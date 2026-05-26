Dani Sordo: “El objetivo es al menos estar en el podio”

Dani Sordo (Torrelavega, Cantabria, 1983), regresó a la primera división del WRC en el Rally Islas Canarias tras casi dos años. El español está “súper contento”, aunque en Portugal “no conseguía estar en los tiempos”, afirmó en una entrevista con Diario SPORT. El piloto de Hyundai espera “estar un poco más adelante” en el Rally de Acrópolis (25 al 28 de junio) y se marca “al menos el podio” como objetivo. El futuro es incierto y Sordo no sabe si llegará a participar en el WRC en 2027, año en el que entrará la nueva reglamentación, ya que es consciente de que su retirada está cada vez más cerca: “Después de Grecia decidiré lo que voy a hacer, pero creo que ya llega un momento que tienes que decidir parar y hacerlo un poco antes para poder despedirte bien de todo el mundo”.

Dani Sordo compitiendo en el Rally Islas Canarias / Dani Sordo

¿Qué tal está? ¿Cómo ha sido el retorno al WRC, casi dos años después?

Ha sido bueno un poco en Canarias, y no ha sido tan bueno a nivel de resultados en Portugal. Sí que es verdad que me preparé bien, lo tenía todo preparado. Lo que pasa es que en Portugal por H o por B no se dio. El tiempo tampoco nos acompañó mucho porque sinceramente cuando sales detrás en tierra es un poco más beneficioso, pero en este rally el tiempo no nos ayudó mucho. Y bueno, pues también hemos rodado todo el día con neumáticos blandos, con neumáticos que tampoco conocía mucho de los Hankook, que no me dan mucho feeling a la hora de atacar. Portugal no ha sido el rally de mis sueños, pero bueno, no el que tenía planeado.

¿Cómo ha vivido el regreso al Mundial de Rallies?

Súper contento de regresar. Sobre todo el primer rally en Canarias. Rally que los tres coches estuvimos un poquitín más detrás, pero sí que es verdad que a nivel de sensaciones con el equipo y todo fue una pasada. (Sobre el regreso al WRC en las Islas Canarias) La verdad es que fue esa casualidad y una pasada, porque había muchísima gente. Tanto Canarias como Portugal han sido rallies muy especiales para mí, porque en Portugal no es que esté en España, pero es como si lo fuese. Es como si hubiera habido dos rallies en España, porque había muchísima gente y en Portugal siempre hay mucha afición que me apoya y eso es bonito.

Hablando del Rally de las Islas Canarias. Terminaste 7º, aunque en la primera jornada acabaste por delante de tus compañeros en Hyundai. ¿Qué sensaciones tuviste?

Sensaciones buenas, porque el coche sí que es verdad que nos faltaba un poco de velocidad, pero en general estaba contento. Los tres coches estábamos un poquitín más descolgados. Ellos (Neuville y Fourmaux) empezaron con una puesta a punto del coche un poco más…, que no les dejaba hacer buenos tiempos y después ya se han ido adaptando y han ido haciendo cambios que han hecho que estuvieran más cerca o incluso delante, que es lo más normal, que estén delante mío al final.

Avanzamos al Rally de Portugal. Una prueba con tierra, lluvias y también con muchos problemas. ¿Cómo se ha sentido?

No puedo estar contento. En Canarias sí que me fui contento. En Portugal me fui bastante descontento porque no conseguía estar en los tiempos, no conseguía tener buen feeling con el neumático y estaba a verlas venir por todos lados. Al final es un rally donde normalmente ando bien. También es verdad que en Portugal han rehecho mucho las carreteras y ya no es el Portugal de piedra de antes, de eso que gastaba neumático, que había mucho agarre. Ahora la organización lo hace tan bien que repara tanto las carreteras, que es como arenilla. Entonces ya ves los neumáticos. Sí que ha habido problemas de laminación porque se ha salido la banda de la rodadura, pero lo que es usura (desgaste) del neumático no tenemos ya. Entonces lo que es el piso del rally, ha cambiado un poquito.

A pesar de esas duras condiciones, Thierry Neuville se llevó la victoria para Hyundai en Portugal, la primera de la temporada, tras un pinchazo de Sébastien Ogier. ¿Necesitaba Hyundai esta victoria y obviamente Neuville por lo que pasó en Croacia (perdió la victoria en el último tramo)?

Hyundai sí que lo necesitaba porque en Croacia las circunstancias se dieron como se dieron. Liarla es un momento. Y la gente desde fuera dice que en el último tramo es una liada, pero hay que ponerse ahí y estos coches cuando coges grava son muy difíciles de llevar y a cualquier fallo te vas fuera. Para el equipo fue un jarro de agua fría y al final en Portugal, un rally de tierra, se lo merecían. Porque el equipo, aunque no tenga muy buenos resultados a veces, no quiere decir que no trabajen. Porque el equipo está trabajando duro y si siguen en esta dinámica, pues tarde o temprano van a ir saliendo los resultados más a menudo.

Hablando de la clasificación del campeonato. Elfyn Evans lidera con Katsuta 2º y Solberg 3º. Tres Toyota en el top 3. ¿Cómo está viendo la temporada hasta ahora y la superioridad de Toyota con respecto a Hyundai?

Toyota está un pasito por delante, pero ante eso pues no podemos hacer nada, sino que mejorar nuestro coche. También tiene una línea de pilotos muy buena. Al final si no es uno es otro, y ahora Sami Pajari también está muy rápido, Katsuta también. Cuando te sale un rally te lo hace súper rápido. (Toyota) tiene cinco pilotos de lanza y un buen coche. Está siendo un poco control de Toyota total, pero esperemos que a partir de ahora pueda cambiar el asunto.

Su próxima parada en el WRC será el Rally Acrópolis del 25 al 28 de junio. ¿Qué espera de esta prueba?

Espero estar un poco más adelante. Espero que no llueva y que podamos estar luchando un poco más por los puestos de cabeza. Es un rally que normalmente se limpia, que saliendo de atrás suele ir bien, pero veremos a ver qué pasa con los neumáticos también, porque estamos teniendo un poco de problemas, sobre todo de delaminación todos los equipos, y será duro en Grecia.

¿Se puede decir que Dani Sordo tiene una deuda pendiente con el Rally Acrópolis?

No. Tenía una deuda de volver, para cuando termine acabar bien. Pero la tenía con Portugal y al final no pudo ser. Es lo que hay. Al final, a veces, contra más preparas las cosas y con más expectativas vas, no sale como tú quieres. Las cosas son así, hay que seguir empujando y ya está.

Dani Sordo en el Rally Acrópolis 2024 / Dani Sordo

¿En qué rondas correrá Dani Sordo en el Mundial de Rallies 2026?

En teoría son cinco carreras, de las cuales me quedarían tres. Grecia, Cerdeña y Arabia Saudí, si todo va bien. Yo tengo estas puestas, que son las que me ha dado el equipo. Pueden ser menos, no creo que sean más, pero en teoría son estas, no hay ni más ni menos.

Mirando al futuro. El año que viene entra una nueva reglamentación en el WRC. ¿Qué opina sobre ella?

De momento está un poco así como en veremos cómo va a ser. Está claro que va a ser un cambio muy fuerte, pero al mismo tiempo, si puede hacer que haya más pilotos luchando por ganar un rally, pues yo la apoyo. Pero sí que es verdad que los coches tienen que ser un poco espectaculares y que den ambiente y aliciente al espectador. En los coches de ahora, ves pasar un Rally 1 y el sonido, cómo es el coche y todo. Es otro rollo. Entonces, intentar hacer todo un poco más parejo, pero no quitar esa espectacularidad de un coche ‘gordo’.

¿Cree que se va a ‘levantar’ el campeonato con la llegada de nuevas estructuras y nuevos fabricantes?

Ojalá que sí. El principio es ese. Hacerlo para esto. Pero hay cosas de los rallies que podrían cambiar el formato para que fueran un poco más diferentes, rallies más rallies, como era antes. Sacar más marcas, pero también hacer las cosas un poco más fáciles.

Habrá estructura española con la Federación Española de Automovilismo y RMC Motorsport. ¿Se han puesto en contacto con usted? ¿Puede ser el piloto que se suba el año que viene?

Sí que he hablado alguna vez con Roberto (Méndez), pero no hablamos de este proyecto. Si puedo ayudarles en algo lo haré, sin ninguna duda. Pero subirme a correr ahí toda la temporada parece que no. Puedo ayudar al equipo, pero yo creo que tenemos pilotos en España jóvenes que podrían hacerlo bien. Tampoco sé lo que voy a hacer el año que viene. Está claro que está súper bien tener un equipo español que vaya al Mundial. Y bueno, si se puede ayudar en alguna cosa, ahí estaré.

¿A qué piloto español ve subiéndose a este coche el año que viene? En Rally 2 está Alejandro Cachón, Jan Solans...

Tanto Cachón como Solans son pilotos muy buenos. Solans sí que lo está haciendo un poco más de forma privada, pero ya tiene bastante experiencia. Y Cachón es un piloto que está demostrando que va rápido. Es un piloto para tener en cuenta.

Dani Sordo (centro), junto a Jan Solans (izquierda) y Alejandro Cachón (derecha) en el Rally Islas Canarias / Rubén Gómez Burillo

¿Le veremos a usted el año que viene en el Mundial de Rallies?

No lo sé. Voy a terminar este año a ver cómo va y depende. Si son todas las carreras como Portugal… Pero en algún momento tiene que ser el último. Está claro que me gustaría hacer algún otro tipo de cosa, pero después de Grecia decidiré lo que voy a hacer, pero creo que ya llega un momento que tienes que decidir parar y hacerlo un poco antes para poder despedirte bien de todo el mundo.

¿Seguirá Hyundai en el WRC en 2027?

No lo sé, pero espero que sí. Es un equipo que hace las cosas bien, se pueden hacer mejor y es un equipo donde si tenemos un buen coche, podemos estar ahí dando lucha contra los otros (Toyota) y ojalá que se queden. Ya tienen toda la estructura montada y es evolucionar un poco el coche que va a ir para el año que viene, que en teoría es la base del Rally 2 y ya está.

¿Qué objetivo se marca usted en estas tres rondas que le quedan por disputar en el WRC?

El objetivo es estar lo más arriba posible. Al final tampoco me gusta ir a los rallies para quedar octavo ni séptimo. El objetivo es al menos estar en el podio. Como te dije, en Portugal se complica un poco con el tema de neumáticos y todo esto, pero no es mi plan estar octavo en un rally.