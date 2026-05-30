Elfyn Evans sigue al mando en la hecatombe de Solberg

Elfyn Evans es el piloto que marca el ritmo en el Rally de Japón. El galés lidera la prueba con 17,8 segundos de ventaja sobre Sébastien Ogier, 2º, tras el accidente de Oliver Solberg en el tramo 10. En WRC2, Alejandro Cachón luchará por revalidar su victoria en Japón.

Oliver Solberg dominó la mañana. La jornada de sábado empezó con la victoria del sueco en el tramo 7, reduciendo la distancia con Evans hasta los 12,5 segundos. El líder de la general gestionó mejor sus neumáticos y con una mejor sensación en la parte delantera de su Toyota, Evans registró el mejor tiempo en el stage 8. Pero Solberg seguía siendo el más rápido y volvió a marcar scratch en la última especial de la matinal. El sueco redujo la distancia con el liderato hasta los 10,6 segundos.

La batalla estaba servida, hasta que llegó el tramo 10. Solberg fue a por el liderato, pero su agresividad volvió a pasarle factura y acabó chocando contra un árbol y destrozando la parte trasera derecha de su Toyota: “Otra gran decepción en asfalto, lamentablemente ha sido difícil. Estábamos luchando bien. Me sentía muy bien en el coche”, afirmó el sueco y añadió: “Llegué a este lugar y tenía curvas bastante resbaladizas y estaba embarrado. No me esperaba esto al llegar y frené un poco tarde, golpeé el árbol y rompí la suspensión trasera”.

El abandono de Solberg dejó a Sébastien Ogier 2º: “No ha sido una sorpresa. Esta mañana he visto que los riesgos que estaba tomando eran demasiado altos”, dijo el nueve veces campeón del WRC sobre el accidente del sueco. El piloto francés marcó el mejor tiempo en ese maldito tramo 10 para Solberg y redujo la distancia con Evans hasta los 14,6 segundos.

Sami Pajari subió al podio provisional con el accidente de Solberg y marcó scratch en el tramo 11. Evans registró el mejor tiempo en el stage 12 y la distancia sobre Ogier subió hasta los 20 segundos. Pero en la tarde, hubo un piloto que se activó claramente. Ese fue Pajari, que también se llevó las dos superespeciales de Fujioka.

Tras pasar muy cerca del guardarraíl derecho en el stage 14, Elfyn Evans sigue líder del Rally de Japón con 17,8 segundos de ventaja sobre Ogier, 2º: “No hay mucho margen de maniobra. Obviamente, hay que seguir así, eso es todo. Mañana será un gran día”, afirmó el galés. Ogier no está contento, ya que vino “a luchar por la victoria” y no lo han “conseguido”: "Tuvimos un rally similar al de Elfyn, salvo por esa etapa (el primer paso por el Túnel Isegami). Fue duro y después de eso no tuve ritmo para remontar; básicamente, tuve problemas con los neumáticos”.

El podio provisional lo tiene Sami Pajari a 44,4 segundos de Evans. El dominio de Toyota sigue siendo claro y hasta la 4º posición sube Takamoto Katsuta en su rally de casa. Los Hyundai aparecen en la 5º (Adrien Fourmaux), 6º (Thierry Neuville) y 7º (Hayden Paddon) posición a más de 2 minutos del liderato. Jon Armstrong es 8º, siendo el mejor Ford. El domingo se terminará el Rally de Japón con los 6 últimos stages: Doble paso por Nukata, el lago Mikawako (Power Stage) y las 2 superespeciales de Kuragaike.

Clasificación del Rally de Japón hasta el stage 14

Clasificación Rally de Japón hasta el stage 14 / WRC

Alejandro Cachón, a por la victoria en WRC2

El Rally de Japón en la categoría WRC2 está apasionante. Nikolay Gryazin cogió el liderato tras una mañana y un tramo 10 espectacular. Alejandro Cachón hizo scratch en los stages 11 y 12 y en la superespecial 14, y redujo la distancia hasta los 5,7 segundos al final del día: “Ha sido un día difícil, pero estamos aquí. Eso es lo más importante. Tuvimos un percance en la primera etapa y tuvimos que solucionarlo en el tramo de carretera, estábamos un poco nerviosos. La diferencia es mínima y mañana será un día interesante”, afirmó el español, que busca revalidar su victoria en Japón.