La segunda etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Schareina y Canet

Este lunes la caravana del Dakar aborda una larga especial entre Yanbu y Al Ula, con 400 km cronometrados. Te contamos en directo lo que ocurra, con especial atención a los pilotos españoles

Canet, durante la etapa

Canet, durante la etapa / Matteo Gebbia / Edophoto

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Edgar Canet afronta la segunda etapa del Dakar defendiendo el liderato en motos tras ganar el prólogo y también la primera especial. Schareina, actual subcampeón, es cuarto. Y en coches, Sainz y Cruz salen séptimos en una larga etapa de 400 km con final en Al Ula

