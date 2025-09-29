Toyota, campeón del mundo de rally raid con los combustibles renovables de Repsol

La alianza tecnológica del equipo Toyota Gazoo Racing y Repsol, que desde el Dakar 2024 suministra combustibles renovables al fabricante nipón, ha conseguido asegurarse la corona en la categoría de constructores del Mundial de Rally Raids. La victoria de Lucas Moraes y Armand Monleón en el Rally de Portugal, acompañados en el podio por Henk Lategan y Brett Cummings, ha permitido repetir una corona que el equipo Toyota Gazoo Racing logró la temporada pasada.

Con este resultado logrado en Portugal, sumado a la segunda posición de Lategan en el pasado Dakar y su victoria en Sudáfrica, además de la segunda posición de Moraes en el Abu Dhabi Desert Challenge y su podio en Sudáfrica, Toyota y Repsol han revalidado el título de constructores en el Mundial de Rally Raid a falta de una prueba para terminar el campeonato. El Mundial finalizará el próximo mes de octubre con el Rally de Marruecos y será la última cita para preparar un nuevo Dakar, que se celebrará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita.

Repsol y Toyota comparten una visión conjunta a largo plazo a la hora de buscar soluciones tecnológicas e innovadoras que contribuyan a la descarbonización de la alta competición. Fruto de esta sociedad, la compañía multienergética suministra una gasolina de origen renovable, homologada por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), al equipo oficial de Toyota desde el Dakar 2024, un acuerdo que se renovó hace un año para colaborar conjuntamente en el desarrollo de productos específicos para la alta competición.