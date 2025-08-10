Dónde ver la Indycar por TV hoy y en directo con Álex Palou en busca de un nuevo título

Álex Palou afronta hoy en Portland la oportunidad de proclamarse campeón de la IndyCar por cuarta vez. El catalán parte 5º en la parrilla tras un pequeño error en la última curva de la clasificación, aunque se benefició de la sanción a Christian Lundgaard para ganar una posición. Pato O’Ward, único rival por el título, saldrá desde la pole.

Palou domina la general con 121 puntos de ventaja y será campeón si mantiene al menos 108 tras la carrera. Un triunfo le daría el título de forma matemática; también le valdría un 2º puesto liderando una vuelta o acabar 3º siempre que O’Ward no gane. Además, podría acercarse al récord histórico de 10 victorias en una temporada, marca que comparten A.J. Foyt (1964) y Al Unser (1970).

El circuito de Portland trae buenos recuerdos al piloto de Chip Ganassi, donde celebró su segundo campeonato en 2023 y logró su primera pole en la categoría. Si logra el título, se unirá a Mario Andretti, Sébastien Bourdais y Dario Franchitti con cuatro coronas, solo por detrás de Foyt (7) y su compañero Scott Dixon (6).

Portland es una parada que se la da muy bien a Palou. De hecho, ganó tanto en 2021 como en 2023, además de quedar segundo en la última edición. El catalán correrá con la mente puesta en ganar la carrera, sin pensar en lo que pueda hacer su máximo rival, Pato O'Ward.

¿A qué hora es la carrera de la Indycar hoy?

Carrera (110 vueltas): Domingo 10 de agosto - 21:22 horas en España.

¿Dónde ver por TV la Indycar con Palou?

En España, la carrera del GP de Portland 2025 de la Indycar se puede seguir en directo a través de Movistar, concretamente, en el canal #Vamos (Dial 8).