Un 'milagro' para Nani Roma: llega a tiempo al control remolcado por Laia Sanz

En el Rally Dakar nunca puede darse nada por hecho. Un pinchazo en el momento menos oportuno, una duna traicionera o una piedra escondida, además de los diferentes problemas mecánicos, pueden dar al traste con tu campeonato. Bien lo saben Isidre Esteve o Arnau Lledó que se vieron fuera de carrera tras sufrir duros accidentes y a punto ha estado de vivirlo Nani Roma cuando peleaba por asegurar su segunda posición de la general de coches. Tras romper la suspensión de su rueda y trabajar a contrarreloj, el catalán llegó a meta justo cuando se cumplía la hora remolcado por Laia Sanz.

El piloto catalán sufrió un problema al impactar con una piedra a 500 metros de finalizar la especial y tuvo que cruzar ese último punto de control con la rueda derecha delantera totalmente torcida, al romperse la suspensión. Era el piloto de Toyota, Henk Lategan el que asistía al piloto de Folgueroles para que pudiera llegar ahasta ese punto.

El primer objetivo estaba cumplido pero tocaba ponerse con el segundo, acabar el tramo de enlace antes de la hora fijada por la organización (16:47 hora local, las 14:47 en España) para evitar recibir una penalización (un minuto por cada minuto tarde llegue a meta).

Una vez más surgió el espíritu dakariano, el de no rendirse. Una vez pasado el punto de control, arrancaba el trabajo a contrarreloj de Nani y su copiloto Alex de Haro para reparar el desastre. Contaron con la ayuda de otro de los pilotos del Ford Racing, Romain Dumas, que se unió al duo español y cedió algunas piezas para que el coche #227 pudiera seguir adelante y recorrer los 170 kilómetros de enlace.

La misión era complicada y finalmente Nani acabó llegando al vivac remolcado por el Ebro de Laia Sanz y Maurizi Guerini en otra imagen que va ya directa a la historia del Rally Dakar. Por si faltaba algo, Nani se había quedado sin gasolina a mitad de la especial y recibía la ayuda de la piloto de Corbera. Tras alcanzar el objetivo, Laia y Nani se abrazaban con la emoción contenida de esos últimos minutos.

"Ha sido el día más duro de mi carrera. No creo en los milagros, pero hoy sí. Una locura", afirmaba el de Ford tras bajarse del coche, según recogen medios presentes en el campamento. “He corrido todo lo que he podido”, bromeaba Laia Sanz, que se convirtió por un día en el ángel de la guarda de su compatriota. "Es increíble lo que ha pasado, normalmente sería imposible llegar aquí", insitía Nani. Por apenas 50 segundos, el ilerdense consiguió cruzar a tiempo, evitar la penalización y mantener la segunda posición de la general, una vez que Al-Attiyah, con su victoria en la etapa 12, ha dejado ya encarrilado el título de coches.