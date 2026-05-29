Elfyn Evans quiere ir a por el ‘hat trick’ en el reinado de Toyota

Al igual que en el Rally Islas Canarias, se está viendo el dominio de Toyota en asfalto. Elfyn Evans manda en la general del Rally de Japón, tras marcar el mejor tiempo en 3 de los 6 tramos de la jornada de viernes. Sus compañeros en la marca japonesa, Solberg, Ogier y Pajari, persiguen al actual líder del Mundial, con Neuville 5º, como mejor Hyundai. Además, Katsuta no empieza de la mejor manera su rally en casa.

El día empezó con la victoria de Oliver Solberg en el primer paso por Asuke, con Evans 4º a tan solo 1,1 segundos del sueco. Pronto contratacó el galés. El líder del Mundial marcó el mejor en los stages 2 y 3, para auparse al primer puesto de la prueba, con Solberg 2º a 17,7 segundos y Ogier 3º a 18,2 de Evans.

Los perseguidores tenían problemas. Solberg perdió 10 segundos en el tramo 3, después de encontrarse con un ciervo. Después de las lluvias por la noche que dejaron zonas húmedas, Ogier señaló su “posición de salida” en la carretera, como la razón de la diferencia con Evans, ya que el barro y la suciedad se acumularon en los tramos.

Solberg empezó la tarde llevándose el tramo 4 y redujo hasta los 15,1 segundos la distancia con Evans. El galés volvió a marcar el mejor tiempo en el mítico tramo del túnel Isegami y aumentó su ventaja hasta los 16,2 segundos. El dominio de los Toyota era claro y Sami Pajari registró el scratch en la última etapa del día.

Elfyn Evans lidera el Rally de Japón en un “buen día”, con 15,7 segundos de ventaja sobre Oliver Solberg 2º. Tras llevarse el shakedown, Sébastien Ogier es 3º a 17,1 segundos del líder, después de una jornada “no ideal”: “Esperábamos algo mejor. Hicimos lo que pudimos. Todavía tenemos que trabajar para encontrar el punto óptimo en el coche. Estuve luchando con eso todo el día”, afirmó el nueve veces campeón del Mundial de WRC.

Sami Pajari completó el reinado de los Toyota, en 4º posición a 41,5 segundos de Evans. Cerrando el top 5 aparece el primer Hyundai de Thierry Neuville a casi 1 minuto del líder. Takamoto Katsuta no está teniendo el comienzo que le gustaría en su rally de casa, ya que está 6º, después de rozar un terraplén en el tramo 1 y sufrir un pinchazo en la rueda trasera izquierda. Adrien Fourmaux es 7º con Hayden Paddon 8º y en 9º posición aparece el primer Ford de Jon Armstrong. El sábado será el día más intesto del Rally de Japón porque habrá un total de ocho stages con dos pasos por Obara, Ena y Mt. Kasagi. La jornada terminará con las dos superespeciales en Fujioka.

Clasificación Rally de Japón hasta el stage 6 / WRC

Alejandro Cachón, a revalidar la victoria en Japón

Tras el abandono en el Rally de Portugal por los problemas en la polea de la dirección, Alejandro Cachón empieza liderando en Japón. El español, que logró la victoria el año pasado en este rally, es el líder en WRC2, con 8,3 segundos de ventaja sobre Nikolay Gryazin, 2º. El búlgaro subió al primer puesto después de marcar scratch en el stage 2, pero el asturiano recuperó y consolidó el liderato marcando el mejor tiempo en los tramos 3, 4 y 6. La lucha por la victoria en Rally2 parece que estará entre Cachón y Gryazin, ya que el 3º, Yuki Yamamoto está a 1 minuto 21 segundos del español.