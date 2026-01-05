La segunda etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Schareina y Canet

Shareina, líder provisional

Daniel Sanders, y Edgar Canet pasan por el sexto waypoint de la etapa (km. 240) y el australiano mantiene la distancia al español en unos +3:11. El campeón suma 2:09 de bonus por los 3:26 del español. Pero el más rápido en ese punto es Tosha Schareina, que es líder provisional y le saca una ventaja de 0:44 a su compañero Brabec y de 0:58 a Sanders. Con todo, éste seguiría ganando la etapa por bonus