The Dacia Sandriders, el equipo campeón del Dakar 2026, confirma su salida del Rally

Dacia Sandriders con estará en el Rally Dakar 2027. El equipo que presentó en las dos últimas ediciones una alineación de lujo con Cristina Gutiérrez, Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah, no tomará la salida la próxima edición del rally tras conquistar en este 2026 el Touareg de la mano del piloto catarí.

Según informó 'Motorsport', la marca ha decidido centrar sus esfuerzos en el Campeonato del Mundo de Rally Raid y que la competición concluirá para ellos con el Abu Dhabi Desert Challenge que se disputará el próximo mes de noviembre de 2026. En esta edición, Dacia, con su proyecto Sandrider, competirá en todas las pruebas en busca de un título que se le escapó en el Rally de Marruecos que cerraba la temporada.

Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno en la etapa 3 del Dakar 2026 / A.S.O./F.Le Floc'h/DPPI / EFE

Para afrontar el objetivo, Dacia contará con tres coches en competición y cuatro pilotos, los mismo que participaron en el Dakar 2026: Cristina Gutiérrez, Lucas Moraes, Nasser Al-Attiyah y Séstien Loeb. En cada uno de los rallies se decidirá cuál de los cuatro participará. Finalizada la temporada, los cuatro pilotos buscarán nuevos destinos.

Calendario World Rally Raid Championship 2026 / World Rally Raid Championship

Renault saca la tijera

En Abu Dhabi, se pondrá punto final al proyecto deportivo pese a los buenos resultados. Creado en 2023, el equipo consiguió victorias en el Rally de Marruecos en 2024 con Al-Attiyah y 2025 con Loeb y puso el broche de oro este 2026 con la victoria en el Rally Dakar.

El grupo Renault, debido a la complicada situación econónmica, ha decidido reducir su presencia en competición. Una medida que no solo afecta a Dacia, también habrá reducciones en Alpine que abandonará el Mundial de Resistencia al final de la temporada 2026.