Ni la edad ni el dolor frenan a Toni Bou: el 39º Mundial ya asoma en el horizonte

Uno ve pilotar a Toni Bou y no le hace falta conocer demasiado sobre su trayectoria profesional para saber que se encuentra ante una auténtica leyenda. Nadie, absolutamente nadie, logra toserle pase el tiempo que pase. Evidentemente, los números también lo avalan. El piloto de Piera, a sus 39 años de edad, se encuentra en un momento dulce en su trayectoria profesional: este curso puede conseguir los 40 títulos mundiales el mismo año que cumplirá los 40 años.

Pero primero, paso a paso. El piloto catalán cosechó el domingo su decimonovena victoria en el Palau Sant Jordi de Barcelona, tras 21 participaciones a lo largo de su trayectoria. Se impuso a Jaime Busto y su compañero de equipo, Gabriel Marcelli, a la hora de completar unas dificilísimas zonas en 'La Catedral'. Se trata, también, de la sexta victoria de la temporada en el X-Trial, el campeonato indoor de trial. Tan solo Busto logró imponerse al campeonísimo en la cita celebrada en la isla francesa de Reunión. El catalán terminó en segunda plaza anotándose 15 puntos valiosos.

Todo esto lo lleva a estar ahora muy cerca de acariciar sus 39º título mundial. Con 135 puntos en la clasificación, el piloto de Piera aventaja en 42 puntos a Gabriel Marcelli (93) y en 46 a Jaime Busto (89), por lo que podría tener su primer 'match ball' en la próxima cita en Francia, incluso con 60 puntos aún en juego. Todo esto podría suceder en 25 días, el 6 de marzo en Chalon sur Saône.

De lograr la victoria, el piloto catalán se llevará el primer de los dos títulos en juego este curso, independientemente de lo que haga Marcelli. Lo hará a tres citas del final. Tendrá una nueva oportunidad de titulo a partir de primavera, cuando se iniciará la temporada del TrialGP, el campionato 'outdoor', con la primera parada en Japón del 15 al 17 de mayo en Motegi.

Un curso marcado por el dolor

En caso de conquistar el título de X-Trial, se tratará de un hito especialmente relevante, puesto que Bou lleva todo el curso arrastrando molestias por una lesión en su hombro izquierdo, donde tiene roto un tendón. Nada puede parar al catalán, que atendió a SPORT en la previa de la cita en la ciudad condal y aseguró estar "mucho mejor de lo que pensaba". "No he tiempo de operarme. De recuperación hay mínimo dos meses y medio, a poder seis meses, así que no he tenido tiempo", explicaba.

A nivel emocional, el piloto barcelonés aseguró en SPORT que, aunque lo parezca debido a los resultados, no es fácil convivir con el dolor. "Es muy difícil, sobre todo en la previa, cómo te preparas. Creo que la experiencia me ha enseñado que, primero, cuando tienes una lesión de este tipo, siempre parece imposible. Pero eso me hace intentarlo. El cuerpo humano, la mente, es increíble", explicaba. "Y después, a la hora de competir, hay que tener muy claro qué puedes hacer y qué no y elegir muy bien estas decisiones. Eso te hace ser competitivo al día de la carrera", expresaba.