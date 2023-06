Doble triunfo del Team Estrella Galicia 0,0 en el FIM JuniorGP de Jerez

El Team Estrella Galicia 0,0 se mostró, de nuevo, como uno de los equipos más sólidos y competitivos de la parrilla del FIM JuniorGP™, tras subir a los cuatro podios a los que optaba en el Circuito de Jerez–Ángel Nieto. Ángel Piqueras reafirmó su sólido liderato al frente de la categoría JuniorGP™ y Brian Uriarte recortó distancias al líder de la European Talent Cup para ponerse a un punto de diferencia.

La primera carrera del JuniorGP™ estuvo marcada por la igualdad entre los pilotos de la parte delantera, hasta el punto de que a falta de escasas vueltas para el final más de una decena de pilotos partían con opciones de acabar en el podio. Entre ellos, un Ángel Piqueras que supo mantener la calma, apretar en el momento justo y adelantar a Álvaro Carpe en una de las últimas curvas para cruzar la bandera a cuadros como ganador. Por detrás, Elia Bartolini estuvo a gran nivel y terminó en la 8ª posición. Facundo Llambías, con algunos problemas, acabó 18º y Alex Gourdon, el 23º.

Un par de horas después, los pilotos volvieron a pisar el asfalto de Jerez, más caliente y lento, para la disputa de la segunda prueba del día en JuniorGP™. De nuevo, un numeroso grupo de pilotos luchó codo a codo en cabeza, con Piqueras entre ellos. Esta vez, el piloto valenciano parecía tenerlo más difícil, con seis rivales por delante en la última vuelta, pero un adelantamiento interior de genio le permitió acabar tercero. Bartolini no encontró las buenas sensaciones de la primera manga y cruzó la meta en 14ª posición, mientras que Llambías se sobrepuso con orgullo a una caída para ser 24º. Alex Gourdon no pudo terminar la carrera.

Con estos resultados, Ángel Piqueras es el claro líder del campeonato con 111 puntos y amplía en 46 su ventaja con Jacob Roulstone (65 puntos). Bartolini es 12º con 27 y Llambías, el 19º con 9.

Los pilotos de la Europen Talent Cup también afrontaban un doble compromiso en Jerez, y los pilotos del Team Estrella Galicia 0,0 vivieron sensaciones contrapuestas a lo largo de la mañana. Brian Uriarte buscaba recortar distancias con el líder y lo consiguió, gracias a un doble podio muy trabajado. Cuatro pilotos (Máximo Quiles, Brian Uriarte, Guido Pini y Dodó Boggio) lograron escaparse en la primera carrera de la ETC y mantener una bonita lucha que se resolvió en las últimas curvas del trazado, donde Uriarte logró defender y mantener la segunda posición. Muy cerca llegaría Rico Salmela en 5ª posición y Amanuel Brinton en la 11ª. Hakim Danish no pudo superar diversas adversidades, pese a haber remontado numerosas posiciones.

La segunda prueba de la ETC volvió a tener un guion muy parecido a la primera, con Uriarte, Quiles, Pini y Boggio en cabeza, aunque esta vez, Danish también estaba en la pomada. El intercambio de posiciones fue constante hasta el final y un adelantamiento por el exterior de Uriarte en la última curva le dio la victoria. La otra cara de la moneda la protagonizó Danish, que en la última vuelta se fue al suelo. En otra actuación muy regular, Salmela terminó 7º, mientras que también acabó en el suelo Brinton a falta de seis vueltas.

Tras este doble podio, Uriarte suma 123 puntos, uno menos que Máximo Quiles (124). Salmela sigue 3º con 75 puntos, Danish es 10º con 24 y Brinton es 17º con 12.

“Estamos muy contentos con el fin de semana en Jerez. Ángel Piqueras y Brian Uriarte han demostrado que están entre los mejores de la parrilla y van a optar al título hasta el final. Y el resto de los pilotos han luchado mucho, lástima de las caídas y los problemas mecánicos. El equipo ha trabajado muy bien, y vamos a seguir mejorando de la mano de Estrella Galicia 0,0, de Motul y del resto de los patrocinadores”, explica Jaime Serrano, CEO del equipo.

El balance del fin de semana fue más que positivo en un circuito que no era especialmente favorable para las motos Honda, como indica Kev Coghlan, Team Manager: “Hemos sabido superar este obstáculo y Piqueras se va de Jerez siendo aún más líder, con dos carreras fantásticas. En general, tanto Bartolini como Llambías y Gourdon se encontraron mejor en la primera carrera, donde hacía menos calor. En la ETC, Uriarte estuvo muy concentrado y conseguimos recortar distancias con el líder. Salmela corrió rápido y solo faltó rematar, mientras que Brinton y Danish no tuvieron la suerte de su lado, aunque Danish hizo una segunda carrera genial”.

El FIM JuniorGP™ se toma un pequeño descanso y volverá con más acción el fin de semana del 1 y 2 de julio, en el Autódromo de Algarve (Portugal). Los pilotos del JuniorGP™ tendrán, de nuevo, dos carreras por delante, por una de la European Talent Cup.

