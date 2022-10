David Almansa y el Finetwork MIR Team logran su primer triunfo en un final épico del JuniorGP 2022

El Mundial JuniorGP baja el telón en Valencia con un éxito rotundo del Finetwork MIR Racing Team Almansa se estrena y Alberto Ferrández logra su primer podio en la categoría

Lo mejor estaba reservado para el final. Domingo inolvidable el que hemos vivido en la última cita del Finetwork FIM JuniorGP World Championship 2022, celebrada en el Circuit Ricardo Tormo, donde David Almansa ha conseguido su 1ª victoria a bordo de una Moto3 en el Circuit Ricardo Tormo, mientras que Alberto Ferrández, en tan sólo su 3ª prueba en la categoría, ha logrado subir al podio del trazado valenciano.

En la 1ª carrera de JuniorGP, David Almansa cuajó una gran remontada desde la 20ª posición hasta el grupo de cabeza, mientras que Alberto Ferrández se consolidaba en el grupo de cabeza y Marcos Ruda, al igual que David, recuperaba un gran número de posiciones en los primeros compases, aunque, a pocas vueltas del final, David Almansa, cuando luchaba por subir al podio, se fue al suelo en la curva 2. Tanto Alberto (séptimo) como Marcos (décimo) consiguieron terminar entre los 10 primeros en dicha carrera.

En la 2ª y definitiva carrera de la temporada, con Almansa partiendo desde la 2ª plaza, el piloto de Argamasilla de Calatrava rodó siempre entre la 1ª y 2ª posición en una carrera que se vería definida por una bandera roja por aceite en pista, lo que provocó la caída de David y de otros pilotos, obligando a dirección de carrera a detener y dar por finalizada la carrera. Eso significaba que Almansa y el Finetwork MIR Racing Team lograban su primer triunfo en el Finetwork FIM JuniorGP World Championship, sumándosele a ello el primer podio en la categoría del piloto de Cox, Alberto Ferrández, lo que desató la alegría de un equipo que ha permanecido siempre entregado a sus pilotos y que ha obtenido el merecido premio a semejante esfuerzo realizado.

En la otra cara de la moneda, Marcos Ruda, que partía confiado desde la 7ª posición, además, después del gran ritmo que demostró en la primera carrera, se fue al suelo en la 1ª curva tras haberse puesto 3º en la 1ª curva, resultado inmerecido después de todo el trabajo realizado a lo largo de las últimas carreras, con grandes remontadas como la de casi 20 puestos en Misano o el top 10 de MotorLand Aragón después de salir desde el fondo de la parrilla.

En la única carrera de la HETC que se celebró este domingo en el Circuit Ricardo Tormo, el piloto sudafricano Ruché Moodley arrancaba desde la 8ª posición, pero la fortuna no estuvo de su lado en el día de hoy, tras saltarse, además, la salida, lo que le obligaría a cumplir con una doble Long Lap Penalty, y se quedó fuera de la zona de puntos (18ª posición), en un final agridulce para un piloto que ha demostrado una evolución constante durante todo el año.

#22 David Almansa: “Después de una temporada llena de esfuerzo y sacrificio por parte de todo el equipo, hoy en Valencia conseguimos nuestra 1ª victoria en el JuniorGP. Estoy muy agradecido a todos los que han hecho esto posible, del primero al último. Después de estar hace prácticamente 2 años sin moto para competir, desde Finetwork e Impormotor apostaron muy fuerte por mí y poco a poco vamos demostrando lo fuertes que podemos llegar a ser. Ahora, sin apenas tiempo para descansar, ponemos ya la mirada en la próxima semana, donde debutaremos en el Mundial de Moto3, de nuevo, aquí en Valencia”.

#54 Alberto Ferrández: “Terminar así el año es una sensación indescriptible, además por cómo han sucedido las cosas, con en el final interrumpido por bandera roja. No fue un inicio de fin de semana sencillo, pero supimos reponernos y trabajar para llegar al domingo lo mejor preparados posibles…y así fue. En ambas mangas rodamos en el grupo de cabeza, pero en la 2ª y definitiva supimos aguantar hasta el final para obtener el merecido podio con el que cerramos este duro pero inolvidable 2022. ¡Gracias a todos por hacerlo posible!”

#69 Marcos Ruda: “No fue nuestro mejor domingo, pero me quedo con el trabajo y lo que he disfrutado trabajando con este maravilloso grupo de personas que forman el Finetwork MIR Racing Team. Por último, también me gustaría felicitar a David y a Alberto por su primera victoria y primer podio respectivamente, me alegro mucho por ellos”.

#21 Ruché Moodley: “Me hubiese gustado terminar la temporada con un mejor resultado y así poder agradecer a todo el equipo el espectacular trabajo que hemos realizado durante todo el año. Ahora, toca pensar ya en el 2023, donde seguiremos trabajando para consolidar lo de este año y avanzar hacia un futuro que seguro que estará plagado de grandes alegrías”.

La próxima semana, el Finetwork MIR Racing Team, con David Almansa a los mandos de la moto, volverá a la acción para debutar en el Campeonato del Mundo de Moto3, en la última temporada de la temporada 2022, que se celebrará en el Circuit Ricardo Tormo y que podréis seguir, en España, a través de DAZN. Además, en nuestros canales de redes sociales oficiales, donde os lo enseñaremos todo de lo que seguro que será otro fin de semana inolvidable.