Victoria en diferido para Nani Roma: retirada la sanción de la etapa 5

La jornada de descanso en el Rally Dakar 2026 trajo consigo una victoria inesperada para Ford y Nani Roma, después de que los comisarios hayan aceptado la reclamación del equipo por la sanción impuesta en la Etapa 5 por exceso de velocidad. El piloto de Ford había sido penalizado con 1 minuto y 10 segundos tras la segunda parte de la etapa maratón, lo que le costó el triunfo de etapa en favor de su compañero Mitch Guthrie. Una sanción que ha quedado revocada dando el triunfo de etapa a Nani Roma y afianzando su tercera posición en la general.

Tras recibir la sanción, Ford solicitó un análisis de las tablets del coche con la que demostró que la tableta principal se había estropeado y la secundaria que utilizaron Roma y su copiloto Álex Haro no registró el exceso de velocidad por el que el equipo había recibido la penalización. Por lo tanto, tras la investigación en la que se verificaron las imágenes de las cámaras internas así como los datos del sistema de GPS, los comisarios concluyeron que no hubo infracción. En una primer momento, la organización había revisado tan solo la tablet principal, averiada en el momento en el que se registró el exceso de velocidad.

Resolución de la FIA / Dakar

“La tablet principal del coche #227 no funcionó correctamente durante la quinta especial desde el kilómetro 170 en adelante”, reza la nota emitida por la FIA en la que da la razón al copiloto de Nani, Álex Haro. Con la retirada de la sanción, ROma y Haro se acercan al líder, Nasser Al-Attiyah, al que tienen ya a solo ocho minutos y tres segundos.

Satisfechos con la primera semana

Nani Roma afirmó al llegar a Riad que el equipo está “donde quería estar” tras la primera semana. El catalán destacó la regularidad como clave del buen resultado provisional y puso en valor el trabajo conjunto con los ingenieros para mejorar el coche día a día.

Para Roma, el hecho de figurar en el podio provisional “demuestra que el proyecto es competitivo” y que Ford puede mirar de tú a tú a estructuras más asentadas en la disciplina.