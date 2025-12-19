Drama en la Nascar: El piloto Greg Biffle y su familia mueren al estrellarse su avioneta

El automovilismo y la NASCAR estadounidense están de luto por la muerte del piloto Greg Biffle, de 55 años, y toda su familia. La avioneta en la que viajaban, propiedad del campeón, se estrelló este jueves 18 de diciembre a las 10:15 am hora local en Carolina del Norte. Además de Biffle, fallecieron su esposa Cristina y sus dos hijos, Emma, de 14 años, y Ryder, de 5, y dos personas que les acompañaban.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave, un Cessna C550, se dirigía de la ciudad de Statesville a Bradenton, Florida. El aparato se estrelló mientras intentaba aterrizar en medio de una tormenta de niebla en el Aeropuerto Regional de Statesville.

Tras momentos de confusión por la identidad de las personas que viajaban en la avioneta, la NASCAR confirmó la fatal noticia.

La Oficina del Sheriff del Condado de Iredell supervisó el incidente, pero en las horas posteriores se les unió la Administración Federal de Aviación (FAA) para determinar las causas del accidente e iniciar una investigación. En una breve conferencia de prensa, Josh Ferguson, gerente del aeropuerto comentó lo siguiente: "No tenemos información sobre la causa. El aeropuerto está cerrado hasta nuevo aviso. Llevará tiempo retirar los escombros de la pista".

Biffle fue campeón de la NASCAR Busch Series en 2002 y de la Craftsman Truck Series en 2000. Y en 2023 la serie americana le incluyó entre los 75 mejores pilotos de este deporte gracias a sus 19 victorias al más alto nivel desde 2002.

El carisma de Biffle trascendió más allá de los circuitos, ya que durante el huracán Helene, en 2024, se volcó en las labores de socorro, utilizando su helicóptero para llevar suministros al oeste de Carolina del Norte tras la tormenta.