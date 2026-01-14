El tesón de Cristina Gutiérrez: acaba la etapa tras dar vueltas de campana y dejar piezas a Loeb

La piloto española Cristina Gutiérrez logró completar este miércoles la décima etapa del Rally Dakar 2026, segunda parte de la maratón, pese a sufrir un vuelco en el kilómetro 7 de la especial, tras haber cedido piezas de su vehículo para que su compañero de equipo, Sébastien Loeb, pudiera reparar su coche durante la noche.

La etapa, disputada íntegramente en la zona de Bisha, presentaba 420 kilómetros cronometrados para los coches, con dunas de arena blanda y una navegación especialmente compleja que puso al límite a pilotos y máquinas.

Tras finalizar una sólida novena etapa, el vivac se transformó en un auténtico taller de emergencia y el equipo Dacia trabajó contrarreloj para reparar la dirección asistida del coche de Loeb, utilizando manguitos y piezas del vehículo de Cristina Gutiérrez y de su copiloto, Pablo Moreno.

“Sabíamos que ayudar al equipo nos iba a complicar la etapa, pero no había otra opción”, explicó la española, que apenas pudo dormir cuatro horas antes de afrontar una especial que ya intuía decisiva.

Ese esfuerzo colectivo tuvo consecuencias inmediatas. En el kilómetro 7, el Sandrider hizo tope en una zona de arena muy blanda, desllantó una rueda y dio una vuelta de campana. El golpe dejó el coche sin las dos ruedas de repuesto y con la ventanilla dañada, obligando a Gutiérrez y Moreno a completar casi toda la etapa tragando polvo y arena.

Pese al accidente, la tripulación logró reemprender la marcha y alcanzar la meta, cediendo 42 minutos respecto al líder, el catarí Nasser Al-Attiyah, en una jornada que castigó duramente a muchos de los favoritos al triunfo final.