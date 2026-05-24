Dónde ver las 500 Millas de Indianápolis con Álex Palou en directo, online y por TV en España

Hoy es el día. La 110ª edición de las 500 Millas de Indianápolis se disputa hoy con Álex Palou al frente tras la pole lograda. El catalán no solo sale primero: llega como vigente campeón, líder del campeonato y con la oportunidad de convertirse en leyenda absoluta del automovilismo americano.

Sus tres victorias en las seis primeras carreras de la temporada en la Indy Car y un balance de 11 triunfos en las últimas 23 pruebas le sitúan como el gran favorito para conquistar una segunda Indy 500. Si lo consigue, entraría en un club exclusivísimo: solo seis pilotos en la historia han ganado la Indy 500 dos veces de forma consecutiva —Wilbur Shaw, Mauri Rose, Bill Vukovich, Al Unser Sr., Hélio Castroneves y Josef Newgarden—. Palou sería el séptimo. Y el primer europeo en lograrlo.

El español completó su vuelta de clasificación a una media de 232,248 millas por hora, superando a Alexander Rossi y David Malukas, que le acompañan en la primera fila. Es además el primer defensor del título en partir desde la pole en la Indy 500 desde que Hélio Castroneves lo hizo en 2010.

¿A qué hora empiezan las 500 millas de Indianápolis?

A las 18:29h se dará la orden "pilotos, a sus coches"; a las 18:38h llegará la legendaria "pilotos, enciendan sus motores"; y a las 18:45h se mostrará la bandera verde de inicio de la carrera.

Dónde ver la Indy 500 en España

La única opción en España es Movistar Plus, que tiene los derechos en exclusiva y conectará en directo desde las 18:00h a través del canal #Vamos (dial 8), con Raúl Benito y Cristóbal Rosaleny como narradores.

Desde Sport, te contamos todo lo que suceda en la mítica prueba en la que Palou intentará volver a reinar con la mejor crónica.