Es un camaleón, cambia su estilo dentro de la misma carrera, se adapta a todo, y eso es lo que más me ha impresionado siempre. Tengo suficiente faena en lo mío como para decirte lo que necesita Marc, pero sí creo que el inicio que está haciendo está siendo inteligente. Está sumando en momentos difíciles y eso es lo que marca la diferencia a final de año. Muchas veces no te acuerdas de las victorias, pero sí de los puntos que perdiste por errores, y ahí él está siendo muy sólido. Competir contra alguien así te obliga a mejorar constantemente, a no relajarte, a buscar soluciones todo el tiempo.

P. ¿Cómo se proyecta Álex Márquez para la temporada que solo acaba de comenzar?

R. Con muchas ganas y muy motivado. Soy un tío que intenta sacar siempre lo positivo de lo negativo y creo que ahora es el momento de hacerlo. Estamos a las tres carreras, queda muchísimo campeonato, y pensar ahora en negativo sería un error. En este deporte todo cambia muy rápido, puedes pasar de estar fuera a estar delante en muy poco tiempo si das con la tecla. Lo importante es mantener la calma, tener convicción y trabajar con paciencia. Eso es lo que marca la diferencia. Además, ya he aprendido este año que no aceptar la situación al principio te lleva a cometer errores, así que ahora toca lo contrario: aceptar, sumar, construir y confiar en que el trabajo te va a llevar otra vez donde quieres estar.