David Alonso, pareja de Lola Lolita, tras su 'Top-10' en Moto2: "Para triunfar es clave no creerte el centro de atención y que no te coma el personaje"

David Alonso está completando una gran temporada en Moto2, categoría en la que ha cerrado su debut en el 'Top-10'. Su progresión ha sido meteórica tras un año excepcional en Moto3, donde se proclamó campeón del mundo y se consolidó como uno de los talentos más prometedores del motociclismo internacional.

El domingo 6 de agosto de 2023, Alonso pasó a la historia del campeonato al lograr en el Gran Premio de Gran Bretaña 2023 la primera victoria de la historia para Colombia en un Mundial de motociclismo. El piloto vio antes que nadie la bandera a cuadros en Silverstone, imponiéndose en una frenética última vuelta a Ayumu Sasaki y Dani Holgado. Una hazaña que repetiría semanas después en el Gran Premio de San Marino 2023, donde volvió a brillar en el trazado de Misano, esta vez superando a Jaume Masià y Deniz Öncü.

Al frente del proyecto de CFMoto, Alonso no dio margen a sus rivales durante la temporada 2023. Sus actuaciones, constantes y dominantes, culminaron en un título mundial de Moto3 incontestable: 10 triunfos de los primeros 15 posibles, una estadística que reafirma la dimensión de su talento. Ahora, en Moto2, y con tan solo 19 años, David Alonso continúa generando una enorme expectativa. Donde compite, rinde. Para muchos, es ya una de las grandes promesas del motociclismo español, pese a representar a Colombia en pista.

La gestión de la fama

En una entrevista concedida a Marca, Alonso explicaba el significado de sus logros para su país. “Te sientes muy orgulloso por llevar a un país a lo más alto, un país que no ha ganado hasta hoy muchas pruebas en motociclismo. Es verdad que hay mucha afición a la moto en la calle, se venden muchas motos, pero MotoGP no estaba muy presente en Colombia, así que se siente mucho orgullo por hacer grande a Colombia con este deporte. Y también, responsabilidad. Y eso me ayuda a seguir con la disciplina para avanzar y seguir trabajando”, decía.

La gestión de la presión y de la fama, según el propio piloto, es fundamental. “Es clave no creerte el centro de atención y que no te coma el personaje. Es decir, tienes que seguir siendo la misma persona, seguir teniendo siempre la misma esencia y darte cuenta de que, por mucho que se hable de ti, aún ‘no has hecho nada’, que todavía queda bastante camino por delante. Algo así lo podría decir Valentino, pero a mí aún me queda mucho camino por delante. Y creo que también es fundamental la gente que tienes alrededor, que te pone los pies en la tierra”.

No usa prácticamente las redes sociales

El piloto también se mostró muy crítico con la presión de las redes. "Creo que el mundo sería mejor sin redes sociales y yo, personalmente, no paso mucho tiempo en ellas", decía. "Me limito a publicar un poco lo que me toca poner en ese momento, pero en mi día a día no les dedico mucho tiempo. Hablando más profesionalmente, nunca miro comentarios ni nada por el estilo. Parece que ahora tenemos cierta obligación de publicar cosas en redes, mientras que antes la gente no tenía esa preocupación. Bueno, ahora hay que convivir con ellas, pero sin que sean tu foco principal”, terminaba.