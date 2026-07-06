Deporte e inclusión se citan en el Circuit de Barcelona de la mano de Isidre Esteve

El VIII Gran Premi Fundació Isidre Esteve convirtió, de nuevo, el Circuit de Barcelona-Catalunya en el punto de encuentro de la gran fiesta del deporte inclusivo. Un año más, esta jornada reafirmó el compromiso de la Fundació con la mejora de la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad a través del deporte y contribuyó a recaudar fondos para sus Centros Puente, espacios de entrenamiento adaptado y atención integral.

La jornada empezó por la mañana con las actividades infantiles de concienciación, en las que los más pequeños pudieron acercarse, de forma lúdica y participativa, a la realidad de las personas con discapacidad mediante diferentes propuestas deportivas y educativas. Por la tarde, se celebraron las tradicionales vueltas solidarias, que permitieron a numerosos participantes rodar con su propio vehículo sobre el mismo asfalto que cada año pisan las grandes estrellas de la Fórmula 1 y MotoGP, colaborando al mismo tiempo con una buena causa.

El plato fuerte, como ya es habitual, fue la carrera inclusiva por relevos, que volvió a demostrar que el deporte puede practicarse en igualdad de condiciones entre personas con y sin discapacidad. Un total de 33 equipos, formados por más de un centenar de participantes, completaron el recorrido combinando bicicletas, handbikes, tándems y bicicletas adaptadas, en una prueba basada en la cooperación y el trabajo en equipo. Contó con el concurso de destacados deportistas como Cyril Despres, Nani Roma, Laia Sanz y Àlex Crivillé, que compartieron pista y equipo con participantes anónimos.

La victoria de la prueba fue para el equipo HANDBIKER@S & MIFAS XPERIENCE, que completó el recorrido con un tiempo de 24 minutos y 16 segundos. La segunda posición fue para TANDEM VOLADOR 1, con un registro de 24 minutos y 38 segundos, mientras que FIE 2 cerró el podio tras detener el cronómetro en 24 minutos y 41 segundos. Tras la competición, los equipos tuvieron la oportunidad de subir al podio del Circuit de Barcelona-Catalunya durante la entrega de premios, un escenario reservado habitualmente para los grandes campeones del automovilismo y el motociclismo mundial.

Isidre Estevem durante su discurso / Angel Altés

“El principal objetivo del Gran Premi FIE siempre ha sido promover el deporte inclusivo y demostrar que es una herramienta capaz de unir a personas con y sin discapacidad. Haber consolidado esta cita en el Circuit de Barcelona-Catalunya después de ocho ediciones es motivo de orgullo y, sobre todo, el resultado del compromiso de todo el equipo de la Fundació y de todas las personas que hacen posible este proyecto año tras año”, destacó Isidre Esteve, presidente de la Fundació.

La jornada concluyó con la cena solidaria celebrada en la recta principal del Circuit, una velada que combinó gastronomía, entretenimiento y compromiso social. El evento estuvo amenizado por las actuaciones de los humoristas Pep Plaza, Judit Martín y Miquel Simó.

La cena solidaria en plena recta del Circuit / Angel Altés

“Es emocionante ver a tanta gente implicada en el Gran Premi FIE. Que familias, amigos, empresas y deportistas compartan esta jornada significa que este proyecto ha llegado al corazón. Hemos conseguido crear un evento que muchas personas sienten como suyo y que, por un día, permite a quienes participan dejar de sentir que la sociedad se ha olvidado de ellos. Esa es, sin duda, la mayor recompensa para seguir mejorando la calidad de vida de las personas con problemas de movilidad”, concluyó Esteve.