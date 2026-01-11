Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La séptima etapa del Dakar, en directo: Sainz, Nani Roma, Canet y Schareina, en vivo

Después de una reparadora jornada de descanso en Riyadh, la caravana del Dakar se pone de nuevo en marcha, rumbo a Wadi Ad Dawasi. La séptima etapa, con casi 900 kilómetros entre especial (459) y enlace (418), abre la segunda y decisiva semana de carrera

Nani Roma, copilotado por Álex Haro, a bordo del Raptor

Nani Roma, copilotado por Álex Haro, a bordo del Raptor / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Punto de inflexión en el Dakar: después de la jornada de descanso, los 'supervivientes' de todas las categorías abordan la segunda semana de carrera, que definirá el podio final en Yanbu. Las pistas arenosas y bastante rápidas del día no presentan ninguna trampa importante, apero cuando el kilometraje total se acerca a los 900 kilómetros, la capacidad de concentración juega un papel importante. Seguiremos en directo las actuaciones de los favoritos, en especial los pilotos españoles que aspiran al Touareg, entre ellos Carlos Sainz y Nani Roma, en coches y Tosha Schareina en motos

