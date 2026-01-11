La séptima etapa del Dakar, en directo: Sainz, Nani Roma, Canet y Schareina, en vivo

Punto de inflexión en el Dakar: después de la jornada de descanso, los 'supervivientes' de todas las categorías abordan la segunda semana de carrera, que definirá el podio final en Yanbu. Las pistas arenosas y bastante rápidas del día no presentan ninguna trampa importante, apero cuando el kilometraje total se acerca a los 900 kilómetros, la capacidad de concentración juega un papel importante. Seguiremos en directo las actuaciones de los favoritos, en especial los pilotos españoles que aspiran al Touareg, entre ellos Carlos Sainz y Nani Roma, en coches y Tosha Schareina en motos

Benavides, imparable El argentino va a por el triunfo de etapa y a mitad de recorrido sigue al frente de la tabla de tiempos. Supera por 2:24 a Adrien Van Beveren y deja a Daniel Sanders y Tosha Schareina a 3:14. Ricky Brabec se deja 4:40 con el de KTM

Serradori, al alza Mathieu Serradori, sorprendente con el Century y octavo en la general, marca el mejor crono en el primer tramo, mejorando en 4 seguntos a Seth Quintero.

Schraeina aguanta el pulso a Sanders Daniel Sanders llega al sexto waypoint (Km. 233), en el ecuador de la especial cronometrada. El líder de la general lle endosa 1:32 a Tosha Schareina, que es precisamente el bonus que acumula el valenciano por abrir pista, con lo que se mantiene el empate

Sainz , a buen ritmo Carlos Sainz mejora el crono de su compañero Nani Roma en el primer waypoint del KM.30 y distancia a Al-Attiyah en 16 segundos para empezar

Nani ya resta al líder Nani Roma llega al primer punto de control a 22 segundos del tiempo de referencia de Quintero y doce más más rápido que Al-Attiyah

Canet, lejos En este quinto waypoint de motos, Edgar Caner cede 4.18 con su compañero en el equipo oficial KTM Luciano Benavides, que lidera la especial. El catalán, sin opciones en la general tras sufrir una avería en la primera semana de carrera, sigue adelante como aprendizaje a sus 20 años

Las motos, en el repostaje Los pilotos de motos se han detenido en el km.178, quinto waypoint del día, puesto que en ese punto tienen parada para cargar combustible

Quintero, al frente Los primeros pilotos de coches ya han llegado al primer punto de control de la especial (km.30): Seth Quintero aventaja en 12 segundos a Sébastien Loeb y en 34 a Nasser Al-Attiyah, que abre pista como ganador de la sexta etapa

Roma, triunfo en diferido Recordemos que Nani Roma está un poco más cerca del líder de la general Al-Attiyah (a 8:03) después de que la FIA aceptase la reclamación de Ford y le quitara la sanción que le privó del triunfo en la quinta etapa, restituyéndole como vencedor de esa especial