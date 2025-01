El tesón de Santolino y la solidaridad de Vega y Casteau protagonizan una de las imágenes del Dakar

Exausto y empujando su moto por el terreno pedregoso del final en Shubaytah. Así ha cruzado Lorenzo Santolino la meta de la novena etapa del Rally Dakar 2025. Al piloto salmantino se le escapó de las manos el Top-10 que había rozado en los puntos intermedios pero no el tesón y, a pocos días ya para concluir la aventura, no quiere darse por vencido. No quiere pensar en abandonar cuando el final está tan cerca, ni aunque su Sherco se niegue a seguir.

Rumbo al Emty Quarter, la décima etapa arrancó con un largo enlace de 520 kilómetros camino a una cronometrada mucho más corta de lo habitual, presentando un terreno complicado, marcado por las traicioneras dunas.

Un escenario que acabó complicándose para un Santolino que empezó la jornada peleando mano a mano con su compañero de equipo Rui Gonçalves por la undécima posición al paso por el kilómetro 40 y se mantuvo en esa zona hasta el último tramo. Unos problemas mecánicos en su Sherco al final de la etapa le obligaron a parar y entonces tomó la decisión de continuar, a cualquier precio, empujando su moto.

Ayuda inestimable

En el camino, el espíritu del Dakar volvió a cruzarse en su camino. O más concretamente, los españoles David Casteu y Javi Vega. Amigos y compañeros de visicitudes, no dudaron es ayudar a Santolino, empujando con sus propias motos para que el salmantino pudiera conseguir su objetivo.

Para Vega, piloto que compite en la categoría Original, remolcar a compañeros con problemas se está convirtiendo en toda una constante. Ya lo hizo el año pasado con uno de los componentes del equipo All One que se quedó parado en la última etapa. El equipo, que competía con el lema de no dejar a ninguno de sus componentes atrás, se mantuvo fiel a su idea y contó con la ayuda de un escudero de lujo para finalizar con éxito su aventura dakariana.

Finalmente, Santolino acabó la etapa en la posición 86, a una hora y doce minutos de diferencia del ganador del día, Michael Doherty. En total, más de tres horas de travesía y mucho esfuerzo para conseguir llegar a la meta y poder estar este viernes en la línea de salida.

En la general de motos, pierde varias posiciones en la general, cayendo hasta el puesto 18 y a 03h 52' 22'' del líder, Daniel Sanders.