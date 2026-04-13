Descubre el mundo con libertad al mando de una autocaravana

Con la llegada de las vacaciones, miles de viajeros comienzan a planificar escapadas cortas para desconectar. En este contexto, el turismo itinerante en camper o autocaravana continúa consolidándose como una de las formas de viajar con mayor crecimiento en Europa. La posibilidad de decidir el itinerario sobre la marcha, viajar con el propio alojamiento y reducir la dependencia de reservas o vuelos convierte a la camper en una alternativa cada vez más valorada frente al turismo tradicional.

Viajar sin horarios, despertar frente a un lago o bajo la aurora boreal y moverse al ritmo de la carretera. La filosofía van life sigue conquistando viajeros que buscan naturaleza, flexibilidad y autenticidad. Lo demuestra el reciente Salón del Caravaning de Barcelona 2025, donde las campers y autocaravanas fueron las grandes protagonistas del certamen. Más del 70 % de los visitantes se interesó por este tipo de vehículo, confirmando que el turismo sobre ruedas ya no es una moda, sino una forma de viajar en auge.

Autocaravana para viajar por el mundo / s.f.

En este contexto, roadsurfer, la empresa líder europea de alquiler de campers, se consolida como uno de los grandes impulsores de esta tendencia. En España, opera en ciudades como Barcelona, Bilbao, Málaga, Sevilla o Valencia, y recientemente ha ampliado su presencia a Estados Unidos con una sede en Los Ángeles. Su objetivo: hacer que la libertad de viajar en camper sea accesible, sostenible y sin complicaciones.

Una nueva forma de viajar

El auge de las escapadas en camper refleja un cambio en la forma de viajar. Más allá del destino final, los viajeros buscan experiencias más flexibles, sostenibles y conectadas con el entorno.

En este contexto, el alquiler de campers se ha convertido en una puerta de entrada sencilla al turismo itinerante. Empresas como Roadsurfer ofrecen vehículos totalmente equipados que permiten viajar con autonomía, sin necesidad de poseer una camper propia.

Para quienes buscan una escapada diferente esta temporada, la carretera vuelve a convertirse en una invitación a explorar el territorio con una perspectiva distinta: sin horarios cerrados, sin itinerarios rígidos y con la libertad de decidir cada parada.

Camper vs avión: viajar a tu ritmo

Frente a los desplazamientos en avión, cada vez más viajeros optan por la carretera como forma de explorar destinos cercanos sin las limitaciones habituales de los viajes convencionales. Viajar en camper permite organizar el itinerario de forma flexible, modificar el plan en función del clima o del ritmo del viaje y evitar tiempos de espera en aeropuertos o conexiones.

Ocio en libertad / s.f.

Además, el modelo de viaje en camper combina transporte y alojamiento en un solo vehículo, lo que facilita optimizar el presupuesto del viaje. En muchos casos, el gasto total puede resultar competitivo frente a un viaje que combine vuelos, hoteles, alquiler de coche y restauración. A ello se suma la posibilidad de acceder a entornos naturales o destinos menos masificados, algo especialmente valorado durante periodos de alta demanda turística.

Noticias relacionadas

El formato también se adapta a distintos perfiles de viajero, desde parejas que buscan una escapada improvisada hasta familias o grupos de amigos que desean recorrer varias localizaciones en un mismo viaje.