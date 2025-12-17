Seis equipos de KH7 en el próximo Dakar

KH-7 vuelve a poner rumbo al Rally Dakar y en 2026, en su 20ª presencia como patrocinador, alineará seis equipos, consolidándose como la marca española más representada en la próxima edición de la prueba reina de los raids.

A los nombres habituales que llevan años como embajadores de KH-7, se suman ahora nuevas incorporaciones que refuerzan aún más su apuesta deportiva. Junto a Laia Sanz, Isidre Esteve, Nandu Jubany y a tripulación del camión del ECOVERGY Team, con Jordi Jubanteny y José Luís Criado, se unen ahora Edgar Canet y Pau Navarro, dos de las grandes promesas españolas.

“Llevamos cerca de 30 años apoyando el deporte y 20 vinculados al Dakar, porque creemos que los deportistas comparten los mismos valores que nosotros de esfuerzo, trabajo y constancia para alcanzar el éxito. Para nosotros es un orgullo poder acom-pañarles en este camino y creemos firmemente que esta implicación debe continuar muchos años más”, afirma Josep Mª Lloreda, presidente de la compañía.

Laia Sanz da el salto a la categoría reina

El Dakar 2026 supondrá un nuevo desafío para Laia Sanz. En su 16ª participación en la prueba –la quinta en coches–, la piloto de Corbera de Llobregat debutará al volante del EBRO s800 XRR en la categoría Ultimate / T1+ en la que será la primera participación del equipo EBRO Audax Motorsport en la carrera más dura del mundo. Acompañada de su copiloto habitual, Maurizio Gerini, la 20 veces campeona del mundo (14 de trial y 6 de enduro) buscará consolidar su progresión sobre cuatro ruedas y firmar una actuación destacada en su estreno con un T1+.

“La verdad es que afronto este cambio de coche con mucha ilusión. Es la primera vez que compito con un T1+ y, además, hacerlo dentro de un proyecto como el de EBRO me motiva mucho. Es el primer año del equipo, así que habrá que afrontarlo con cabe-za”, explica Sanz.

Isidre Esteve estrenará coche en 2026

Con más de dos décadas de experiencia en el Dakar, Isidre Esteve encara una nueva edición con ilusión y ambición renovada. Estará en la línea de salida por 21ª vez, la undécima en coche, y lo hará al volante del nuevo Toyota DKR GR Hilux. Junto a su inseparable copiloto Txema Villalobos, el piloto del Repsol Toyota Rally Team afronta el reto con un vehículo de última generación que supone un avance en prestaciones y competitividad dentro de la categoría Ultimate. El piloto de Oliana llegará a la salida de Yanbu con el objetivo de mejorar los resultados de la pasada edición.

“Es un proyecto muy ilusionante. Estrenamos coche y, por primera vez, creo que ire-mos al Dakar con igualdad de condiciones que la mayoría de pilotos con los que va-mos a luchar. He podido probarlo muy poco, pero tengo muchas ganas de que empiece la carrera y de ver realmente dónde podemos estar”, señala Esteve.

KH-7 ECOVERGY Team, pioneros del futuro

El equipo del icónico MAN 6x6 volverá a hacer historia en el Dakar al poner en compe-tición el primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico de la prueba. Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavier Ribas afrontan juntos una nueva edición con el objetivo de seguir marcando el camino de la innovación y la sostenibilidad, tras haber conquistado dos títulos consecutivos en la categoría Mission 1000.

“Hemos vuelto a liarnos la manta a la cabeza”, reconoce Juvanteny. “Hemos hibridado el camión, adaptando un motor eléctrico al motor convencional, lo que nos da un plus de potencia. Podemos recargar la batería en las frenadas y, a bajas velocidades, fun-cionar únicamente en modo eléctrico. Además, la energía necesaria la obtenemos del hidrógeno mediante una pila de combustible. Sobre el papel parecía sencillo, pero ha sido un proyecto muy complejo. Xavi ha hecho un trabajo extraordinario y ahora el gran banco de pruebas será el Dakar”.

Además, este año José Luis Criado alcanzará su 35º Rally Dakar y se convertirá en el participante con más ediciones disputadas en la historia de la carrera, un récord que este año compartirá con Stéphane Peterhansel.

“Compartir con Stéphane el hecho de ser el participante con más ediciones del Dakar es algo totalmente circunstancial y anecdótico, que no me preocupa en absoluto. Aun así, es un orgullo; él es un campeón y yo, después de 35 años, sigo considerándome un aprendiz. Nunca hubiera imaginado llegar hasta aquí”, comenta el copiloto.

Nandu Jubany, disciplina en la cocina y en el desierto

El chef con estrella Michelin y tres soles Repsol afronta su tercer Rally Dakar –el se-gundo consecutivo en coches– con la ambición de seguir progresando en la categoría de dos ruedas motrices. Nandu Jubany combina la exigencia de la gestión de sus ne-gocios con la competición, donde demuestra la misma disciplina. Junto a su copiloto Marc Solà, volverá a ponerse al volante del buggy 4x2 MD Optimus tras firmar una sólida actuación en la pasada edición, en la que finalizó segundo de su categoría y 27º absoluto.

“Soy competitivo en mi trabajo y también lo soy en el deporte. Después de terminar segundos el año pasado, este año el objetivo es intentar ganar la categoría y lograr un buen resultado. En la pasada edición conseguimos el 19º lugar en Ultimate y me gustaría poder mejorar esta posición, aunque soy consciente de que dejamos el listón muy alto”, afirma Jubany.

Edgar Canet, la joven promesa de las dos ruedas

Con solo 20 años, Edgar Canet afrontará su segundo Dakar, el primero en la máxima categoría de motos. En 2025, logró el triunfo en Rally2 y un octavo puesto absoluto, además de convertirse en el piloto más joven de la historia en competir con una es-tructura de fábrica. Esta misma temporada se ha proclamado campeón de la Copa del Mundo de Rally2. Su trayectoria comenzó en el motocross, donde a los 14 años se llevó el título de campeón de España en la categoría de 85cc, y tras superar un grave accidente se decantó por los rally raids, disciplina en la que ha demostrado ser una de las grandes promesas.

“Será mi segundo Dakar y el primero en la categoría absoluta, así que estoy muy con-tento con este salto. Los objetivos son parecidos a los del año pasado: terminar la ca-rrera, seguir sumando experiencia y demostrar todo el trabajo y la preparación que hemos hecho durante el año”, explica Canet.

Pau Navarro, aspirante en Challenger

Después de terminar tercero en el Dakar 2025 en Challenger y ser el mejor español en la general de coches (19º), Pau Navarro afronta la siguiente edición decidido a luchar por la victoria en Challenger. A sus 21 años y recién proclamado subcampeón del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC) en su categoría, el piloto de Llagostera afrontará su sexto Dakar, y lo hará al volante de un Taurus T3 Max con Jan Rosa a su derecha.

“Después de todos los resultados que hemos conseguido esta temporada, creemos que llegamos con expectativas de hacer un muy buen Dakar. Fuimos terceros en Cha-llenger el año pasado y ganamos el Rally de Marruecos. Si queremos mejorar ese re-sultado, el objetivo tiene que ser ganar. Sabemos que será muy complicado porque el nivel es altísimo, pero tenemos un gran equipo. Vamos a salir a por todas y a intentar disfrutarlo junto a Jan”, asegura Navarro.

El Rally Dakar 2026 se disputará del 3 al 17 de enero en Arabia Saudí y será la 48ª edición de la carrera más exigente del mundo. Con salida y llegada en Yanbu, el reco-rrido constará de cerca de 8.000 kilómetros, 4.900 de ellos cronometrados, repartidos en una prólogo y 13 etapas que volverán a poner a prueba la resistencia, la navegación y la fiabilidad de los equipos.