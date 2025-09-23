Eneko Conde: "Las competiciones de motor serán eléctricas en 10 años"

Hablamos con Eneko Conde, piloto de rallies y campeón de España de Energías Alternativas 2021. Como embajador de Zunder nos deja un mensaje de orgullo por valores como la sostenibilidad o el impulso a la España vaciada y una filosofía: nada es casualidad, todo es fruto del esfuerzo.

¿Cómo ves la evolución de la movilidad eléctrica en el mundo del motor deportivo?

Está siendo más pausada de lo que se preveía. Fórmula E ya está consolidada y Extreme E está creciendo con fuerza, pero en Fórmula 1, con el tema de los acumuladores, aún dudan qué camino seguir. En el World Rally Car pasa algo parecido. Creo que la diferencia está en las directrices: en Europa todo avanza hacia la electrificación, pero a nivel global no hay un mensaje tan claro como el de 2035, y eso condiciona.

¿Qué retos y oportunidades crees que tienen los pilotos y equipos al adaptarse a vehículos eléctricos en competiciones?

A nivel deportivo ya es una realidad. La electromovilidad abre oportunidades porque muchas empresas solo patrocinan programas limpios, y además desde las instituciones hay ayudas importantes. Todo esto convierte a las competiciones eléctricas en un gran escaparate para cubrir presupuestos, sobre todo para los equipos privados.

¿Cómo preparas un rally de regularidad ecológica frente a un rally tradicional? ¿Qué aspectos técnicos, psicológicos o de equipo cambian más?

El entrenamiento es el día a día: cada kilómetro con mi coche ya sea para trabajar, hacer la compra o llevar a mi hijo al colegio, sirve para mejorar la eficiencia. Aspectos técnicos y de equipo: hay que anticiparse mucho a la conducción, aprovechar inercias y regenerar al máximo, evitando acelerones porque los coches eléctricos tienen volumen y peso. El copiloto debe adelantarse en la navegación para facilitar esa conducción eficiente. Aspectos psicológicos: los eco-rallies son muy largos. Montecarlo, por ejemplo, son 1.100 kilómetros, con jornadas desde las 7 de la mañana hasta las 11:30 de la noche durante cinco días. El descanso y la gestión mental son claves; aprovecho cada hueco para desconectar y descansar, aunque sean solo 6 minutos.

¿Qué cambios has visto en tu conducción o estrategia desde que empezaste en esta disciplina hasta ahora?

El cambio más importante ha sido anticiparse muchísimo: mirar muy de lejos, evitar acelerones y frenazos bruscos. También influyen otros factores como la presión de los neumáticos o la climatización, que afectan al resultado final, pero el verdadero secreto está en la anticipación.

¿Qué innovaciones tecnológicas te parecen más decisivas para que las carreras eléctricas sean cada vez más competitivas y atractivas?

Antes era obligatorio montar parques de recarga en cada ciudad por la poca autonomía. Ahora, con la infraestructura pública y privada creciendo tanto, ya no hace falta. Con una carga inicial se puede afrontar viernes y sábado sin problema. Esto hace que los rallies sean más largos, dinámicos y lineales, pudiendo alejarse más de la salida. Las cargas son mucho más rápidas y eso lo ha cambiado todo.

¿Cuál ha sido tu momento más especial hasta ahora en tu trayectoria como piloto con vehículos eléctricos?

Te voy a decir una palabra: Montecarlo. Para mí ha supuesto todo. Cualquier amante del motorsport sabe que Montecarlo es la prueba soñada: puedes ser campeón del mundo de Fórmula 1 o de rallies, pero si no has ganado Montecarlo no entras en la historia. Nosotros en Montecarlo hemos logrado el Mundial del 2021, con los puntos que nos dieron el título. En 2022 los puntos allí nos permitieron renovarlo. Después dejamos de hacer el campeonato completo, pero siempre pensando en Montecarlo. Lo ganamos en 2023 y 2024, y se ha convertido en mi prueba fetiche: éxito y Montecarlo van de la mano. Además, este año vamos a dar un paso más: iremos rodando con el coche hasta las competiciones, y el viaje a Montecarlo lo haremos solo cargando con la EZCard de Zunder.

Si miras hacia el futuro, ¿cómo imaginas las competiciones de motor dentro de 10 años?

Las imagino 100% electrificadas. Estoy seguro de que el Mundial de Rallies será totalmente eléctrico. Quizás Fórmula 1 no, pero el resto de las competiciones sí, porque está muy ligado al marketing de las marcas y ese es el camino.

¿Qué consejo darías a los jóvenes que quieren iniciarse en el automovilismo apostando por tecnologías limpias?

Es la disciplina más parecida a la conducción del día a día, porque se hace en tramos abiertos al tráfico donde prima la eficiencia y la regularidad. Es como competir contra un coche fantasma: si te adelantas penalizas, si te retrasas también. Además, es la opción más económica porque no requiere grandes inversiones: los coches son de estricta serie. Creo que es la mejor lanzadera para después afrontar retos mayores.