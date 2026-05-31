Elfyn Evans reina en casa de Toyota

Elfyn Evans se consolida como el rey de Toyota en su prueba de casa. El galés triunfa por tercera vez (2023, 2024 y 2026) en el Rally de Japón tras situarse en cabeza desde el tramo 2 y aumenta su ventaja al frente del Mundial. Además, el dominio de Toyota en asfalto es evidente, con Ogier, Pajari y Katsuta copando el top 4.

Al inicio de la jornada del domingo, Elfyn Evans partía con una ventaja de 17,8 segundos sobre sus perseguidores, forjada desde el segundo tramo, el túnel de Isegami, donde se colocó líder del rally y ya no abandonó esa posición. Oliver Solberg registró el mejor tiempo en la primera stage del día después de abandonar el sábado por un accidente en el tramo 10. El galés de Toyota certificó la primera posición aumentando la distancia sobre Ogier hasta los 20,4 segundos.

A partir del tramo 16, en el que el héroe local, Takamoto Katsuta, marcó el scratch, Ogier comenzó a recortar distancias con el líder. El nueve veces campeón del Mundial de WRC registró el mejor tiempo en los stages 17 y 18, reduciendo la ventaja con Evans hasta los 15,5 segundos.

Solberg hizo el mejor tiempo en los tramos 19 y 20 para llevarse el Power Stage y el súper domingo. En cabeza, Ogier acortó la distancia hasta los 12,8 segundos y no pudo con Evans: “Sé el motivo (por el que no ha conseguido la victoria), pero así son las cosas. No lo conseguí este fin de semana. Tampoco fue un mal rally. La ventaja sobre Elfyn se logró en una etapa (tramo 2 el viernes) gracias a la posición en carretera. El resto, incluso con las dificultades, no estuvo muy lejos”, afirmó el francés tras el Rally de Japón.

En un “fin de semana tan estupendo”, Elfyn Evans logra su tercera victoria (2023, 2024 y 2026) en el Rally de Japón con Ogier, segundo, a 12,8 segundos. Sami Pajari completó el top 3, acabando a 51,4 segundos del líder. El dominio de Toyota lo completó Takamoto Katsuta, cuarto, después del accidente en el tramo 10 de Solberg. Los Hyundai, Adrien Fourmaux, quinto, y Thierry Neuville, sexto, terminaron a más de 2 minutos y 30 segundos de Evans. Hayden Paddon finalizó 7º y Jon Armstrong fue el primer Ford, octavo, a 5 minutos 45 segundos del líder.

Clasificación final del Rally de Japón

Clasificación final Rally de Japón / WRC

Tras conseguir su segunda victoria de la temporada (Suecia y Japón), Elfyn Evans (151) sigue liderando y amplía su ventaja en el Mundial hasta los 20 puntos sobre Katsuta (131), segundo. Oliver Solberg es 3º con 102 puntos, después del abandono del sábado. Sami Pajari está 4º con 96 puntos y Sébastien Ogier asciende a la 5º posición con 90. El dominio de Toyota es claro y a partir del sexto puesto están los pilotos de Hyundai: Adrien Fourmaux 6º con 89 puntos y Thierry Neuville 7º con 73. La próxima cita del WRC será del 25 al 28 de junio en el Rally Acrópolis, con la presencia de Dani Sordo en el tercer coche de la firma surcoreana.

Alejandro Cachón no puede con Gryazin en WRC2

Hubo emoción en la segunda división del Mundial de Rallyes en Japón. Nikolay Gryazin comenzó el domingo con una ventaja de 5,7 segundos sobre Cachón, segundo. El español marcó el mejor tiempo en el stage 15, 17 y 19, y la diferencia se redujo hasta los 2,8 segundos antes del último tramo. El búlgaro registró el scratch en el Power Stage y el piloto de Toyota Repsol tuvo un error y por casi choca contra un árbol. Gryazin gana el Rally de Japón y se pone líder de WRC2 con 56 puntos. Cachón terminó 2º a 18,3 segundos del búlgaro y se pone 5º en el campeonato con 46 puntos, justo detrás de Yohan Rossell, Roope Korhonen y Léo Rossell, segundo, tercero y cuarto, con 52 puntos.