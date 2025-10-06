El Dr. Ripoll expica la posible lesión de Marc Márquez: "Luxación acromioclavicular"

El pasado domingo, Marc Márquez sufrió una lesión en el Circuito de Mandalika (Indonesia), después de que Marco Bezzecchi lo embistiese por detrás durante la primera vuelta de la carrera. Esto supone un nuevo varapalo para el piloto de Cervera, que sufrió un duro golpe en la clavícula, haciendo saltar las alarmas de una posible rotura de ligamentos. Desde entonces, la gran incógnita es cuándo reaparecerá en pista de nuevo. En ese sentido, el Dr. Ripoll explicó a EFE el posible alcance de la lesión del piloto catalán y el tiempo de recuperación.

En primera instancia, preocupó que el piloto se llevó la mano hacia el brazo derecho, el mismo del que fue operado hasta en cuatro ocasiones y que lo sometió a un auténtico calvario. Además, el impacto fue a una velocidad tan elevada, que todo el mundo se temió lo peor.

Pedro Luis Ripoll, codirector de Ripoll y de Prado Sportclinic Centro Médico de Exelencia FIFA, advirtió sobre el tipo de lesión del catalán. "La luxación acrmioclavicular es una lesión que se caracteriza por la pérdida de congruencia articular entre el acromion y la clavícula. En función del grado de desplazamiento de la clavícula, que siempre se desplaza desde arriba, podemos aplicar tratamientos ortopédicos, o conservadores", dijo en un vídeo compartido por la agencia EFE.

"En una persona de alto nivel deportivo, la técnica de elección es una técnica artroscópica, por la cual se reduce la luxación que puede haber entre la clavícula y el acromio. En consecuencia, es una lesión de buen pronóstico, y cuyo período de recuperación puede oscilar en torno a 16 semanas, en el caso de que hubiese algún tipo de fractura asociada, se trata en el mismo tiempo quirúrgico", explicó el doctor.

Una primera revisión en el circuito

Por el momento, se desconoce cuál es el parte médico del piloto de Cervera. En la jornada de este lunes, el piloto de Ducati Lenovo aterrizó en Madrid para presenciarse en la clínica Ruber Internacional de Madrid donde se le realizará un TAC que ayudará a esclarecer el proceso de recuperación.

Tras la caída en Mandalika, se le realizó una primera radiografía en el circuito, que mostró una posible rotura de ligamentos. Sin embargo, el doctor Charte, Medical Director del MotoGP, consideró necesaria una prueba más específica para confirmar la lesión.