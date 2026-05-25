Edgar Canet: “Estoy luchando y entrenando cada día para ganar el Rally Dakar”

Edgar Canet i Ardévol (La Garriga, Barcelona; 2005) no deja de sorprender. Tras conseguir la victoria de la categoría Rally2 en su primer Dakar (2025), el español volvió a impresionar ganando 3 etapas y logrando 6 podios en total, en su segunda participación (2026) en la prueba más dura del mundo: “Si quitamos esa quinta etapa (con los problemas en el mousse del neumático trasero), la verdad es que fue un Dakar redondo”, afirmó el catalán en una entrevista con Diario SPORT, en pleno estadio del Atlético de Madrid con motivo del evento Red Bull Zero Excusas. El piloto de KTM sabía que “luchar por la victoria eran palabras mayores”, pero asegura que está “luchando y entrenando cada día” para ganar el Rally Dakar. De momento, el objetivo que se marca Canet para esta temporada del Mundial de Rally Raid es “aprender lo máximo posible” y “llegar al 100%” al próximo Dakar.

Empezando por el principio de esta temporada. La primera prueba fue el Rally Dakar, una prueba llena de emociones y de altibajos. Mirándolo en retrospectiva, ¿cómo lo vivió usted?

Pues lo tengo como un buen recuerdo. La verdad es que fue increíble. Sí que fue un altibajo de emociones muy intenso, pero aprendí muchísimo, que era lo importante y lo principal de este año. Así que en la siguiente carrera que tuvimos, que fue Portugal, pude hacer un top 4 en la general, entonces contento con lo que aprendimos en el Dakar. Obviamente hay cosas que pulir, pero con la velocidad y con las intenciones claras que es estar arriba.

Con la victoria en la etapa prólogo, usted se convirtió en el piloto más joven en conseguir una victoria de etapa en el Dakar.

Es todo un sueño poder empezar el Dakar liderando y además ganando la prólogo y la primera etapa. Fue increíble, la verdad es que esas emociones creo que no se van a volver a repetir y bueno, contento de lo vivido, de lo aprendido esos días, y además que esos dos días que empezó muy bien, las demás etapas también en general, estoy muy contento de ellas.

En la etapa 5 se tuvo que despedir del Dakar por esa rotura del mousse de la rueda trasera. ¿Se veía ganador del Dakar?

No. Al final son cosas que pasan en el Dakar. En cualquier momento pueden cambiar los papeles. Sí que fue dura esa quinta etapa porque además que ese día no nos poníamos líderes, pero nos poníamos otra vez luchando por la general y no sé. Si no se hubiera roto al igual habría luchado en las posiciones de delante, pero creo que luchar por la victoria eran palabras mayores y que esos días al principio estaba luchando ahí, pero seguir con ese ritmo hasta el final habría sido complicado. Obviamente que lo que pasó es lo que pasó, entonces tenemos que mirar hacia delante pero llegaremos preparados el año que viene.

Usted terminó el Dakar en la posición 32 en la general, pero consiguió 3 victorias y 6 podios en total. ¿Lo considera un buen Dakar?

Sí. Si quitamos esa quinta etapa, la verdad es que fue un Dakar redondo. Di mi 100% de principio a fin. Ayudé también al equipo con lo que fue posible. Ganó Luciano (Benavides), mi compañero. Entonces contento por el equipo, por KTM otro Dakar para ellos y todo lo aprendido es lo que me llevo. Ahora ya estamos haciendo test, muchos entrenos, preparando el siguiente lo mejor posible y con el futuro claro.

¿Cómo vivió esa victoria en el Dakar de Luciano Benavides por tan solo 2 segundos?

Ganó el Dakar por 2 segundos después de 49 horas de carrera. Fue el final más cerca de la historia. Creo que eso no se va a volver a repetir y si se repite no quiero estar entre esa competición, porque fueron muchos nervios. Luciano lo estuvo luchando con lesiones. Fue duro, pero bueno, al final lo pudo conseguir, lo ayudé con todo lo posible de mi parte y muy contento de él y poderlo celebrar con él.

¿Qué es lo que más ha aprendido en este Dakar?

En el Dakar lo que más se aprende es lo duro que es, porque siempre te sorprende con pruebas cada día. Este año al final tuve que recoger a compañeros que tuvieron accidentes, varios problemas mecánicos que la mayoría son provocados por el desgaste. Entonces no es una cosa que se pueda recriminar. Vas aprendiendo que el Dakar es una aventura y que cada día te puede sorprender.

¿Se ve ganando el Dakar?

Sí, pero más adelante. Ojalá que sea lo más pronto posible. Estoy luchando y entrenando cada día para que eso llegue. Entonces sí, obviamente lo veo en un futuro.

¿Cuáles son sus puntos fuertes con respecto a sus compañeros de equipo (Luciano Benavides, Daniel Sanders) y también con respecto a los pilotos de Honda (Tosha Schareina, Ricky Brabec y Adrien Van Beveren)?

Mi punto fuerte principal es la edad. Ahora mismo estoy aprendiendo, aún me faltan muchísimas cosas que aprender no tengo prisa. Sé que tengo muchos Dakar de aquí en adelante. El objetivo principal es no coger lesiones e ir aprendiendo. Cada año salen las cosas más fáciles sin luchar, ‘sin apretar’. Eso es lo que voy notando en cada carrera. No es que me esfuerce menos, pero para hacer los mismos resultados que antes, me sale más solo. Entonces ir cogiendo este ritmo. Vamos a ver hasta qué nivel podemos llegar, pero la verdad es que mejorando paso a paso y si seguimos en este nivel pues llegaremos a luchar con ellos. Mi punto fuerte ahora mismo, te podría decir que es la velocidad en estas etapas muy muy rápidas cuando la velocidad media es de 120 km/h. Ahí me siento muy fuerte.

Actualmente, ¿cuál es el piloto del Mundial de Rally Raid más completo para Edgar Canet?

Ahora mismo Daniel Sanders. Ricky Brabec está muy fuerte, Tosha Schareina, Luciano Benavides, pero si hay uno a destacar, yo creo que ahora mismo es Daniel Sanders.

Edgar Canet y Daniel Sanders dándose la mano en el Rally Dakar / Red Bull Content Pool

Después del Rally Dakar, en la prueba de Portugal usted acabó 4º, ¿cuáles fueron las sensaciones?

Sí, hice 4º. No cogí el neumático perfecto para ese rally. Tendríamos que haber puesto el otro compuesto de neumáticos, pero bueno, al final sí que salí un poco perjudicado por eso, pero creo que el resultado habría sido el mismo, 4º. Los pilotos de delante pusieron un nivel muy fuerte desde el principio, así que yo fui un poco de menos a más, pero contento de hacer 4º. Es la mejor posición que he hecho en el Mundial de Rally Raid. Contento.

La siguiente prueba es en Argentina, el Desafío Ruta 40. ¿Cómo la afronta?

El Ruta 40 es una carrera que tenemos todos los pilotos muchas ganas de ir. Es un desierto muy bonito en Argentina. Además la gente hispanohablante, puedes hablar con ellos y el cariño que te transmiten es impresionante. Entonces con ganas de ir. Será un rally duro porque creo que ya empieza a hacer frío. Puede ser que llueva. Será duro y con ganas de ir a casa de Luciano una semana antes del rally y competir en Argentina.

¿Y cómo se está preparando para ello?

Estoy entrenando más que nunca. Estoy intentando hacer tres entrenos al día. Ahora es el momento de apretar, sin distracciones, entrenar día a día y llegar lo más preparado. No hay día que falle. Entonces eso creo que es lo que me ayuda.

Quedan tres de las cinco pruebas del Mundial de Rally Raid. ¿Qué objetivo se marca?

El objetivo principal ahora mismo, ya que en el Dakar no pude estar en esas posiciones de delante por el problema del neumático, es aprender lo máximo posible. Obviamente intentaré luchar por un podio. Nunca he hecho uno y en Argentina me gustaría pero bueno, eso ya llegará.

Mirando más allá. ¿Qué objetivo ve usted para el Dakar 2027?

Aún quedan días, pero el objetivo es llegar al 100%. Si llegamos a tope y entrenando como estamos entrenando ahora, estaremos luchando de principio a fin para el objetivo. Entonces ahora mismo el único objetivo que tengo es no lesionarme y llegar preparado.