Dani Juncadella sobre su debut en Hypercar con Genesis: “Ya era hora de dar el salto a la categoría máxima en la resistencia”

2026 está siendo y será un año ajetreado para Dani Juncadella. Además de ser piloto de simulador en el equipo Aston Martin de Fórmula 1, el español competirá en el GT World Challenge Europeo con Verstappen Racing, las 24 Horas de Nürburgring con Max Verstappen, Jules Gounon y Lucas Auer, y debutará en Hypercar con el nuevo equipo de Genesis en el WEC: “Ya era hora de dar el salto a la categoría máxima en la resistencia”. El catalán sabe que será difícil conquistar la histórica carrera en Nürburgring, pero “ganar no es un objetivo, es un sueño” y de ser así, se convertiría en el primer español que triunfa en la máxima categoría de las 24 Horas de Nürburgring.

Correrá las 24 horas de Nürburgring junto a Max Verstappen. ¿Cómo se gestó este fichaje y este equipo?

Viene de hace tiempo, porque con Max tengo muy buena relación por el equipo de Simracing que tiene, en el que formo parte desde la época del Covid. Siempre hemos tenido una relación muy estrecha y desde hace años le he mareado con que el día que dé el salto a las carreras de GT, de resistencia con coches reales, pues cuenta conmigo, que al final soy un experto en la materia y me encantaría formar parte de proyectos competitivos. Porque sé que en proyectos en los que (Max Verstappen) se embarca son para ganar y porque es un león de competición. Entonces no quería perderme la oportunidad. Se han dado las condiciones de que justo yo estaba en transición de una marca a otra y tenía la posibilidad de unirme a un proyecto así. Poder estar ahí (en el equipo con Max) se cerró a final del año pasado.

¿Qué consejos le ha dado usted a Max sobre ello?

Consejos tampoco necesita demasiados, porque es un piloto que tiene una experiencia enorme y además es un piloto muy talentoso, muy intuitivo y que es muy experto en la materia a pesar de no haber corrido (con GTs). Es un auténtico loco de la competición y lleva años siguiendo el WEC, el GT World Challenge, Nürburgring, entonces se lo conoce de ‘pe a pa’ a pesar de no haber competido. A nivel de experiencias, en carreras largas, siempre habrá mucho que podemos compartir y que yo puedo transmitirle a nivel de experiencias y de cómo afrontar una carrera así de larga.

En las 24 Horas de Nürburgring, ¿cuál es el objetivo? Porque en la categoría máxima no ha ganado todavía ningún español.

Llevo años compitiendo, dos veces he sido 3º. Es una carrera que es una locura, porque hay muchísimo tráfico, muchísimos coches, nunca hay un coche de seguridad porque el circuito es tan largo que no lo permite, con lo cual nunca te reagrupas. Hay muchos factores que no puedes controlar en esta carrera y yo siempre he dicho que Nürburgring te escoge. Para mí ganar no es un objetivo, es un sueño. Depende de tantas cosas que yo no puedo controlar. Nuestros objetivos pasan por enfocarnos en lo que podemos controlar y obviamente el sueño final es ganarla, y también para Max que viene aquí para ganar, no para participar.

El debut en Hypercar con Genesis

Hablar del Mundial de Resistencia. Usted debuta con Genesis en el Hypercar y ya se ha subido a él. ¿Cómo se ha sentido y cómo va con ese paso de los GTs al Hypercar?

Muy bien la verdad. Era el paso natural y ya era hora de dar el salto a la categoría máxima en la resistencia. Es un coche que está también muy hecho a mis capacidades. Vengo de una escuela basada en coches con alta carga aerodinámica y es lo que pasa a ser el Hypercar a día de hoy. Estilo monoplaza carrozado. Me he sentido muy a gusto ya desde el primer día con estos coches porque me recuerda mucho a la época del DTM y a la de los Fórmulas. Con muchas ganas e ilusión de un proyecto nuevo porque sabemos que va a ser difícil, va a llevar tiempo, pero Hyundai, a través de Genesis, si algo sabemos es que en los proyectos en los que se embarca en el mundo de la competición lo hace muy en serio. Entonces eso me da una confianza enorme en el proyecto.

¿Qué objetivo pone a Genesis y qué objetivo se pone a usted?

A nivel de adaptación creo que ha sido todo muy rápido, muy fluido. Me gustaría obviamente rendir al 100% y poder sacar el máximo de mis aptitudes. A nivel de resultados no hay que precipitarse, hay que tener paciencia, pero si hacemos las cosas bien podemos soñar con algún resultado potente a final de año pero hay que ir paso a paso. Primer año también en Le Mans pues no será fácil, habrá que ver cómo es una carrera tan grande, tan importante, de resistencia pues habrá que intentar aprender mucho para el año siguiente.

El primer año me lo tomo como un año de aprendizaje para todos y de intentar exprimir el coche al máximo en todas las situaciones y de todo vamos a aprender, de los días buenos y de los malos.