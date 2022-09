Eddie Sun, el piloto de 9 años que deslumbra cada vez que sube a una moto

Acompáñanos a conocer la historia de un joven con mucha proyección en el mundo del motor Nuestro protagonista nació en China, pasó parte de su infancia en Portugal y ahora vive en Barcelona junto a su familia

Hoy en SPORT tenemos el placer de hablar con un personaje muy especial. Se trata de un niño de tan solo nueve años nacido en China que actualmente reside en Barcelona y es una super-promesa del mundo del motor, concretamente del Universo de MotoGP.

Su nombre es Eddie Sun, y el talento que atesora lo ha llevado a Catalunya de la mano de varios patrocinadores y representantes que han visto en él el Campeón del Futuro.

Actualmente, Eddie corre en la categoría de Minivelocidad, concretamente en MiniGP 110.

Esta temporada lucha para lograr el Campeonato de Cataluña Promo-RACC 110, el único que está disputando de principio a fin.

Por el momento ha participado en el Campeonato Cuna de Campeones 110cc, Campeonato de España de Minivelocidad 110cc, el campeonato Andaluz, el Campeonato Gallego y hará una carrera en el Campeonato Madrileño. En todos ellos ha logrado podios y posiciones delanteras, pero tanto él como su entrenador tienen clarísimo que el objetivo no está en el título, sino en lograr la mejor adaptación en el nivel más alto posible y conocer las distintas competiciones españolas.

Todo el entorno se ha sorprendido de lo rápido que han llegado los resultados, tan solo cuatro meses después de su llegada.

En su primer año encima de una moto (el año pasado) quedó subcampeón del campeonato portugués, pero en el campeonato catalán tiene la oportunidad de competir con los mejores pilotos del mundo de la categoría y futuros campeones del mundo de MotoGP. Posiblemente, este sea uno de los factores que más han favorecido a su crecimiento.

Un dato impactante que sirve para poder hacerse una idea sobre la magnitud de nuestro joven protagonista es que en su cuenta de TikTok (la versión China) tiene cerca de 45.000 seguidores.

Sobre su pasión por este deporte, su padre nos cuenta como fue la primera vez que se subió en una moto. “Nosotros estábamos viviendo en Portugal cuando Eddie estaba a punto de cumplir siete años. Siempre que podía, se ponía a mirar el campeonato de MotoGP, por eso, en su aniversario, le regalé una especie de moto de juguete y lo llevé a un circuito para que la probase. Tuve que mirar en internet para encontrar ese circuito. Cuando me dijo que quería competir le dije que montar en moto era muy peligroso, que si quería iríamos a probar los karts, pero él había encontrado su pasión y no podíamos hacerle cambiar de opinión, así que buscamos un sitio para que pudiera entrenar”

La familia de Eddie está haciendo todo lo posible para dar apoyo a su hijo mayor, tratando de evadirlo de todo lo que genera a su alrededor con la temprana edad que atesora y siempre procuran estar a su lado. Para ello, la madre se puso en contacto con dos personas que conocía dentro del mundo del motor: Jordi Rubio y su mujer, Jiaxin Tang, los cuales han sido quienes han aconsejado al joven piloto sobre cada paso que ha seguido desde su llegada a Catalunya. Jordi se ha acabado convirtiendo en una especie de mentor que siempre ha estado cuando le han necesitado.

La familia Sun ha criado a dos deportistas, ya que Ethan, el hermano mediano de 7 años, acaba de entrar en la Escuela del Barça de Baloncesto, mientras que Sofía todavía es muy pequeña, solamente tiene 4 años.

Competición actual

En el Campeonato de Cataluña, el cual es el único en donde Eddie está compitiendo de principio a fin durante la presente temporada, sigue con posibilidades de llevarse el título, teniendo en cuenta que quedó fuera del podio en las primeras carreras al estar aclimatándose al nivel de la nueva competición.

Todos quienes están en su día a día le repiten un mantra: “todo este proceso sirve de aprendizaje y para ganar experiencia de cara al futuro”.

De cara al próximo año esperan que pueda dar el salto a la categoría Minivelocidad 160. Además de ello, la idea es que pueda hacer las pruebas para la FIM MiniGP World Series.

Mientras que por el momento quieren ir paso a paso sin ponerse presión, a muy largo plazo sí que hay un reto o un sueño de lo más ambicioso: Ser el primer piloto chino en ganar un Campeonato del Mundo de MotoGP.

Es decir, no se conforma con llegar a la categoría reina, sino que quiere ir a por todas. Aun así, su entrenador nos dice que llegar ya sería todo un logro. Se debe tener en cuenta que queda demasiado tiempo hasta que pueda llegar ese día, en el Mundial no se puede participar hasta los 18 años con la nueva reglamentación.

Hemos podido entrevistar a nuestro protagonista tras su carrera de este fin de semana en el Circuito de Alcarràs (Lleida). Las carreras de Minivelocidad son a dos mangas y Eddie ha logrado ganar ambas para hacerse con el trofeo.

Eddie levantando el trofeo del Circuito de Alcarràs | @luzzari_

Entrevista a Eddie

Sobre la carrera: ¿Cómo es tu preparación antes de una carrera?

“Trato de estar centrado y hacer varios estiramientos porque una vez te pones el traje estás bastante limitado de movimientos.”

¿Qué sueles hacer para concentrarte? ¿Alguna superstición?

“No tengo ninguna superstición en especial, pero antes de arrancar, cuando pongo el casco, me bajo la visera y cierro los ojos para centrarme en la carrera”

¿Qué estrategia habéis planteado antes de la carrera? ¿Ha salido como esperabais?

“Sí, en la primera carrera no hice una buena salida y me coloqué en la segunda posición. Sabía que tenía más ritmo, pero decidí esperar a la segunda vuelta para hacer el adelantamiento, porque estaba estudiando el lugar por el que sería mejor pasar a mi rival en el circuito.

En la segunda, en cambio, realicé una buena salida y tuve que cerrar los huecos para no dejarme adelantar. En el momento en que lo vi claro, pude tomar un poco de ventaja para no tener que sufrir al final.”

¿Crees que tendrás oportunidades de llevarte el Campeonato?

“Si sigo concentrado como en el campeonato de hoy creo que podría llevarme el casco de oro.”

Fuera de la Carrera¿Cómo te enteraste de que te gustaban las motos y el mundo del motor?

“Junto a mi hermano mirábamos MotoGP en la tableta y nos encantaba ver correr a Marc Márquez, por eso mis padre me compraron una moto y cuando lo probé no me quería bajar”

¿Quién te dijo que podías competir en motociclismo?

“Tan pronto como mi padre me apuntó, el que fue mi primer entrenador en Portugal me propuso empezar a hacer carreras”

¿Además de MotoGP, te gusta alguna otra disciplina o algún otro deporte?

“Me gusta mucho nadar, jugar al tenis, al golf y el MotoCross.”

¿Cómo estás en Barcelona?

De momento llevo poco tiempo, pero estoy muy contento.

¿Qué te gustaría hacer en el futuro?

“Llegar a MotoGP”

¿Por qué siempre intentas portar el Número 25?

“Porque me parece una cara feliz”

¿Quiénes son tus ídolos?

“Marc Márquez es el que más me gusta, pero también soy fan de Maverick Viñales y Fabio Quartararo”

¿Tienes alguna otra afición?

“Me gusta tocar el piano”

¿Cómo convives con la derrota?

"No me gusta pensar mucho en lo que acaba de pasar, sino que me centro en la siguiente carrera y trato de olvidarlo.”

Hemos visto que hablabas con los mecánicos después de cada carrera, ¿qué les decías?

“Después de la Q1 notaba que la moto vibraba ligeramente después de girar a la izquierda y les preguntaba si podían mirar eso y lo arreglaron.”

¿Cómo te da tiempo a hacer tantas cosas?

“Las competiciones solamente son el fin de semana, entre semana voy a la escuela, estoy con mi familia, …”

En la última competición pudimos ver a Eddie con el dorsal 31, pero su favorito es el 25 | @luzzari_

Preguntas a Albert Torras, Team Manager de la Escola Tècnica de Girona (ETG), una escuela de mecánicos que gestiona las carreras de Promo-RACC.

¿Cuánto hace que gestionáis estas carreras?

“Llegamos a un acuerdo con la Federación Catalana para gestionar este campeonato hace cinco años”.

¿Cuál es vuestra principal motivación para entrar en este proyecto?

“Principalmente, buscamos una plataforma de aprendizaje para nuestros mecánicos. Este factor se valoró muy positivamente desde la Federación, ya que les poníamos facilidades a los padres en este sentido. Creo que resultó un acuerdo muy satisfactorio para todas las partes”.

¿Qué perfil de padres tenéis?

“Habitualmente tenemos suerte en este sentido. La mayoría de los niños vienen porque son grandes apasionados al mundo del motociclismo y es algo que comparten con sus padres. Incluso hay ocasiones en que son los propios hijos que ‘empujan’ a sus progenitores para que los lleven aquí (Eddie es el ejemplo), pero es cierto que existen excepciones y en situaciones puntuales vemos algún padre o madre que presionan demasiado e intentamos hablar con ellos para decirles que el objetivo que persigue la organización no reside en este tipo de competición”.

¿Cuál es la visión que tenéis para los niños?

“Como escuela ya habíamos participado promocionando a algún piloto en la versión antigua, pero antes el mayor hándicap era la desigualdad entre las motos, por eso dejamos de llevar pilotos a la competición. Al llegar, lo primero que hicimos fue igualarlo todo con un objetivo claro: 'Aquí no gana el padre más rico, aquí gana el más rápido'. Entonces decidimos hacer todo con la misma marca: Ohvale. Además, procurando tener siempre motores precintados, mismos neumáticos…”

Finalmente, Albert también es el Jefe de Equipo de Eddie, por eso le preguntamos sobre su progresión:

“Llevamos un año trabajando sistemáticamente con él. Desde su llegada ha crecido a un ritmo brutal. Es un niño muy disciplinado que se esfuerza muchísimo. Yo creo que llegará”.