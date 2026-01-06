Schareina da un golpe sobre la mesa en el Dakar; Canet sufre

Se ha hecho esperar, pero Tosha Schareina ha dado un golpe sobre la mesa en la Etapa 3 del Rally Dakar 2026 con una victoria aplastante en Al-Ula. En uno de los días más complicados de esta edición, donde la navegación se tornó un reto casi imposible para los pilotos, el valenciano demostró que su estrategia de estos días previos era la correcta y se endosó un triunfo parcial sin concesiones para recortar distancias en la general.

Ya desde el principio demostró Tosha que esta vez no se iba a guardar nada en la recámara para tratar de recortar distancias con los principales favoritos. Empezó marcando el ritmo el chileno Cornejo, pero rápidamente la batalla por el liderato pasó a estar entre el valenciano y el argentino Benavides. Mientras el primero de la general, el australiano Sanders, sufría para encontrar un buen ritmo, Schareina volaba por el desierto. Y a partir del kilómetro 114 pasó al ataque.

Edgar Canet, en el Dakar / Edgar Canet

Schareina empezó a imprimir un ritmo endiablado y nadie lo bajó de ahí. A bordo de su Honda, la ventaja con Benavides iba ampliándose mientras que, por detrás, Sanders se desinflaba. Tampoco tuvo una jornada fácil Edgar Canet, que a pesar de llegar segundo a la Etapa 3 sufrió más de lo que hubiese esperado con el terreno pedregoso que se encontró en Al-Ula. "La etapa de hoy se ha hecho muy larga, la verdad es que era muy difícil", declaró más tarde el de La Garriga. "No he encontrado el ritmo, había muchas piedras y era muy peligroso, por lo que he levantado un poco el gas".

Y mientras otros sufrían, Schareina marchaba a por la victoria sin mirar atrás. No lo tuvo fácil tampoco el valenciano, que no evitó el suelo tras protagonizar una aparatosa caída que se quedó por suerte en nada. Se levantó, miró hacia adelante y encaró los últimos kilómetros con mucha madurez. Al llegar a la meta sabía que el triunfo de etapa era suyo salvo sorpresa... y así lo terminó siendo.

Tosha Schareina / Christophe Ena / AP

La victoria es crucial para la confianza del valenciano, pero también de cara a la general. Tosha se acerca a 1:13 de Sanders, quien a pesar de tener una jornada complicada salvó la primera posición gracias a las bonificaciones. El australiano espera tener una jornada de maratón más apacible en la Etapa 4, como también confía tenerla el estadounidense Brabec, segundo de la general. Canet, que perdió hasta 11:44 este martes, cae hasta la cuarta posición a 8:46 del liderato.

Y cerrada la Etapa 3 en la categoría de motos, toca mirar a otro de los días marcados en el calendario de este Dakar 2026: la Etapa 4. Serán 417 kilómetros hasta el campamento maratón. La primera parte contará con 451 kilómetros de especial y 75 de enlace en un bucle por las proximidades de Al-Ula y la segunda llevará a los competidores hasta Hail, con 356 kilómetros más cronometrados y 61 kilómetros de enlace.