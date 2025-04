Dani Juncadella: "Newey, Alonso... es la dirección correcta, el objetivo es ganar"

Dani Juncadella (Barcelona, 1991) conoce como pocos las interioridades de Aston Martin en la Fórmula 1. El piloto total compagina sus compromisos en las European Le Mans Series (ELMS) y la WEC con su trabajo como piloto de simulador en Silverstone al servicio de Aston Martin, donde se dedica a comprobar en las sombras las novedades que presentará la escudería en un futuro.

Es cierto que Aston Martin no ha arrancado de la mejor manera su inicio de temporada, que el equipo británico tiene claramente una línea decadente desde aquellos meses locos de 2023... aunque no menos real es que pocas escuderías tienen detrás la inversión para poder ser campeonas en un futuro. Con 2026 y el cambio de reglamentación en el horizonte, Dani Juncadella repasa con SPORT cómo se trabaja en Aston Martin de cara a un futuro ilusionante.

Pregunta: Ser piloto de simulador de un equipo de Fórmula 1 es un trabajo único. ¿Qué haces a la práctica cuando trabajas con Aston Martin?

Respuesta: Mi trabajo se centra en hacer unos 35-40 días de simulador al año repartidos durante el año. Vuelo a Silverstone, normalmente dos o tres días para trabajar con el simulador. Hay jornadas que son de desarrollo del simulador, que se trabaja con el simulador para mejorar el movimiento, otras para mejorar lo que ocurre en el coche, si se parece al coche real, de algún un test que se haya hecho comparamos los neumáticos, si los neumáticos virtuales son similares al del coche real, comparamos telemetría del simulador con el coche real.

¿Tu trabajo se centra solamente en lo que sucede en Silverstone?

"No, hay días que trabajamos como race-support del fin de semana de carrera. Este fin de semana en Japón, por ejemplo; tú estás en remoto en el simulador mientras ellos hacen la Free Practice 1. Después tú haces una sesión como la Free Practice donde comparas el coche, metes el monoplaza del circuito en el simulador e intentas que sea lo más parecido para poder desarrollar el set-up... En la práctica es esto lo que se hace.

¿Todo el trabajo centrado en el coche de este año?

Sí, ahora mismo todo está centrado en el coche del 2025. Empiezan a llegar proyectos del año 2026 pero claro, cambia el coche, cambia el motor... aún hay que saber cómo serán exactamente los neumáticos, entonces hay muchos temas que todavía no podemos trabajar en el simulador.

La base sólida del coche de 2026 entonces tardará en llegar...

No sé, la verdad que no estoy al día porque ahora llevo 3 o 4 semanas sin ir, pero todo el trabajo que he hecho hasta ahora está enfocado en 2025. Supongo que hay algún momento que también empezaremos a implementar cosas de 2026.

El de Aston Martin es un proyecto único en la Fórmula 1. ¿Sigue ilusionando el equipo a pesar del rendimiento actual?

"Sí, yo creo que el proyecto, desde que decidieron fichar a Fernando, ahora con Adrian Newey... se están dando pasos en la dirección correcta. Es cierto que al final es un equipo que pertenece a una persona, que es Lawrence Stroll, pero su objetivo es muy claro, no es poner dinero porque quiera poner dinero, es un tío que tiene muchas capacidades económicas y lo está demostrando cogiendo a la gente más competitiva.

Con un objetivo claro...

Lo que quiere es hacer un coche competitivo, intentar ganar y veremos, ¿no? Esto es el objetivo, luego depende de otras muchas cosas, pero creo que hay gente muy buena ahora.