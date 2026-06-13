Dani Juncadella debuta con Genesis en la categoría reina de las 24 Horas de Le Mans: “Acabar entre los 8 primeros sería un exitazo”

Los estrenos nunca se olvidan. Tanto Dani Juncadella como Genesis seguro que recordarán siempre la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans, en la que debutaron en Hypercar, la categoría reina de la resistencia, en la mítica prueba: “Si tienes la carrera más limpia posible y sin penalizaciones, sin incidentes, es cuando puedes tener un gran resultado”, afirmó el español en un encuentro con la prensa española en el circuito de la Sarthe, entre la que se encontraba el Diario SPORT. Aunque sea su debut y haya “muchos detalles aún por pulir”, Genesis y el catalán son ambiciosos y van a por todas: “Sería un sueño para el primer año, acabar entre los 10, 8 primeros, sería un exitazo”.

Los Genesis están impresionando. Tras debutar en la presente temporada del WEC, la firma surcoreana ya logró sus primeros puntos en el campeonato tras cosechar el octavo puesto con el #17 en Spa-Francorchamps: “Tenemos un coche que de base es muy competitivo. Entonces hay que pulir detalles, pequeñas cosas, que es lo que nos hará ir dando saltos para adelante”, nos afirmó Juncadella. “De Imola a Spa se hizo un salto quizá no tan grande, pero de Spa a aquí (Le Mans) hemos hecho un gran paso en sistemas, en entender el coche, el potencial de cómo extraer lo máximo”, añadió el español sobre la progresión del Genesis GMR-001.

El Cadillac #38 logró una pole de récord, arrebatándosela al BMW #15 por tan solo 5 milésimas. Pero el Hypercar de la firma alemana saldrá primero, porque el #38 no siguió las indicaciones del director de carrera y fue sancionado. Dani Juncadella tomará la salida y partirá desde la sexta posición con el Genesis #19 (Paul-Loup Chatin y Mathieu Jaminet), mientras que el #17 (André Lotterer, Pipo Derani y Mathys Jaubert) saldrá 9º: “Un poco inesperado (ese sexto puesto), pero sí que nuestro foco también este fin de semana es intentar mostrar nuestro potencial completo, porque es una carrera importante, es el primer año del programa en Le Mans, aunque hay muchas cosas por mejorar todavía”. El catalán señaló que “la Hyperpole fue buena”, aunque advirtió que “la carrera es otra historia”, pese al “muy buen comienzo”.

“El ritmo (en carrera) no será malo. Podemos estar cerca de donde estamos, en mitad del grupo, un poco más adelante. En el top 10 podemos estar peleando por ritmo”, afirmó Juncadella. El español sabe que en Le Mans “es muy importante la velocidad punta en recta”, pero no son “extremadamente competitivos” en esta faceta. “Somos de los coches más pesados también, entonces la salida de curva nos va a costar un poco más que otros, y eso a nivel de competitividad en carrera, ritmo de poder adelantar… va a ser difícil”, añadió el barcelonés.

Genesis tiene un Hypercar “aerodinámicamente muy competitivo” y por la noche será un plus, ya que “cuando hace más frío, hay más presión atmosférica, normalmente ganas más carga aerodinámica y todavía es mejor en el paso por curva y en velocidad”. Los coches de la firma surcoreana sufren más en “la salida de curva de las chicanes de Mulsanne”, pero “el resto del circuito” son "muy competitivos”.

Además de no cometer errores y tener buen ritmo, Juncadella añade otra clave para la madre de todas las carreras: “Lo importante es salir rápido de curva y poder navegar el tráfico de GTs o de LMP2 lo antes posible, y a nosotros es lo que nos cuesta un poco más. Cuando no tengamos tráfico seremos muy competitivos y muy rápidos, pero en tráfico sufriremos un pelín más”.

Dani Juncadella asciende a la primera división del WEC

El español debutó en el Mundial de Resistencia en 2024 con el Corvette de TF Sport en la categoría LMGT3. Juncadella compitió el año pasado en el equipo británico antes de dar el salto a la categoría reina del WEC. La oportunidad se la ha dado Genesis, que también ha entrado en el Mundial de Resistencia, convirtiéndose en la primera marca surcoreana en participar en el campeonato. “Al final en Hypercar están los mejores. Por eso mi objetivo era llegar aquí sí o sí y he tenido que hacer cambios en mi trayectoria estos últimos años, cambiar de marca, seguir buscando el camino para llegar aquí y aquí estamos y la idea es seguir compitiendo aquí”, terminó Juncadella en la previa de la 94º edición de las 24 Horas de Le Mans.