Drama en Fórmula E: Muere Cyril Blais, jefe de equipo de Citroën

La Fórmula E se ha teñido de luto por la inesperada noticia del fallecimiento de Cyril Blais, jefe de equipo de Citroën. Se desconocen las causas de su muerte, ya que su familia no las ha precisado y ha pedido respeto por su privacidad.

El francés , de 46 años, comenzó su carrera como ingeniero en las categorías de acceso a la Fórmula 1, trabajando inicialmente para Manor en la Fórmula 3 antes de pasar a Arden, donde fue ascendiendo hasta convertirse en su director técnico en la F3 y en la F2.

En 2019 dio el salto a la Fórmula E con Mahindra y esta misma temporada 2026 se puso al frente del equipo Citroën en su nueva aventura en Fórmula E esta misma temporada, asumiendo la transición desde Maserati. Nick Cassidy logró darle a la marca del doble chevron su primer triunfo en el E-Prix de México.

"Estamos consternados por la pérdida de nuestro amigo Cyril. Nuestros pensamientos están ahora con su familia, sus seres queridos y todos los que le conocieron. La muerte de Cyril es una pérdida inmensa para su familia, para MSG (Monaco Sports Group), Citroën Racing y para la comunidad de la Fórmula E", señala Jeff Dodds, CEO del campeonato, en la nota oficial.

Xavier Chardon, máximo ejecutivo de Citroën, agradeció la labor de Blais: "Cyril jugó un papel principal en nuestro programa de Fórmula E desde el principio de nuestra colaboración con MSG".

"Todos estamos muy entristecidos por la pérdida de Cyril", ha señalado Beth Paretta, directora general de Citroën Racing. "Muchos miembros del equipo lo conocían y llevaban varios años trabajando junto a él. Nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y también sus compañeros de todo el paddock".

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"Cyril creía firmemente en este equipo y respetaremos los deseos de su familia de rendirle homenaje de la mejor manera posible, continuando compitiendo en su memoria con la misma dedicación y pasión que él nos inculcó a todos", añade.