Debut complicado para Stroll, Boya y Merhi en las 6H de Paul Ricard

Fue una de las grandes sorpresas de la pasada semana. Aprovechando el parón obligado en Fórmula 1, debido a las cancelaciones del GP de Bahréin y Arabia Saudí, Lance Stroll anunció que participaaría en el GT World Challenge Europa en el circuito Paul Ricard junto a dos españoles, Mari Boya y Roberto Merhi. Se atrevía incluso a señalar la victoria. Pero lejos de la realidad, el debut ha sido más agrio que dulce. Terminaron en la 48ª posición.

La pausa de competición de más de un mes ha provocado que muchos pilotos busquen mantener el rodaje en otro tipo de competiciones, como es el caso también del tetracampeón Max Verstappen, quien también estuvo en el trazado francés pero como jefe de su propio equipo en el que competían Dani Juncadella y Jules Gounon (fueron novenos). De hecho, Stroll reconoció jornadas atrás haberle pedido consejo al neerlandés para adentrarse en el mundo de los GT.

La idea se le ocurrió durante el GP de Japón de Fórmula 1 y así fue como terminó pilotando el Aston Martin Vantage AMR GT3 con el equipo Comtoyou Racing. Pero lo cierto es que la dupla de españoles y el canadiense se mantuvo lejos de la zona alta de la clasificación.

La realidad es que las cosas ya comenzaron no del todo bien en la clasificación. Terminaron en 15º lugar. Luego, en la cita de seis horas de duración, Boya fue el primero en rodar en pista En la carrera de seis horas de duración, Mari Boya tomó la salida al inicio de la prueba, y Roberto Merhi le relevó cuando se encontraba fuera del 'Top-30'. Lance Stroll disputó su único relevo a falta de una hora y 51 minutos para la bandera a cuadros, durante el anochecer.

La victoria de otro Aston Martin

Pero la realidad fue que, tras coger el coche en la 38ª plaza, cruzó la línea de meta en la 48ª posición de las 49 que había en juego. El trío no tuvo la mejor de sus jornadas, puesto que tuvo que enfrentarse a varias penalizaciones que acabaron sumando un total de siete minutos perdidos. La primera, le cayó a Boya tras ser señalado como responsable de un toque, por lo que tuvo que cumplir un 'Stop and go'. Y después, el compañero de box de Fernando Alonso en Aston Martin recibió un minuto de penalización por no respetar las banderas azules y otros 115 segundos por sobrepasar los límites del emblemático trazado francés.

Gran parte de la cita estuvo dominada por el equipo #48 Mercedes-AMG Team Mann-Filter, que hizo la pole y se mantuvo primero hasta el tramo final de la carrera. Cuando quedaba alrededor de una hora, un accidente terminó provocando un 'safety car' que el coche del equipo de Aston Martin, pilotado por Mattia Drudi, Marco Sorensen y Nicki Thiim, terminó por aprovechar. Finalmente, se llevaron la victoria.

No hubo final feliz para Stroll que buscaba encontrar mejores sensaciones sobre un turismo de las que tiene con el AMR26 este curso. El monoplaza de la escudería británica está siendo un auténtico quebradero de cabeza en Silverstone, especialmente por sus problemas de vibraciones con el nuevo motor Honda. Ahora, Stroll ya pone la vista en el Gran Premio de Miami que se celebrará del 1 al 3 de mayo.