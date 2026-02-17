La dinastía Räikkönen ya tiene sucesor: con 11 años el hijo de Kimi ya es un consumado piloto

Kimi Räikkönen, con su gesto siempre neutro y su carácter marcadamente nórdico, se ganó durante su etapa como piloto de Fórmula 1 el sobrenombre de 'Iceman' (hombre de hielo). Un mote que podría volver a los circuitos si se confirma ese conocido refrán de 'de tal palo, tal astilla'. Y es que Robin, el hijo menor del finlandés, apunta maneras con tan solo 11 años.

El chico ha vuelto a demostrar estos días que lleva el motor en la sangre, cuando un vídeo suyo conduciendo por un circuito helado ha saltado a las redes sociales. En el documento, que se ha hecho viral rápidamente, se puede ver como Robin conduce a toda velocidad entre la nieve, tomando las curvas con la pericia de un piloto veterano.

No es la primera vez que el pequeño muestra sus habilidades al volante. Desde bien pequeño se ha entrenado junto a su padre en circuitos de karts y ya con cuatro años era capaz de desafiar a su progenitor en las pistas, augurando un buen futuro para la saga familiar.

Räikkönen, además de ser un escudero de lujo de pilotos como Sebastian Vettel o el propio Fernando Alonso, también cuenta en sus vitrinas con una corona, fue campeón de Mundial de Fórmula 1 en 2007 al volante de Ferrari, subcampeón en 2003 y 2005 con McLaren, y tercero en 2008, 2012 y 2018.

En 2021 Kimi, a sus 41 años anunció su retirada. En ese momento con 344, era el piloto con mayor número de carreras disputadas en la división de honor del automovilismo, en la que debutó en 2001 y en la que sumó 21 victorias, 18 'poles' y 46 vueltas rápidas.