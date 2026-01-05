En Directo
Dakar 2026
La segunda etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Schareina y Canet
Este lunes la caravana del Dakar aborda una larga especial entre Yanbu y Al Ula, con 400 km cronometrados. Te contamos en directo lo que ocurra, con especial atención a los pilotos españoles
Edgar Canet afronta la segunda etapa del Dakar defendiendo el liderato en motos tras ganar el prólogo y también la primera especial. Schareina, actual subcampeón, es cuarto. Y en coches, Sainz y Cruz salen séptimos en una larga etapa de 400 km con final en Al Ula
Ekström, con problemas
Mattias Ekström se había quedado parado al inicio de la especial, posiblemente por un pinchazo, pero finalmente ha podido arrancar de nuevo. En el primer punto de cronometraje cede 2:59 con De Mévius
Shareina, líder provisional
Daniel Sanders, y Edgar Canet pasan por el sexto waypoint de la etapa (km. 240) y el australiano mantiene la distancia al español en unos +3:11. El campeón suma 2:09 de bonus por los 3:26 del español. Pero el más rápido en ese punto es Tosha Schareina, que es líder provisional y le saca una ventaja de 0:44 a su compañero Brabec y de 0:58 a Sanders. Con todo, éste seguiría ganando la etapa por bonus
Primer waypoint en coches
De Mevius y Al-Attiyah ya han completado el primer tramo de la especial y de momento el belga de X Raid lidera con 1:33 sobre el qatarí de Dacia
Turno para Sainz y Nani Roma
Carlos Sainz y Nani Roma ya están en pista, precedidos por su compañero Ekström. Ayer los Ford se frenaron al final para evitar abrir en esta especial, que además de ser muy larga es complicada en navegación y con riesgo de pinchazos
Al-Attiyah, a escena
Nasser Al-Attiyah, pentacampeón del Dakar y segundo en la etapa del domingo, también ha iniciado el recorrido de esta especial camino de Al Ula. Tras el qatarí, será el turno de Prokop y Goczal
¡Arranca el primer coche!
Guillaume De Mévius, con Mini, abre la especial de coches tras su victoria en la primera especial del Dakar. El belga, copilotado por Baumel, ya ha tomado la salida en Yanbú
Amenaza para Sanders
Las motos ya han alcanzado el ecuador de esta especial de 400 km. (Pk. 199), Sanders sigue abriendo pista, seguido de Edgar Canet, a 3:06 de su compañero. El campeón suma 1:31 de bonus por los 3:09 del joven piloto de KTM. Pero ambos tienen una doble amenaza de Honda. Brabec ha llegado a este punto de control a solo 0:03 del tiempo de Sanders, mientras que Tosha Schareina recorta hasta +0:47
Los coches, a punto
En pocos minutos empezarán a rodar los coches, Los primeros ya están cerca del punto de inicio en la especial. Guillaume de Mévius, ganador de la primera etapa, será el encargado de abrir pista. Carlos Sainz lo hará séptimo, seguido de Nani Roma
Tosha 'vuela' en el tercer parcial
Tosha Schareina ha elevado el ritmo y le ha recortado más de medio minuto a Daniel Sanders en el último parcial. Está a 1:18 del australiano y a menos de un minuto de su compañero Ricky Brabec
Paisaje lunar
Un vídeo de la organización muestra el espectacular paisaje por el que discurre esta segunda etapa del Dakar en territorio saudí
