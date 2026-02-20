SUPERBIKES
Dónde ver el Mundial de Superbikes 2026 en directo y online en España
Te contamos dónde ver y cómo el Mundial de Superbikes de este año de forma gratuita
El Mundial de Superbikes 2026 levanta el telón del 20 al 22 de febrero en Phillip Island (Australia), con el termómetro ya alto tras el test oficial del 16 y 17 de febrero en el mismo trazado.
Con la marcha del campeón Toprak Razgatlioglu a MotoGP, el foco del arranque apunta a Nicolò Bulega, subcampeón y señalado como referencia con la Ducati Panigale V4 R 2026, en un campeonato que vuelve a arrancar “a cuchillo” por el formato de tres carreras por ronda.
La temporada, además, ya tiene fechas marcadas para España: MotorLand Aragón (29-31 de mayo) y el posible cierre en Jerez (16-18 de octubre) dentro del calendario provisional.
En clave española, el inicio llega con nombres propios y cambios de peso en la parrilla: Iker Lecuona da el salto al equipo Aruba.it Racing – Ducati como compañero de Bulega, mientras Álvaro Bautista abre etapa en Barni Spark Racing Team tras su podio final en 2025 y con el debate del lastre aún sobre la mesa; a ese frente se suma Xavi Vierge, que refuerza el proyecto de Pata Maxus Yamaha junto a Andrea Locatelli.
Tres perfiles distintos para un mismo objetivo: engancharse desde el primer semáforo a la pelea de cabeza en un campeonato que rara vez concede treguas en las primeras vueltas del año.
Dónde ver el Mundial de Superbikes por TV y en directo
En España, todo el Mundial de Superbikes se podrá seguir en directo y online a través de la plataforma de DAZN, Eurosport y HBO Max.
